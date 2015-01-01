Wie geht es mit dem Kupferpreis weiter

Erst explodierte der Kupferpreis im Juli, nun musste er gewaltig Federn lassen.

Der US-Präsident hatte Importzölle in Höhe von 50 Prozent angekündigt, daraufhin stieg der Kupferpreis. Doch kurz vor dem 1. August kam wieder alles anders. Nicht alle importierten Kupferprodukte sind von den Zöllen betroffen, sondern raffiniertes Kupfer. Die 50prozentigen Zölle betreffen den Import von Halbzeugen wie Bleche, Rohre oder Stäbe. Doch nun sind die Kupferlager voll, denn man ging davon aus, dass alle Kupferprodukte unter die hohen Zölle fallen. Da die USA etwa die Hälfte ihres Kupferbedarfs einführen muss, deckte man sich üppig mit dem rötlichen Metall ein. Und diese hohen Lagerbestände drücken nun auf die Kupferpreise. Kurzfristig sieht es preislich also nicht so gut aus. Jedoch wird auf längere Sicht mit deutlich höheren Kupferpreisen als jetzt gerechnet. Denn dass die neuen Technologien einen höheren Kupferbedarf nach sich ziehen, da besteht weitgehend Einigkeit.

Auch die Zahlen aus China, sind gerade nicht so rosig. Der Einkaufsmanagerindex, ist auf den Wert 49,5 gefallen. Ein Wert über 50 spricht für Wachstum, ein Wert darunter für Schrumpfung. Die industrielle Tätigkeit hat sich also verschlechtert. Und China ist nun mal der wichtigste Absatzmarkt in Sachen Industriemetalle. Dazu gehört auch das Kupfer. Einige Unternehmen haben im Juli teilweise Personal abgebaut. Auf der Angebotsseite ist in den ersten fünf Monaten 2025 weltweit eine, um rund 2,7 Prozent gestiegene Kupferminenproduktion zu verzeichnen, so die International Copper Study Group. Beim raffinierten Kupfer deutet die globale Bilanz auf einen Marktüberschuss von etwa 304.000 Tonnen hin. Auf mittlere bis längere Sicht sollten jedoch E-Mobilbität, Wind- und Solarenergie sowie der Ausbau von Stromnetzen für einen starken Kupferbedarf sorgen. Davon profitieren dann Unternehmen wie Arizona Sonoran Copper oder Mogotes Metals.

Die Arizona Sonoran Copper Company – https://www.rohstoff-tv.com/play/kupfermarkt-update-und-warum-arizona-sonoran-copper-jetzt-attraktiv-ist/ – verfügt über das Cactus-Projekt in Arizona. Es punktet mit einer sehr guten wirtschaftlichen Bewertung.

Mogotes Metals Inc. – https://www.rohstoff-tv.com/play/bergbau-nachrichten-mit-revival-gold-mogotes-metals-green-bridge-metals-und-sibanye-stillwater/ – besitzt Kupferprojekte mit Kupfer und Gold in Argentinien und Chile. Besonders aussichtsreich erscheint das Kuper-Projekt Filo Sur (Argentinien).

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von der Arizona Sonoran Copper Company (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/arizona-sonoran-copper-company-inc/ -) und Mogotes Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mogotes-metals-inc/ -).

Quellen: Chinas Einkaufsmanagerindex: https://www.handelsblatt.com/politik/international/einkaufsmanagerindex-chinas-verarbeitendes-gewerbe-im-juli-geschrumpft/100145544.html und zur Kupferproduktion: https://icsg.org/press-releases/

