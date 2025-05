Für die Dekarbonisierung und Elektrifizierung ist Kupfer unverzichtbar

Kupfer und seine mehr als 400 Legierungen spielen eine Schlüsselrolle.

Für die CO2-Reduktion und eine nachhaltige Entwicklung ist Kupfer das Metall, das immer wichtiger wird. In vielen Bereichen ist es unverzichtbarer Bestandteil. Dies sollte auch den Wert des Industriemetalls und der Bergbaugesellschaften, die es in ihren Projekten besitzen, steigern. Aktuell kostet die Tonne Kupfer knapp 9.500 US-Dollar. In der Spitze mussten mehr als 10.000 US-Dollar berappt werden. In 2021 lag der Preis dagegen noch bei rund 6.800 US-Dollar je Tonne. Laut Schätzungen der International Copper Study Group von Ende April liegt auf dem Kupfermarkt ein Überschuss vor. Genauer gesagt, erwartet die ICSG für 2025 einen Überschuss von 289.000 Tonnen und für 2026 von 209.000 Tonnen Kupfer.

Allerdings ist die Nachfrage nach dem rötlichen Metall hoch. Neueste Handelsdaten aus China belegen dies und China ist der wichtigste Kupferverbraucher. Die Kupferimporte waren zwar im April geringer als im März, aber die Kupfererz-Importe erreichten ein Rekordniveau. Daher wäre eine Knappheit außerhalb Chinas möglich. Die ICSG rechnet für 2025 mit einem Wachstum bei der Minenproduktion von 2,3 Prozent und für 2026 von 2,5 Prozent. Denn einerseits werden zusätzliche Produktionsmengen aus dem Kongo, der Mongolei und aus Russland erwartet, aber andererseits wird mit einem Produktionsrückgang in Australien, Kasachstan und Indonesien gerechnet. Eine gewisse Nervosität am Kupfermarkt ist zu spüren, jedoch sollte der langfristige Trend, der Kupfer unverzichtbar macht, das Metall glänzen lassen.

Mogotes Metals – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mogotes-metals-inc/ – besitzt Projekte in Chile und Argentinien im aussichtsreichen Bezirk Vicuña. Das Flaggschiffprojekt ist dabei das Kuper-Projekt Filo Sur (Argentinien).

In Brasilien verfügt Meridian Mining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/meridian-mining-uk-societas/ – über Kupfer und Zink, Gold und Silber. Das Tagebauprojekt Cabaçal erscheint dabei als besonders lukrativ. Beide Gesellschaften können sich über gute Bohrergebnisse freuen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Meridian Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/meridian-mining-uk-societas/ -) und Mogotes Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mogotes-metals-inc/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Blackout: Notfallrucksack als unverzichtbarer Begleiter Neu: Agenturtipp.de hat am 14. 05.2025 den SEO-Contest Keywordkönig gestartet!