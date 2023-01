Für die digitalisierte Produktion: Clouver nun im ADAMOS STORE

Pünktlich zum Jahresbeginn ist Clouver, die industrielle IoT Produktions-Monitoring-Plattform zur Maschinenvernetzung ab sofort online im Adamos Store erhältlich.

Aachen/Darmstadt, Januar 2023: Next Level für die Produktion – die industrielle IoT Produktions-Monitoring-Plattform Clouver aus dem Hause ProCom Automation ist ab sofort online im ADAMOS STORE verfügbar. Die Komplexität und Vielzahl der Maschinen entlang einer Produktionskette bringen enorme Anforderungen an Datenauswertung der Maschinen – Clouver liefert für diese Herausforderung eine passende Lösung. Die Software vernetzt heterogene Maschinenparks und macht Produktionsprozesse transparent. Mit der gezielten Datenauswertung werden so ungenutzte Potentiale der gesamten Produktionskette sichtbar und die Produktivität nachhaltig optimiert.

Integration von Clouver in den ADAMOS-Marktplatz

Die Vernetzung der gesamten Wertschöpfungskette steht bei Clouver im Vordergrund. Dabei liegt ein besonderer Fokus auf dem First-Class-Service: Vom ersten Beratungsgespräch, über kontinuierliches Business Development Consulting bis zum After Sales Support – die Fachexperten von ProCom stehen jederzeit zur Verfügung, wenn es Hilfe bzw. Unterstützung braucht. Die Software liefert umfangreiche Features für eine ressourcenschonende, kosteneffiziente und produktivitätssteigernde Produktion: so etwa Energy Monitoring, Stillstandsanalyse, Preventive Maintenance, OEE-Tracker und viele weitere Funktionalitäten. Ab sofort können Maschinenbetreiber die maschinenunabhängige Cloud-Plattform einfach und unkompliziert über den ADAMOS STORE erwerben und direkt in ihre Produktion integrieren. Ebenfalls besteht für Maschinenbauer die Möglichkeit, Clouver im Rahmen einer offiziellen Partnerschaft den eigenen Kunden als digitales Produkt zusätzlich zu verkaufen. Die Erweiterung des Produktportfolios um eine digitale IIoT-Lösung ist für Maschinenbauer damit eine attraktive Option zur zusätzlichen Umsatzgenerierung.

Business- und Enterprise-Version

ProCom bietet über den ADAMOS STORE zwei Software-Versionen: eine Business-Lösung „Clouver Business“ für die Vernetzung aller Maschinen einer Fabrik sowie eine Enterprise-Variante „Clouver Enterprise“, die auf die Kontrolle und Organisation mehrerer Produktionsstandorte über eine IT-Infrastruktur ausgelegt ist. Beide Versionen garantieren absolute Datensicherheit. Der Nutzer hat stets Zugriff auf die Live-Daten seiner Produktion – egal, wo er sich gerade befindet.

Die Vorteile der Clouver Platform im Überblick:

– Anpassbar: ProCom-Experten entwickeln fortlaufend neue Funktionen und Apps, um den individuellen Bedürfnissen aller Kunden für jede Branche gerecht zu werden.

– Konnektivität: Alle Maschinen einer Produktionskette lassen sich über Clouver verbinden. So erhält der Nutzer wichtige Informationen zu Engpässen und kann durch geschickte Produktionsanpassungen seine Maschinen gezielt aufeinander abstimmen.

– Universell: Manager und Maschinenbediener können die Software gleichermaßen nutzen, um Informationen zur Optimierung des Produktionsprozesses zu erhalten. Das vereinfacht die Arbeit und bewirkt eine enorme Zeitersparnis auf beiden Seiten.

– Digital und nachhaltig: Papierlose Dokumentation für benutzerfreundliches Monitoring der Abläufe, um Optimierungspotenziale zu ermitteln.

– Schnellstart: Innerhalb weniger Stunden können alle Produktionsmaschinen an die Clouver-Software angebunden werden.

– Informationen in Echtzeit: Alle Daten sind sicher und ortsunabhängig flexibel abrufbar.

WIN-WIN-WIN-Situation für die Kunden, ADAMOS und ProCom

Adam Pindur, Chief Sales Officer von ProCom Automation, sieht insbesondere aus der Kundenperspektive enorme Vorteile: „Im ADAMOS STORE hat der Kunde die Wahl zwischen den beiden Standardprodukten. Darüber hinaus sind wir aber in der Lage, ihm auch individuelle Features zu konfigurieren, die er für seine Maschinen und seine Produktion benötigt, auch im Nachgang. So erhält jeder Kunde sein individuelles Standardprodukt: so viel Standardisierung wie möglich, so viel Individualisierung wie nötig. Damit schaffen wir eine WIN-WIN-WIN-Situation, für ADAMOS, für uns und vor allem für unsere Kunden!“

Auch Dr. Tim Busse, Geschäftsführer ADAMOS, ist überzeugt, dass die ProCom-Software ein Gewinn für die Plattform ist: „Clouver bietet zwei einzigartige Vorteile für Kunden: erstens der vollumfängliche Service der ProCom-Experten für die Begleitung auf dem Weg zu einer digitalen Fabrik, zweitens die Option der individuellen Anpassung. Darüber hinaus ermöglicht die ADAMOS Vernetzungstechnologie die einfache Ergänzung durch Lösungen weiterer Anbieter. Genau diese Themen – Flexibilität, einfache Erweiterung und Fokussierung auf eine effiziente Nutzung für den Kunden, sind die Meilensteine für eine starke, digitalisierte Industrie.“

Über ProCom Automation | www.procom-automation.de

ProCom Automation ist Spezialist für Automatisierungslösungen der schneidenden und trennenden Industrie. Die Experten von ProCom entwickeln seit über 40 Jahren hochtechnologisierte Steuerungslösungen, bestehend aus CNC- und CAM-Software, qualitativ hochwertiger Hardware und einer optimierten IIoT-Lösung für die Schneidindustrie.

Weltweit profitieren Maschinenbauer von den einschneidend besseren Automationslösungen für verschiedenste Schneidverfahren wie Messer-, Laser-, Wasserstrahl-, Plasma- und Schaumstoffkonturschneiden. Mit der auf Markt- und Kundenbedürfnisse ausgerichteten Produktentwicklung realisiert ProCom Automation einzigartige Features mit bedeutendem Mehrwert und liefert Kunden so einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil für ihren Erfolg.

Clouver, die IIoT Produktions-Monitoring-Plattform vernetzt heterogene Maschinenparks und macht Produktionsprozesse transparent. Mit der gezielten Datenauswertung von Clouver werden ungenutzte Potentiale sichtbar und die Produktivität nachhaltig optimiert.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Aachen hat sich in den europäischen und chinesischen Märkten etabliert und investiert kontinuierlich in die Weiterentwicklung und Erweiterung seiner Produktportfolios, als auch in zukunftsweisende Technologien im Bereich Digitalisierung für maximale Effizienz und Flexibilität.

