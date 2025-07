Für Fernreisen wird dringend eine Reisekrankenversicherung empfohlen

Sommerurlaub in den USA oder Kanada? Ohne Reisekrankenversicherung drohen hohe Kosten. Vor Reiseantritt unbedingt abschließen oder bestehende Verträge prüfen! Schon ab 10 Euro pro Jahr möglich.

03.07.2025. In den ersten Bundesländern beginnen die Sommerferien, und so mancher reist nach Übersee. Ob mit dem Wohnmobil durch Nationalparks oder auf dem Highway No. 1 von San Francisco nach Los Angeles – die Möglichkeiten, in den USA oder Kanada Urlaub zu machen, sind vielfältig. Wer es sich leisten kann und will, findet in den angesagten Hotspots hervorragende Urlaubsbedingungen. Aber aufgepasst: Bei Unfall oder Krankheit ist in den meisten Fällen eine Reisekrankenversicherung notwendig. Sie kommt für eine notwendige Heilbehandlung oder den Rücktransport aus dem Urlaubsland in die Heimat auf. Die Verbraucherorganisation Geld und Verbraucher e. V. (GVI) hat auf ihrer Internetseite hilfreiche Informationen zur Auslandskrankenversicherung zusammengestellt.

Die gesetzliche Krankenversicherung, die beispielsweise in verschiedenen europäischen Ländern gültig ist, reicht im Ausland, insbesondere bei Reisen in die USA oder nach Kanada, nicht aus. Wer in diesen Ländern keine Reisekrankenversicherung vorweisen kann, muss eventuelle Krankenhauskosten selbst tragen. Diese können schnell ein Vielfaches der Kosten in Deutschland betragen. Wichtig ist, dass die Reisekrankenversicherung vor Antritt der Reise in Deutschland abgeschlossen wird. Außerdem unterscheiden Reisekrankenversicherungen zwischen „inkl. USA & Kanada“ und „exkl. USA & Kanada“. Dies liegt daran, dass die Kosten für Behandlungen und Arztbesuche in den USA und Kanada wesentlich höher sind.

Immer mehr Urlauber achten auf eine gute Absicherung im Krankheitsfall. Gut, dass sich die Tarife für Reisekrankenversicherungen in den letzten Jahren deutlich verbessert haben. Das zeigt auch ein aktueller Vergleich von Finanztest. Dennoch gibt es auch bei den aktuellen Angeboten einige Fallstricke, die man kennen sollte. So übernehmen Reisekrankenversicherungen beispielsweise keine Kosten für Übernachtungen oder Flüge im Falle einer Quarantäne. Ältere Menschen haben zudem den Nachteil, dass die Versicherung für sie teurer ist. Hier gilt es, die Angebote genau zu studieren und zu prüfen. Nur wer sich genau informiert, kann sich für das günstigste und beste Angebot entscheiden. Eine sehr gute Reisekrankenversicherung ist bereits für weniger als zehn Euro pro Person und Jahr erhältlich. Für Personen, die mehrmals im Jahr reisen, ist eine Jahresversicherung fast immer günstiger als eine Einzelreiseversicherung.

Weitere Informationen und Tipps zum Thema Reisekrankenversicherung finden Interessierte unter www.geldundverbraucher.de in der Rubrik „Gratis“ unter dem Stichwort „Auslandskrankenversicherung“.

Die Geld und Verbraucher Interessenvereinigung der Versicherten, Sparer und Kapitalanleger e.V. (GVI) betreibt seit 1987 Verbraucherberatung und Verbraucheraufklärung in Finanzangelegenheiten. Ihr Ziel ist es, den Verbrauchern zu helfen, sich in dem unübersichtlichen Finanz- und Versicherungsmarkt besser zu Recht zu finden, Fehlentscheidungen zu vermeiden und vor allem Kosten zu senken.

