Für Herbst-Touren und Business Look geeignet – das neue Jeep Trekking E-Bike mit tiefem Einstieg

Jeep E-Bikes ergänzt seine Trekking-Modellreihe um einen Tiefeinsteiger. Das E-Bike soll weitere Nutzergruppen ansprechen.

Jeep E-Bikes launcht ein weiteres Trekking-Modell mit 28 Zoll Laufrädern und tieferem Einstieg: Das Jeep Trekking E-Bike TLR 7020. Im Vergleich zu dem bekannten Jeep Trekking TLR 7010 mit Trapez-Rahmen wurde beim neuen Modell auf einen Wave-Rahmen gesetzt. Das Auf- und Absteigen wird so noch einfacher. Damit ist das Jeep Trekking E-Bike TLR 7020 nicht nur für sportliche Touren am Wochenende interessant, sondern auch als Dienstrad für den Weg ins Büro. Das neue E-Bike gibt es in den Farben Black als TLR 7020 und White als TLR 7021.

Wie die anderen Modelle der Trekking-Familie ist das Jeep Trekking E-Bike TLR 7020 mit einer 7-Gang SHIMANO Kettenschaltung und einem 250 Watt Heckmotor ausgestattet. Der 374,4 Wattstunden Akku ist optisch ansprechend im Aluminium-Rahmen integriert. Er lässt sich zum Aufladen aus dem Rahmen herausnehmen und ist durch ein Schloss diebstahlgesichert. Bis zu 80 Kilometer weit lässt es sich mit einer Akkuladung fahren.

Für Sicherheit und Fahrkomfort auf unebenen Wegen sorgen neben der entsprechenden Bereifung auch Scheibenbremsen vorne und hinten sowie Federelemente. Befestigungsmöglichkeiten fürs Gepäck, LCD-Display, Klingel, Schutzbleche und Licht sind bei Jeep Trekking E-Bikes Standard und machen diese zum täglichen Begleiter auf Touren und in der Stadt.

Die neuen Jeep Trekking E-Bikes TLR 7020 und TLR 7021 sowie alle weiteren Modelle sind im Online-Shop auf https://www.jp-ebikes.de oder bei Jeep E-Bikes-Partnern erhältlich.

