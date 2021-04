Design Award für den selbstbewussten Auftritt des Newcomers Jeep E-Bikes

Jeep Fold FAT E-Bike FR 7020

Das FOCUS E-Bike Magazin lässt seine Leser in jedem Jahr die schönsten E-Bikes der Saison wählen. Einer der begehrten Design & Innovation Awards ging nun an Jeep E-Bikes, einen Newcomer auf dem Markt.

Mit der Markteinführung von Jeep E-Bikes im vergangenen Jahr wurde auch das Jeep Fold FAT E-Bike FR 7020 als eines der ersten Modelle gelauncht. „Das Faltrad im FAT Style avancierte schnell zu unserem Bestseller. Mit einem Design-Preis nach so kurzer Zeit haben wir jedoch nicht gerechnet.“, freut sich Geschäftsführer Rainer Groß. Den Lesern des Magazins FOCUS E-Bike hat das Jeep Folding E-Bike offensichtlich sehr gut gefallen, denn es wurde vom Stand weg mit dem Design & Innovation Award in der Kategorie „Kompakt“ ausgezeichnet. Wenige Wochen zuvor erhielt das Modell im FOCUS E-Bikes Test bereits die Note 2,2 in der Kategorie „Kompakt“ und den Preis-Leistungs-Tipp der Redaktion.

Wer beim Jeep Fold FAT E-Bike FR 7020 an ein feingliedriges Klapprad mit zurückhaltender Optik denkt, der wird in diesem Fall eines Besseren belehrt: Ganz im typischen Marken-Spirit kommt das Jeep Folding E-Bike im robusten, stylischen Exterieur daher. Mit fetten 20 Zoll x 4,0 Laufrädern ausgestattet erreicht das E-Bike eine Reichweite von bis zu 110 Kilometern. Der 378 Wattstunden Akku von Samsung ist diebstahlsicher im Rahmen integriert und kann zum Aufladen auch herausgenommen werden.

Ein 250 Watt Heckmotor sorgt für ordentlich Schub, die Scheibenbremsen vorne und hinten für ein sicheres Bremsverhalten. Das Jeep Fold FAT E-Bike FR 7020 lässt sich einfach und schnell zusammenklappen. Im gefalteten Zustand misst es 80 x 90 x 53 Centimeter und passt so in den Kofferraum, in den Camper oder unter den Schreibtisch. Das Jeep Folding E-Bike verfügt außerdem über eine 7-Gang Kettenschaltung von SHIMANO und einem beleuchteten LCD-Display. Die Ausstattung entspricht der Straßenverkehrsordnung.

Das Jeep Fold FAT E-Bike FR 7020 ist im Online-Shop auf https://www.jp-ebikes.de/ oder bei ausgewählten Jeep E-Bikes-Partnern erhältlich. Die Lieferzeit beträgt drei bis fünf Werktage.

https://www.jp-ebikes.de/

Die Elektro Mobile Deutschland GmbH mit Sitz in Offenburg ist exklusiver und einziger Vertragspartner für Jeep E-Bikes.

