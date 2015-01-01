-
Für „Motivation Handwerk“
Ralf Moeller, der Hessische Ministerpräsident Boris Rhein und Susanne Haus, Präsidentin der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main, machen sich in Frankfurt für das Handwerk stark!
Hollywoodstar Ralf Moeller bringt seine mit Hans Schäfer Workwear gegründete Initiative
„Motivation Handwerk“ nach Hessen. Dafür besuchte er gemeinsam mit dem Hessischen
Ministerpräsidenten Boris Rhein und der Frankfurter Handwerkspräsidentin Susanne Haus
dem Dachdecker-Betrieb Nolte Bedachungen von Geschäftsführer Jens Schirmer-Arendt in
Frankfurt a. M. Mit „Motivation Handwerk“ baut Ralf Moeller mit seinem Partner Hans
Schäfer Workwear ein starkes Netzwerk zur Nachwuchsförderung im Handwerk. Ziel:
Junge Leute für das Handwerk zu begeistern.
Beim Besuch des Bedachungsbetriebs mit einer starken Delegation aus Politik und Handwerk
stieg Ralf Moeller zwar niemandem aufs Dach, zeigte aber wieder mal, dass Handwerk noch
immer goldenen Boden hat und tolle Karriere-Chancen für junge Menschen bietet. Gemeinsam
mit dem Hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein packte der Schauspieler bei seinem
Betriebsbesuch in Frankfurt gemeinsam für die Nachwuchsförderung im Handwerk an und
tauschte sich mit den Lehrlingen des Betriebs über die Herausforderungen und Chancen einer
Ausbildung im Handwerk aus.
Der Hessische Ministerpräsident Boris Rhein kommentierte die Aktion: „Betriebe wie Nolte
Bedachungen übersetzen politische Ziele in funktionierende Lösungen – ob Energiewende,
Klimawandel oder smartes Wohnen. All diese Zukunftsthemen werden wir nur mit gut
ausgebildeten und qualifizierten Handwerkern stemmen. Unser Handwerk ist die
Wirtschaftsmacht von nebenan.“ Und führte aus: „“Unsere Handwerksbetriebe schaffen
Arbeitsplätze, bilden aus und entwickeln Innovationen. 99 Prozent aller Betriebe in Hessen
gehören zum Mittelstand. Handwerksbetriebe sind das Rückgrat unserer Wirtschaft. Handwerk
steht damit für Wirtschaftskraft, Heimatverbundenheit und Fortschritt zugleich.“
Ralf Moeller sagte: „Mit Boris Rhein hat Hessen einen großen Unterstützer des Handwerks als
Ministerpräsidenten. Ich freue mich wirklich sehr, dass ihm das Handwerk so am Herzen liegt,
dass wir gemeinsam im Rahmen meiner Initiative „Motivation Handwerk“ auch in Hessen für das
Handwerk Werbung machen können. Gemeinsam mit Andreas Grewe, dem Geschäftsführer von
Hans Schäfer Workwear, haben wir über die letzten Jahr ein tragendes Netzwerk für das
Handwerk aufbauen können und heute fügen das nächste Teil hinzu. Das Handwerk ist für unser
Wirtschaft und Produktivität unverzichtbar und gerade im Zeitalter von Künstlicher Intelligenz
werden die Arbeitsplätze der Zukunft wieder im Handwerk liegen. Das Handwerk ist kreativ und
bietet Aufstiegschancen, aber noch fehlt es am Nachwuchs!“
Mit der Initiative „Motivation Handwerk“ setzen sich Ralf Moeller und Andreas Grewe, Hans
Schäfer Workwear, für die Nachwuchsförderung im Handwerk ein, um mehr junge Menschen für
handwerkliche Berufe zu begeistern. Dafür besucht Ralf Moeller deutschlandweit einige der
Handwerksbetriebe, die sich bei der Initiative „Motivation Handwerk“ beworben haben. Nach
Besuchen bei dem Steinmetz Steininger in München, den „Handwerk-Schwestern“ Franzi und
Elena Dangel in Stuttgart, dem Maurer- und Betonbaumeister Kai Schmidt in Hamburg und der
Tischlerei Wehner in Berlin selektierte die „Motivation Handwerk“-Jury jetzt die Firma Nolte
Bedachungen in Frankfurt a. M.
Handwerker können sich weiterhin bewerben bei „Motivation Handwerk“ für einen der
begehrten Besuche, damit noch mehr Betriebe vorgestellt werden können!
Mehr zu den Bewerbungen unter: https://www.hans-schaefer.com/motivation-handwerk/
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Hans Schäfer Workwear
Frau Annette Zierer
Effnerstr. 44-46
81925 München
Deutschland
fon ..: 08935612486
web ..: https://www.zierercom.com/
email : annette.zierer@zierercom.com
Pressekontakt:
ziererCOMMUNICATIONS GmbH
Frau Annette Zierer
Effnerstr. 44-46
81925 München
fon ..: 08935612486
web ..: https://www.zierercom.com/
email : annette.zierer@zierercom.comDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Für „Motivation Handwerk“
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- Für „Motivation Handwerk“
- Kieferorthopädie für Rottenburg, Tübingen und Umgebung
- Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Auricher Geheimfach“ von Martin Windebruch im Klarant Verlag
- Fahrzeugübergabe in Köln: Nähe erleichtert Termine, Unterlagen und Gewährleistungsfragen
- Organisation und Dokumentation von Prüfungen und Wartungen
- Algo Grande geht in die Offensive: 8.000-m-Bohrprogramm soll Kupferkorridor erschließen
- Neue Medienmarke SARA für Frauen 50+: Erfolgsformat aus den Niederlanden startet in Deutschland
- Vereinbarung mit der Mayo Clinic zur Vorbereitung auf eine potenzielle FDA-Zulassung von EchoSolv HF
- Arbeitsreiches Frühjahr in Aussicht: Zefiros Tochtergesellschaft bestätigt umfangreiches Projektportfolio für April, Mai und Juni
- Maharaa – Astrologie, Kartenlegen am Telefon, Kaffeesatzlesen und Business-Astrologie
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.