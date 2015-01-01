  • Für „Motivation Handwerk“

    Ralf Moeller, der Hessische Ministerpräsident Boris Rhein und Susanne Haus, Präsidentin der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main, machen sich in Frankfurt für das Handwerk stark!

    Hollywoodstar Ralf Moeller bringt seine mit Hans Schäfer Workwear gegründete Initiative
    „Motivation Handwerk“ nach Hessen. Dafür besuchte er gemeinsam mit dem Hessischen
    Ministerpräsidenten Boris Rhein und der Frankfurter Handwerkspräsidentin Susanne Haus
    dem Dachdecker-Betrieb Nolte Bedachungen von Geschäftsführer Jens Schirmer-Arendt in
    Frankfurt a. M. Mit „Motivation Handwerk“ baut Ralf Moeller mit seinem Partner Hans
    Schäfer Workwear ein starkes Netzwerk zur Nachwuchsförderung im Handwerk. Ziel:
    Junge Leute für das Handwerk zu begeistern.
    Beim Besuch des Bedachungsbetriebs mit einer starken Delegation aus Politik und Handwerk
    stieg Ralf Moeller zwar niemandem aufs Dach, zeigte aber wieder mal, dass Handwerk noch
    immer goldenen Boden hat und tolle Karriere-Chancen für junge Menschen bietet. Gemeinsam
    mit dem Hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein packte der Schauspieler bei seinem
    Betriebsbesuch in Frankfurt gemeinsam für die Nachwuchsförderung im Handwerk an und
    tauschte sich mit den Lehrlingen des Betriebs über die Herausforderungen und Chancen einer
    Ausbildung im Handwerk aus.
    Der Hessische Ministerpräsident Boris Rhein kommentierte die Aktion: „Betriebe wie Nolte
    Bedachungen übersetzen politische Ziele in funktionierende Lösungen – ob Energiewende,
    Klimawandel oder smartes Wohnen. All diese Zukunftsthemen werden wir nur mit gut
    ausgebildeten und qualifizierten Handwerkern stemmen. Unser Handwerk ist die
    Wirtschaftsmacht von nebenan.“ Und führte aus: „“Unsere Handwerksbetriebe schaffen
    Arbeitsplätze, bilden aus und entwickeln Innovationen. 99 Prozent aller Betriebe in Hessen
    gehören zum Mittelstand. Handwerksbetriebe sind das Rückgrat unserer Wirtschaft. Handwerk
    steht damit für Wirtschaftskraft, Heimatverbundenheit und Fortschritt zugleich.“
    Ralf Moeller sagte: „Mit Boris Rhein hat Hessen einen großen Unterstützer des Handwerks als
    Ministerpräsidenten. Ich freue mich wirklich sehr, dass ihm das Handwerk so am Herzen liegt,
    dass wir gemeinsam im Rahmen meiner Initiative „Motivation Handwerk“ auch in Hessen für das
    Handwerk Werbung machen können. Gemeinsam mit Andreas Grewe, dem Geschäftsführer von
    Hans Schäfer Workwear, haben wir über die letzten Jahr ein tragendes Netzwerk für das
    Handwerk aufbauen können und heute fügen das nächste Teil hinzu. Das Handwerk ist für unser
    Wirtschaft und Produktivität unverzichtbar und gerade im Zeitalter von Künstlicher Intelligenz
    werden die Arbeitsplätze der Zukunft wieder im Handwerk liegen. Das Handwerk ist kreativ und
    bietet Aufstiegschancen, aber noch fehlt es am Nachwuchs!“
    Mit der Initiative „Motivation Handwerk“ setzen sich Ralf Moeller und Andreas Grewe, Hans
    Schäfer Workwear, für die Nachwuchsförderung im Handwerk ein, um mehr junge Menschen für
    handwerkliche Berufe zu begeistern. Dafür besucht Ralf Moeller deutschlandweit einige der
    Handwerksbetriebe, die sich bei der Initiative „Motivation Handwerk“ beworben haben. Nach
    Besuchen bei dem Steinmetz Steininger in München, den „Handwerk-Schwestern“ Franzi und
    Elena Dangel in Stuttgart, dem Maurer- und Betonbaumeister Kai Schmidt in Hamburg und der
    Tischlerei Wehner in Berlin selektierte die „Motivation Handwerk“-Jury jetzt die Firma Nolte
    Bedachungen in Frankfurt a. M.
    Handwerker können sich weiterhin bewerben bei „Motivation Handwerk“ für einen der
    begehrten Besuche, damit noch mehr Betriebe vorgestellt werden können!
    Mehr zu den Bewerbungen unter: https://www.hans-schaefer.com/motivation-handwerk/

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Hans Schäfer Workwear
    Frau Annette Zierer
    Effnerstr. 44-46
    81925 München
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    fon ..: 08935612486
    web ..: https://www.zierercom.com/
    email : annette.zierer@zierercom.com

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