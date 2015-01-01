Für „Motivation Handwerk“

Ralf Moeller, der Hessische Ministerpräsident Boris Rhein und Susanne Haus, Präsidentin der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main, machen sich in Frankfurt für das Handwerk stark!

Hollywoodstar Ralf Moeller bringt seine mit Hans Schäfer Workwear gegründete Initiative

„Motivation Handwerk“ nach Hessen. Dafür besuchte er gemeinsam mit dem Hessischen

Ministerpräsidenten Boris Rhein und der Frankfurter Handwerkspräsidentin Susanne Haus

dem Dachdecker-Betrieb Nolte Bedachungen von Geschäftsführer Jens Schirmer-Arendt in

Frankfurt a. M. Mit „Motivation Handwerk“ baut Ralf Moeller mit seinem Partner Hans

Schäfer Workwear ein starkes Netzwerk zur Nachwuchsförderung im Handwerk. Ziel:

Junge Leute für das Handwerk zu begeistern.

Beim Besuch des Bedachungsbetriebs mit einer starken Delegation aus Politik und Handwerk

stieg Ralf Moeller zwar niemandem aufs Dach, zeigte aber wieder mal, dass Handwerk noch

immer goldenen Boden hat und tolle Karriere-Chancen für junge Menschen bietet. Gemeinsam

mit dem Hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein packte der Schauspieler bei seinem

Betriebsbesuch in Frankfurt gemeinsam für die Nachwuchsförderung im Handwerk an und

tauschte sich mit den Lehrlingen des Betriebs über die Herausforderungen und Chancen einer

Ausbildung im Handwerk aus.

Der Hessische Ministerpräsident Boris Rhein kommentierte die Aktion: „Betriebe wie Nolte

Bedachungen übersetzen politische Ziele in funktionierende Lösungen – ob Energiewende,

Klimawandel oder smartes Wohnen. All diese Zukunftsthemen werden wir nur mit gut

ausgebildeten und qualifizierten Handwerkern stemmen. Unser Handwerk ist die

Wirtschaftsmacht von nebenan.“ Und führte aus: „“Unsere Handwerksbetriebe schaffen

Arbeitsplätze, bilden aus und entwickeln Innovationen. 99 Prozent aller Betriebe in Hessen

gehören zum Mittelstand. Handwerksbetriebe sind das Rückgrat unserer Wirtschaft. Handwerk

steht damit für Wirtschaftskraft, Heimatverbundenheit und Fortschritt zugleich.“

Ralf Moeller sagte: „Mit Boris Rhein hat Hessen einen großen Unterstützer des Handwerks als

Ministerpräsidenten. Ich freue mich wirklich sehr, dass ihm das Handwerk so am Herzen liegt,

dass wir gemeinsam im Rahmen meiner Initiative „Motivation Handwerk“ auch in Hessen für das

Handwerk Werbung machen können. Gemeinsam mit Andreas Grewe, dem Geschäftsführer von

Hans Schäfer Workwear, haben wir über die letzten Jahr ein tragendes Netzwerk für das

Handwerk aufbauen können und heute fügen das nächste Teil hinzu. Das Handwerk ist für unser

Wirtschaft und Produktivität unverzichtbar und gerade im Zeitalter von Künstlicher Intelligenz

werden die Arbeitsplätze der Zukunft wieder im Handwerk liegen. Das Handwerk ist kreativ und

bietet Aufstiegschancen, aber noch fehlt es am Nachwuchs!“

Mit der Initiative „Motivation Handwerk“ setzen sich Ralf Moeller und Andreas Grewe, Hans

Schäfer Workwear, für die Nachwuchsförderung im Handwerk ein, um mehr junge Menschen für

handwerkliche Berufe zu begeistern. Dafür besucht Ralf Moeller deutschlandweit einige der

Handwerksbetriebe, die sich bei der Initiative „Motivation Handwerk“ beworben haben. Nach

Besuchen bei dem Steinmetz Steininger in München, den „Handwerk-Schwestern“ Franzi und

Elena Dangel in Stuttgart, dem Maurer- und Betonbaumeister Kai Schmidt in Hamburg und der

Tischlerei Wehner in Berlin selektierte die „Motivation Handwerk“-Jury jetzt die Firma Nolte

Bedachungen in Frankfurt a. M.

Handwerker können sich weiterhin bewerben bei „Motivation Handwerk“ für einen der

begehrten Besuche, damit noch mehr Betriebe vorgestellt werden können!

Mehr zu den Bewerbungen unter: https://www.hans-schaefer.com/motivation-handwerk/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hans Schäfer Workwear

Frau Annette Zierer

Effnerstr. 44-46

81925 München

Deutschland

fon ..: 08935612486

web ..: https://www.zierercom.com/

email : annette.zierer@zierercom.com

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