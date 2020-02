Fugenlose Fläche mit feinen Farbeffekten

Terrazzo-Designfußboden von Korodur bereitet den Boden für Bäckereihandwerk in Bochum

Bäckerei & Konditorei Schmidtmeier setzt auf Premium-Sichtestrich TRU PC

Amberg / Bochum. Im Wettbewerb um anspruchsvolle Bäckereikunden ist die Qualität der Backwaren nicht das einzige Kriterium. Gerade für Geschäfte mit Filialstruktur zählt ebenso ein eigenständiger und prägnanter Markenauftritt von hohem Wiedererkennungswert. Die Bochumer Bäckerei & Konditorei Schmidtmeier setzt bei ihrem Auftritt auf eine visuelle Identität, in der sich Backstuben- und Markthallencharakter stimmungsvoll verbinden.

Dies betrifft auch die Gestaltung der Bodenflächen. Auf dieser Grundlage wurde die Niederlassung in der Bongardstraße im vergangenen Jahr nach einer Kernsanierung mit einem Designfußboden ausgestattet, der mit außergewöhnlichen Farbeffekten und hoher technischer Qualität glänzt. Hier fiel die Wahl auf den Terrazzo-Sichtestrich TRU PC von Korodur.

Die Geschäftsführung der mit 18 Filialen im Raum Bochum stark vertretenen Bäckerei & Konditorei Schmidtmeier tendierte ursprünglich zu einem Fliesenboden – allerdings wurden die damit verbundenen Fugen doch als störend empfunden. So empfahl die mit dem Markenauftritt der Bäckerei betraute Marketing-Agentur GSVI – Gregor & Strozik Visual Identity einen hochwertigen Sichtestrich.

Maßgeschneidertes Bodenkonzept zur Corporate Identity

Der für seine hochwertigen Böden bekannte Hersteller Korodur wurde deshalb gebeten, für die Shop-Gestaltung ein maßgeschneidertes Bodenkonzept zu entwickeln, das auf der Verbindung von Innovation und Tradition fußt. Korodur hatte in der Region mit dem Verlegebetrieb Bräuner aus Marl bereits einige höchst anspruchsvolle Projekte in der Bodenverlegung realisiert. Beispiele hierfür sind die Villa Libeskind in Datteln, wofür eigens Muster nach New York geschickt wurden, und das Meilenwerk in Düsseldorf. Das ehemalige Bundesbahn-Gebäude wird nun für eine Oldtimer-Ausstellung genutzt. So bezog der Baustoffhersteller Korodur den Fachbetrieb Bräuner von Beginn an in das Projektmanagement für die Bäckerei Schmidtmeier mit ein.

Christian Bräuner, Geschäftsführer des auf Bodenbeläge spezialisierten Familienunternehmens, fasst die Vorgaben zusammen: „Gewünscht war eine fugenlose, geschliffene Fläche, die gleichzeitig dekorativ und widerstandsfähig gegen Verschleiß ist, denn das Geschäft mit Thekenbetrieb befindet sich direkt an einer Fußgängerzone. Aufgrund einer sehr hohen Besucherfrequenz und der für Bäckereien und Konditoreien typischen Schmutzeinträge, aber auch von Mehl, Zucker und Fetten muss die Fläche leicht zu reinigen sein.“

Dekorkörnung aus Glas- und Marmorteilchen für individuelle Farbeffekte

Auf einem Ortstermin im Bochumer Ausstellungsraum des Korodur-Werks in Bochum-Wattenscheid präsentierten die Boden-Profis im Juli 2019 mehrere Vorschläge auf Basis von TRU PC. Die markante Optik und die hervorragenden Oberflächeneigenschaften überzeugten die Bäckereibetreiber auf Anhieb. Die Grundfarbe des Sichtestrichs erscheint werksseitig im dezenten Grauton und lässt sich durch die Zugabe von Pigmenten einfach und exakt nach Kundenwunsch variieren. Zusätzliche, individuelle Effekte lassen sich bei geschliffener Optik durch das Einstreuen einer sogenannten Dekorkörnung – zum Beispiel Glas oder Marmor – erzielen. Bei TRU PC ist die Dekorkörnung mit Einstreuteilchen von bis zu 2,5 mm Größe bereits enthalten.

Anfang Oktober konnte die Firma Bräuner mit der Erstellung des Fußbodens auf 75 m² Ladenfläche beginnen. Der erste Schritt betraf die Herstellung eines lastverteilenden Estrichs. Hierfür wurden rund vier Tonnen FSCem Schnellestrich-Bindemittel auf ternärer Basis von Korodur für einen hoch belastbaren, schnell nutzbaren und verlegereifen Estrich eingesetzt. Auf einem Teil der Fläche waren für den Tragestrich zusätzliche Ausgleichmaßnahmen nötig.

Tragestrich mit FSCem innerhalb eines Arbeitstages fertiggestellt

Drei Mitarbeiter der Firma Bräuner waren mit dem „schwimmenden Estrich“ einen Arbeitstag lang beschäftigt. Bereits am Folgetag war die Fläche begeh- und belastbar. In den anschließenden vier Wochen erfolgte der Innenausbau mit den wesentlichen Installationen.

Diesem Arbeitsgang schloss sich das Aufbringen des selbstverlaufenden Designbodens TRU PC von Korodur mit einer Stärke von zehn Millimetern an.

Am nächsten Tag begann das Schleifen der zunächst noch unifarbenen Fläche mit Diamant-Schleifmaschinen. Durch das Abtragen der Oberfläche mit verschiedenen Schleifkörnungen entstand nach und nach der gewünschte Terrazzo-Effekt. Mit einem Betonverdichter wurde die Fläche silikatisiert. Dies vermindert die Wasseraufnahme, wobei die Oberfläche diffusionsoffen bleibt und härter wird.

Spezialimprägnierung für lang anhaltenden Glanz

Danach erfolgte eine Spezialimprägnierung mit Obtego R-400. Dieses Material reagiert mit dem Untergrund zu einer festen Einheit. Durch diese sogenannte Verkieselung verringert sich das Eindringen von wässrigen Flüssigkeiten, Fetten, Ölen und sonstigem Schmutz.

Das Schleifen und Nachbearbeiten bzw. Versiegeln der Flächen nahm insgesamt fünf Arbeitstage in Anspruch. Einen Tag darauf konnten die letzten Maßnahmen der Maler und Raumausstatter in Angriff genommen werden.

Von der Qualität des Designfußbodens und der einzigartigen, edlen Ausstrahlung ist Jochen Schmidt, einer der Geschäftsführer der Bäckerei & Konditorei Schmidtmeier, begeistert: „Dieser Sichtestrich hat unsere Erwartungen erfüllt und sogar übertroffen – ein echtes Premium-Produkt, das unsere Markenwerte angemessen reflektiert. Der gewünschte Charakter für das Ambiente unseres Geschäfts wurde genau getroffen.“

Die Schmidtmeier-Filiale in der Bongardstraße ist in dieser Ausführung ein Pilotprojekt – zurzeit ist geplant, weitere Niederlassungen nach diesem Vorbild neu zu gestalten und ebenfalls mit TRU PC-Designfußböden auszustatten.

Weitere Infos: www.korodur.de; www.korodur.de/produkte/sichtestrich/tru-self-leveling.html;

www.schmidtmeier.de; www.braeuner.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

KORODUR Westphal Hartbeton GmbH & Co. KG

Kurzportrait: KORODUR® – weltweit bewährt

Seit 1936 ist das Haus KORODUR Spezialist in der Herstellung mineralischer Hartstoffe für die Verlegung hoch belastbarer, zementärer Industrieböden. Weltweit wurden bislang mehr als 550 Mio. m² KORODUR-Industrieböden verlegt.

Die KORODUR Westphal Hartbeton GmbH & Co. KG wurde von Werner Westphal am 13. Februar 1936 in Berlin gegründet. Im Jahr 1969 ging die KORODUR-Unternehmensgruppe in den Besitz der Familie Heckmann über. 1978 verlagerte KORODUR seinen Hauptsitz von Berlin ins bayerische Amberg.

Von Beginn an ist KORODUR im Ausland aktiv gewesen. Schon der Firmengründer unterhielt intensive Geschäftsbeziehungen zu Ländern wie Italien, Israel, Brasilien und Südafrika. Die KORODUR-Gruppe pflegt seither langjährige, erfolgreiche und vertrauensvolle Exportbeziehungen und konnte diese kontinuierlich ausbauen, z.B. bereits 1978 in die Region Südostasien. Zusammen mit der KORODUR International GmbH, gegründet 1976, hat KORODUR ein Vertriebsnetz über alle Kontinente aufgebaut. Geschäftsbeziehungen bestehen heute mit über 40 Ländern!

Seit 2012 ist KORODUR exklusiver Lizenzpartner für Europa für Produktion und Vertrieb der Rapid Set®-Produkte, die sich in den USA bereits seit rund 40 Jahren bewähren. Laut Hersteller ist mit ihnen ein Durchbruch auf dem Baustoffmarkt gelungen. Denn das multifunktionale Reparatursystem besitzt gegenüber herkömmlichen Sanierungsmörteln zahlreiche Vorteile in der Verarbeitung, Standfestigkeit und Haltbarkeit.

