Gold Lion ernennt Chris Paul zum Explorationsmanager

Vancouver, British Columbia / 3. Februar 2020 – Gold Lion Resources Inc. (Gold Lion oder das Unternehmen) (CSE: GL) (FWB: 2BC) freut sich bekannt zu geben, dass Chris Paul, mit einem B.Sc. in Geologie, dem Unternehmen als Explorationsmanager beigetreten ist. Herr Paul wird das Managementteam von Gold Lion während der gesamten Entwicklung und Umsetzung der strategischen Explorationspläne des Unternehmens für das Jahr 2020 mit operativer Führung unterstützen.

Herr Paul ist seit 2008 aktiv in der Mineralexploration involviert und ist einer der Direktoren von Ridgeline Exploration Services Inc., einem Unternehmen mit umfassendem Projektmanagement-Service für Mineralexploration. Er hat an zahlreichen Edel- und Basismetallprojekten in ganz Kanada und im Ausland gearbeitet; sein Hauptaugenmerk lag dabei auf intrusionsbedingtem Gold, in verschiedenen Strukturen beherbergtem (mesothermalem) Au, epithermalem Au-Ag und Porphyr-Kupfer-Systemen. Herr Paul verfügt über mehr als zehnjährige Erfahrung bei der Implementierung und Durchführung von Explorations-Feldprogrammen. Herr Paul war grundlegend an der Entdeckung des Williams Cu-Au-Porphyrs im Goldenen Dreieck von BC durch Golden Ridge Resources beteiligt, das in seinem ersten Bohrloch 327 m mit 0,31 % Cu, 0,35 g/t Au und 1,94 g/t Ag durchschnitt. Herr Paul besitzt einen B.Sc. in Geologie von der Simon Fraser Universität.

Ich freue mich, dem Team von Gold Lion beizutreten, und möchte das Unternehmen bei seinen bevorstehenden Explorationsplänen auf seinen Liegenschaften in BC weiter unterstützen und eine Due-Diligence-Prüfung auf mehreren äußerst aussichtsreichen Gold-Silber-Übernahmezielen durchführen, sagte Chris Paul. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Gold Lion in allen Bereichen seiner Exploration, einschließlich der Planung, Budgetierung und Durchführung seiner bevorstehenden Explorationsprogramme für 2020.

Über Gold Lion Resources Inc.

Gold Lion Resources Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich aktiv mit der Exploration seines Projektportfolios befasst, das die Cuteye Group of Properties und das Konzessionsgebiet Fairview beinhaltet. Die Cuteye Group of Properties umfasst die Claims Mister Jay (2.373 Hektar), Lady Jane (242 Hektar), Lama (69 Hektar) und Missus Jay (468 Hektar) und erstreckt sich über zwölf Mineralisierungszonen im Golden Triangle der kanadischen Provinz British Columbia, etwa 25 Kilometer südwestlich von Glenora (British Columbia). Das Projekt Fairview umfasst ein 2.574 Hektar großes Mineralkonzessionsgebiet im Bergbaugebiet Kamloops in British Columbia. Weitere Informationen erhalten Sie unter goldlionresources.com/.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Oliver Friesen

CEO

T: (778) 772-1751

Die Börsenaufsicht der CSE und ihr Informationsdienstleister (in den Statuten als Information Services Provider bezeichnet) haben diese Meldung nicht geprüft und übernehmen keine Verantwortung für deren Richtigkeit oder Angemessenheit.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie planen“, erwarten“, prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Dazu zählen unter anderem auch Verzögerungen oder Unsicherheiten bei den behördlichen Genehmigungen, wie z.B. durch die CSE. Zukunftsgerichtete Informationen enthalten typischerweise Unsicherheiten, wie etwa auch Faktoren, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Es gibt keine Gewähr dafür, dass die in dieser Pressemeldung beschriebenen Geschäftspläne für Gold Lion Resources tatsächlich zu den hier dargelegten Bedingungen und in dem hier dargelegten zeitlichen Rahmen in Kraft treten werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen nicht verlässlich sind. Weitere Informationen über Risiken und Unsicherheiten, welche die Finanzergebnisse beeinflussen könnten, sind in den Unterlagen enthalten, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapierbehörden einreicht und die unter www.sedar.com veröffentlicht werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

