Fullservice-Kapitalanlageimmobilien als Steuersparmodell

PROTEGO setzt neue Maßstäbe: Als erster spezialisierter Ansprechpartner für Kapitalanlageimmobilien verbindet das Unternehmen steueroptimierten Vermögensaufbau mit ganzheitlicher Finanzberatung.

PROTEGO etabliert sich als erster spezialisierter Ansprechpartner für Kapitalanlageimmobilien in Delbrück

Delbrück (Ostwestfalen / Raum Paderborn) – Mit der Einführung der neuen Dienstleistung „Kapitalanlageimmobilien für Privatkunden“ baut die PROTEGO Versicherungsmakler GmbH & Co. KG ihre Position als strategischer Finanzpartner weiter aus. Als erster und derzeit einziger Makler in Delbrück und im Raum Ostwestfalen/Paderborn konzentriert sich PROTEGO dabei ausschließlich auf Kapitalanlageimmobilien – mit einem klaren Fokus auf Steueroptimierung, planbaren Vermögensaufbau und maximalen Komfort für den Kunden.

Im Gegensatz zu klassischen Immobilienvermittlern versteht PROTEGO Immobilien nicht als Wohnobjekt oder Lifestyle-Produkt, sondern als wirkungsvolles Finanzinstrument. Zielgruppe sind insbesondere gutverdienende Angestellte, Selbstständige und Unternehmer, die ihre Steuerlast nachhaltig senken und gleichzeitig Vermögen aufbauen möchten, ohne dafür ihre Zeit oder ihr Eigenkapital zu binden.

Der zentrale Mehrwert liegt dabei in der steuerlichen Wirkung von Kapitalanlageimmobilien. Durch gezielte Abschreibungen, die Absetzbarkeit von Zinskosten sowie eine strukturierte Finanzierung lassen sich erhebliche Steuerersparnisse realisieren. Für viele Mandanten bedeutet dies, dass ein Teil ihrer bisherigen Steuerzahlungen künftig in den eigenen Vermögensaufbau fließt, statt dauerhaft an den Fiskus verloren zu gehen. Gerade bei hohen Einkommen kann dieser Effekt den entscheidenden Unterschied machen.

Ein weiterer wesentlicher Bestandteil des PROTEGO-Konzepts ist die Möglichkeit, Kapitalanlageimmobilien vollständig ohne Eigenkapital zu erwerben. Durch bankenfähige Objektkonzepte und professionelle Finanzierungsstrukturen sind Investitionen in vielen Fällen zu 100 Prozent fremdfinanzierbar. Das erlaubt es Kunden, vorhandenes Kapital für andere Zwecke zu nutzen oder bewusst liquide zu bleiben, während die Immobilie dennoch für sie arbeitet. Der Einstieg in den Immobilienmarkt wird damit auch für diejenigen möglich, die bislang glaubten, ohne hohes Eigenkapital nicht investieren zu können.

Gleichzeitig räumt PROTEGO mit einem der größten Vorbehalte gegenüber Immobilieninvestments auf: dem vermeintlich hohen Aufwand. Viele Interessenten schrecken vor Themen wie Mietersuche, Verwaltung, Bankgesprächen oder der Abstimmung mit verschiedenen Dienstleistern zurück. Genau hier setzt das Beratungskonzept an. Kunden sollen und müssen sich nicht kümmern. PROTEGO übernimmt die Koordination aller Beteiligten und begleitet den gesamten Prozess – von der strategischen Planung über die Finanzierung bis hin zur laufenden Betreuung. Die Kapitalanlage wird damit zu einer Lösung, die im Hintergrund wirkt, ohne den Alltag des Kunden zu belasten.

Die klare Spezialisierung unterscheidet PROTEGO bewusst von Anbietern mit breitem Produktportfolio. Es geht nicht um Eigennutzung, nicht um Projektentwicklung und nicht um kurzfristige Spekulation. Stattdessen setzt das Unternehmen ausschließlich auf langfristig ausgerichtete Kapitalanlageimmobilien, die zur individuellen Einkommens-, Steuer- und Vermögenssituation des Kunden passen. Diese konsequente Fokussierung ist im Raum Delbrück und Ostwestfalen derzeit einzigartig.

Kapitalanlageimmobilien sind bei PROTEGO daher nicht isoliert zu betrachten, sondern eingebettet in eine ganzheitliche Finanz- und Versorgungsstrategie. Versicherungslösungen, Finanzierung, steuerliche Effekte und Vermögensplanung greifen ineinander und werden aus einer Hand strukturiert. Das Ergebnis ist eine nachvollziehbare, planbare und nachhaltige Lösung für Kunden, die mehr aus ihrem Einkommen machen möchten, ohne sich selbst zur Projektleitung zu machen.

Mit dem Ausbau dieses Leistungsbereichs unterstreicht PROTEGO seinen Anspruch, Finanzberatung nicht über Produkte, sondern über echte Mehrwerte zu definieren. Kapitalanlageimmobilien werden damit zu einem Instrument, das Vermögen aufbaut, Steuern spart und gleichzeitig eines bietet, was für viele Kunden entscheidend ist: Ruhe, Sicherheit und das gute Gefühl, sich um nichts kümmern zu müssen.

Während der Beratung von PROTEGO wird bereits die Vermögensstruktur für die nächste Generation betrachtet und berücksichtigt. Der Geschäftsführende Gesellschafter Dominik Welslau ist ausgebildeter Generationenberater (HLA) und kennt die notwendigen Strukturen, um vorhandenes Vermögen möglichst durchdacht in die nächste Generation zu übertragen. „Durch unsere Spezialisierung sind die Ehegattenschaukel, der steuerfreie Verkauf nach 10 Jahren oder die Sonderkündigungsmöglichkeit der Darlehen nach 10 Jahren keine Fremdwörter. Wir betreuen den Kunden ganzheitlich und auf Wunsch auch sein Leben lang. Wir freuen uns unseren Kunden mit der Erweiterung unserer Kompetenzen einen echten Mehrwert bieten zu können.“

Weitere Informationen finden Interessierte unter

https://protego.expert/leistungen/privatkunden/kapitalanlageimmobilien/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PROTEGO Versicherungsmakler GmbH & Co. KG

Herr Dominik Welslau

Mühlenstraße 7

33129 Delbrück

Deutschland

fon ..: 05250705340

web ..: https://protego.expert/leistungen/privatkunden/kapitalanlageimmobilien/

email : info@protego.expert

Die PROTEGO Versicherungsmakler GmbH & Co. KG mit Sitz in Delbrück (Ostwestfalen) ist ein strategischer Finanzberater für Privat- und Geschäftskunden. Das Unternehmen verbindet klassische Versicherungskompetenz mit ganzheitlichen Konzepten rund um Vorsorge, Absicherung, Steuern und Vermögensaufbau.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf intelligenten, steueroptimierten Lösungen für Gutverdiener. Mit der Spezialisierung auf Kapitalanlageimmobilien hat sich PROTEGO als erster Anbieter in Delbrück und im Raum Paderborn ausschließlich auf dieses Thema fokussiert. Ziel ist es, Einkommen systematisch in Vermögen zu überführen – planbar, rechtssicher und ohne unnötigen Aufwand für den Kunden.

Pressekontakt:

PROTEGO Versicherungsmakler GmbH & Co. KG

Herr Dominik Welslau

Mühlenstraße 7

33129 Delbrück

fon ..: 05250705340

email : info@protego.expert

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