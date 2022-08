„Wahre Werte“ als Steuersparmodell beim Vermögensaufbau

Verkaufen Privatanleger „Wahre Werte“, fällt – anders als bei Aktien – nach einem Jahr Haltedauer keine Abgeltungssteuer an. Eine Modellrechnung zeigt: Das erleichtert den Vermögensaufbau erheblich.

Renditeträchtiges Investment: Edelmetalle, Seltene Erden und Co.

Egal, ob Gold, Seltene Erden oder Technologiemetalle: Ein Investment in „Wahre Werte“ bietet viele Vorteile (https://www.granvalora.de/vorteile-wahrer-werte/). Vor allem aber ist es renditeträchtig und erhält somit selbst bei hohen Inflationsraten die Kaufkraft. Das zeigt sich nicht nur an der Wertentwicklung des Klassikers Gold, sondern insbesondere beim Blick auf die aktuellen Preise von Seltenen Erden und Technologiemetalle, deren Kurse in den letzten Jahren teils kräftig angezogen haben. Diese Performance ist umso eindrucksvoller, wenn man bedenkt, dass beim Verkauf der Rohstoffe – ganz im Gegensatz zu Gewinnen aus Wertpapieren – oftmals keine Steuer anfällt. Zumindest, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.

„Wahre Werte“: Wann Veräußerungsgewinne steuerfrei sind

Sogenannte Veräußerungsgewinne beim Verkauf von „Wahren Werten“ wie Edelmetalle oder Seltene Erden bleiben steuerfrei, wenn die folgenden beiden Bedingungen zutreffen.

Es handelt sich um ein privates Veräußerungsgeschäft gemäß §22 Nr. 2 und § Nr. 23 EstG. Werden die Einkünfte einem Gewerbebetrieb zugerechnet, gilt diese Regelung nicht.

Die Spekulationsfrist, sprich der Zeitraum, der mindestens zwischen Anschaffung und Verkauf liegen muss, wird berücksichtigt. Bei „Wahren Werten“ beträgt dieser 1 Jahr.

In der Praxis heißt das in den allermeisten Fällen: Privatanleger müssen Gewinne aus dem Verkauf von Gold, Silber, Technologiemetallen und Co. nicht versteuern. Und das macht sich erheblich in der Rendite bemerkbar.

Aktien vs. „Wahre Werte“ – eine Modellrechnung

Bezüglich ihrer Performance brauchen sich viele „Wahre Werte“ nicht hinter Aktien, einer der Klassiker unter den Sachwerten, zu verstecken. Mehr noch: Die Möglichkeit des steuerfreien Verkaufs verschiebt die Rendite sogar klar zugunsten der „Wahren Werte“, wie eine Modellrechnung zeigt. Hierbei wird ohne Freibeträge und mit dem üblichen Steuersatz von 26,375% gerechnet (Abgeltungssteuer + Solidaritätszuschlag, der bei Kapitalerträgen nach wie vor anfällt). Sind Sie kirchensteuerpflichtig, erhöht sich der Steuersatz entsprechend. Angenommen wird zu Vergleichszwecken jeweils eine Rendite von 7,5% p.a., die sowohl für internationale Aktien (inkl. Dividenden) als auch für Gold auf lange Sicht realistisch ist.

Bitte beachten Sie dazu die Anlage im Anhang.

Bei einem Anlagebetrag von 50.000 EUR und einer Anlagedauer von 20 Jahren hätten Sie im Beispiel mit einem Investment in „Wahre Werte“ also gut 56.000 EUR mehr Gewinn gemacht! Um auf dasselbe Aktienvermögen nach Steuern zu kommen (156.373 EUR), hätte sogar eine Ansparphase von etwas mehr als 15 Jahren genügt. Immerhin ein Viertel weniger!

„Wahre Werte“ müssen sehr viel weniger Rendite als Aktien erwirtschaften

Infolge des Steuerspareffekts müssen „Wahre Werte“ also gar nicht so hohe prozentuale Kursgewinne einbringen, um mindestens genauso viel Rendite wie Aktien einzubringen. Im Beispiel etwa hätte eine Rendite von etwa 5,87% genügt.

Umgekehrt gilt natürlich: Aktien müssen ungleich höhere Renditen erwirtschaften, um ebenso profitabel wie „Wahre Werte“ zu sein. Für die Modellrechnung heißt das: Die Aktienrendite aus den Kursgewinnen hätte bei ca. 9,16 % liegen müssen, um 20 Jahre später nach Steuerabzug auf ein Vermögen von rund 212.000 EUR zu kommen. Anders als bei „Wahren Werten“, ist bei Einzelaktien allerdings auch ein Totalverlust im Bereich des Möglichen

Auch beim Ankauf von „Wahren Werten“ lassen sich Steuern sparen

Mit Ausnahme von Gold fällt beim Kauf von „Wahren Werten“ Mehrwertsteuer an. Nutzen Sie das GranValora Sachwertdepot, entfällt allerdings auch diese – dank einer Lagerung Ihrer Rohstoffe im Zollfreilager! Auf diese Weise bleibt Ihr Investment in jeder Hinsicht steuerfrei. Bevor Sie Ihr Geld in die vielversprechenden Rohstoffe investieren, empfiehlt Ihnen GranValora Geschäftsführer Marko Mähner allerdings die Lektüre des kostenfreien Praxisratgebers „Geldwerte – Sachwerte – Reine Werte“ (https://www.granvalora.de/geldwerte-sachwerte-reine-werte/). Hier lesen Sie unter anderem,

– warum Gold ein exzellenter Inflationsschutz ist,

– wo die einzigartigen Vorteile des Zwittermetalls Silber liegen,

– ob sich ein Investment in Palladium oder Platin für Sie lohnen könnte und

welche Spielregeln beim Kauf von Seltenen Erden und Technologiemetallen gelten.

