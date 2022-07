Die einzigartigen Vorteile Wahrer Werte

Von Gold bis Neodym: Für Anleger gehen Wahre Werte mit gewichtigen Vorzügen einher. Lesen Sie, warum das so ist, was hinter dem Begriff „Wahre Werte“ steht und wie Sie entsprechend investieren können!

Was sind Wahre Werte?

An dieser Stelle soll die einzigartige Natur der „Wahren“ oder „Reinen Werte“ genau in den Fokus genommen werden. Im weitesten Sinne handelt es sich dabei – so viel wussten Sie vielleicht schon – um Sachwerte, genauer gesagt um ganz bestimmte Rohstoffe. Mit Wahren/Reinen Werten sind allerdings ganz bestimmte Materialien gemeint:

– Edelmetalle (Gold, Silber, Platin und Palladium)

– Technologiemetalle (z.B. Indium, Hafnium, Gallium und Germanium)

– Seltene Erden (z.B. Neodym, Terbium, Dysprosium und Praseodym)

– Diamanten

Warum ist in diesem Zusammenhang von „wahr“ bzw. „rein“ die Rede? Weil die Werte genau das sind! Im Gegensatz zu Geldwerten sind Wahre Werte in Folge ihres Materialwerts von sich aus wertvoll. Und anders als bei den meisten anderen Sachwerte müssen Anleger nach dem Kauf kaum mehr in Aktion treten.

Die vier wichtigsten Vorzüge Wahrer Werte

Gegenüber anderen Sachwerten – von Immobilien über Aktien bis hin zu Sammlergegenständen wie Kunstwerke – haben alle Wahren Werte vier entscheidende Vorteile.

1.) Sie müssen Wahre Werte nicht managen

Wer langfristig in Aktien investiert, muss sich mit der Marktlage auskennen – und sein Wissen über das Studium von Wirtschaftsnachrichten auf dem neusten Stand halten. Immobilienbesitzer müssen sich immer wieder mit Handwerkern für notwendige Reparaturen rumärgern und sich ggf. um neue (zuverlässige und verantwortungsvolle!) Mieter bemühen. Und Sammler brauchen in der Regel schon für eine halbwegs vielversprechende Geldanlage so viel Know-how, dass der Zeitaufwand einem Zweitjob gleichkommt. Bei reinen Werten bleibt Ihnen all dieser Management-Aufwand erspart.

2.) Sie müssen Reine Werte nicht pflegen

Während Immobilien instandgehalten werden, Aktien-Portfolios immer wieder an die aktuellen Gegebenheiten angepasst werden wollen und Oldtimer fachgerecht gewartet werden müssen, entfällt bei Wahren Werten der Pflegeaufwand. Einen Goldbarren müssen Sie weder reinigen noch zu bestimmten Bedingungen einlagern. Lediglich sicher sollte die Aufbewahrung sein.

3.) Sie können Wahre Werte unendlich lange lagern

Einmal sicher eingelagert können Sie getrost die Hände in den Schoß legen. Anders als Immobilien oder Kunstwerke trotzen Wahre Werte dem Zahn der Zeit. Edelmetalle, Seltene Erden und Diamanten können Sie unbegrenzt lange lagern, ohne dass Sie dadurch einen Wertverlust in Kauf nehmen müssen. Selbst im Gartenteich überstehen Gold- und Silbermünzen Jahrhunderte ohne Schaden zu nehmen.

4.) Sie können sich auf den Materialwert von Reinen Werten verlassen

Der Wert von Wahren Werten entspricht immer mindestens ihrem reinen Materialwert. Im Gegensatz zu Investments in andere Sachwerte, bei denen oftmals emotionale Faktoren (der berüchtigte „Sammlerwert“ oder die „Lage im aufstrebenden Viertel“) hineinspielen, ist der Materialwert von Wahren Werten daher ungleich transparenter. Und anders als Aktien oder Immobilien können Reine Werte auch nicht völlig wertlos werden. Solange Sie letztere nicht im wahrsten Sinne des Wortes physisch „verlieren“, ist ein Totalverlust so gut wie ausgeschlossen.

Praxisratgeber: Wahre Werte im Detail

Wichtig: Bei allen Gemeinsamkeiten gibt es auch beträchtliche Unterschiede zwischen einzelnen Wahren Werten. Bevor Sie sich für ein Investment entscheiden, empfiehlt Ihnen GranValora Geschäftsführer Marko Mähner daher die Lektüre des kostenfreien Praxisratgebers „Geldwerte – Sachwerte – Reine Werte“ (https://www.granvalora.de/geldwerte-sachwerte-reine-werte). Hier lesen Sie unter anderem,

– weshalb Gold langfristig ein fantastischer Kaufkraftspeicher (https://www.granvalora.de/inflationsverluste-und-kaufkrafterhalt-mit-gold/) ist,

– warum die Zwitterstellung von Silber als Hort- und Industriemetall sehr interessant ist,

– welche Spielregeln beim Kauf von Seltenen Erden gelten und

– inwiefern viele Seltene Erden und Technologiemetalle „kritische Rohstoffe“ sind.

Investment in Wahre Werte – mit dem GranValora Sachwertdepot

Sie haben sich rund um das Thema Reine Werte informiert und möchten einen Teil Ihres Geldes entsprechend anlegen? Das GranValora Sachwertdepot ermöglicht Ihnen eine denkbar unkomplizierte Investition in Reine Werte – und bringt dabei gleich mehrere Vorteile mit:

– Wahl zwischen monatlicher Sparrate und Einmalzahlung

– Günstige Großhandelspreise

– Mehrwertsteuerfreier Kauf dank Lagerung im Zollfreilager

– Sichere (und versicherte) Lagerung in einem ehemaligen Bunker in Frankfurt/Main

GranValora ist ein auf Edelmetalle, Diamanten, Technologiemetalle und Seltene Erden spezialisiertes Unternehmen. Seit 2012 beweisen wir, dass sich hoher Kundennutzen, größtmögliche Flexibilität und faire Vergütungen für freie Berater nicht ausschließen müssen.

GranValora ist ein auf Sachwerte wie Edelmetalle, Diamanten, Technologiemetalle und Seltene Erden spezialisiertes Unternehmen. Es bietet Anlegern die Möglichkeit, einfach und transparent in 15 unterschiedliche Sachwerte zu investieren. GranValora sieht sich als Partner, wenn es darum geht, das eigene Vermögen vor Kaufkraftverlust zu bewahren oder Zahlungsmittel für Krisenzeiten zu besitzen und damit selbst in negativen wirtschaftlichen Zeiten handlungsfähig zu bleiben.

