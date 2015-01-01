  • Funkelnde Vereinsliebe mit Lizenz: Niko Iordanov erschafft Eintracht-Adler aus zehntausenden Kristallen

    Ein Symbol mit außergewöhnlicher Strahlkraft: Der Frankfurter Künstler Niko Jordanov verwandelt den Adler von Eintracht Frankfurt in ein spektakuläres Kunstwerk aus zehntausenden funkelnden Kristallen

    BildFrankfurt am Main – Der Adler von Eintracht Frankfurt steht seit Generationen für Leidenschaft, Stärke und die enge Verbundenheit mit der Mainmetropole. Der Frankfurter Künstler Niko Iordanov interpretiert dieses traditionsreiche Symbol nun auf völlig neue Weise und erschafft daraus exklusive Kristallkunstwerke mit außergewöhnlicher Lichtwirkung.

    Jedes Werk besteht aus zehntausenden einzeln gesetzten Kristallen und wird in aufwendiger Handarbeit gefertigt. Durch die präzise Anordnung entsteht ein faszinierendes Spiel aus Licht und Reflexionen, das den Adler je nach Blickwinkel und Lichteinfall immer wieder anders erscheinen lässt.

    Besonders eindrucksvoll wirken die verschiedenen Farbvarianten. In tiefem Schwarz strahlt das Motiv zeitlose Eleganz aus, in Gold erhält es einen luxuriösen Charakter und in den traditionellen Vereinsfarben Rot und Schwarz entsteht ein emotionales Kunstwerk mit unverwechselbarem Wiedererkennungswert.

    „Mich begeistert die Idee, ein bekanntes Symbol nicht einfach abzubilden, sondern ihm durch tausende Kristalle eine völlig neue Dimension zu verleihen. Das Werk verändert sich ständig mit dem Licht und wirkt dadurch lebendig“, erklärt Künstler Niko Iordanov.

    Die aufwendig gefertigten Kristallbilder verbinden modernes Design mit klassischer Handarbeit und setzen außergewöhnliche Akzente in Wohnräumen, Unternehmen, Hotels, Lounges oder exklusiven Sammlungen. Durch die enorme Brillanz der Kristalle entsteht ein hochwertiges Designobjekt, das sowohl aus der Nähe als auch aus größerer Entfernung beeindruckt.

    Jedes Kunstwerk wird mit höchster Präzision gefertigt und benötigt viele Stunden sorgfältiger Handarbeit. Die Kombination aus Materialqualität, Lichtreflexion und dreidimensionaler Wirkung macht jedes Exemplar zu einem einzigartigen Blickfang.

    Die Eintracht-Adler-Serie gehört zu einer Kollektion exklusiver Kristallkunstwerke, in der bekannte Motive, Wahrzeichen und individuelle Sonderanfertigungen in luxuriöser Form umgesetzt werden. Dabei entstehen Designobjekte, die Kunst, Handwerk und emotionale Verbundenheit miteinander verbinden.

    Technische Daten:
    Motiv: Adler / Wappen im Kristall-Design
    Farbvarianten: Schwarz, Gold oder Rot
    Material: Hochwertige Kristalle
    Fertigung: Handarbeit
    Besonderheit: Außergewöhnliche Lichtreflexion und Tiefenwirkung
    Einsatzbereiche: Wohnräume, Büros, Hotels, Lounges, Vereinsheime, Ausstellungen und private Sammlungen

    Über Niko Iordanov:

    Niko Iordanov entwickelt exklusive Kristallkunstwerke, die aus zehntausenden präzise gesetzten Kristallen bestehen und durch ihre außergewöhnliche Brillanz begeistern. Seine Arbeiten verbinden hochwertige Handwerkskunst mit modernem Design und verwandeln bekannte Motive, Logos und Wahrzeichen in luxuriöse Kunstobjekte mit einzigartiger Ausstrahlung. Jedes Werk entsteht in aufwendiger Handarbeit und ist ein individuelles Unikat mit beeindruckender Lichtwirkung.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Sonitrade GmbH
    Herr Niko Iordanov
    Carl-Zeiss-Str. 47
    55129 Mainz
    Deutschland

    fon ..: 069-20522
    web ..: https://www.instagram.com/mrblinggermany
    email : ni@sonitrade.de

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