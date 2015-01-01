Funktionale Ästhetik in der Zahnmedizin: Wenn Veneers zur medizinischen Rekonstruktion beitragen

Veneers sind mehr als Ästhetik: Dr. Mariana Mintcheva von Discover White erklärt, wie die Keramikschalen bei Biss-Rekonstruktion und Bruxismus funktionell schützen und Kiefergelenke entlasten.

In der öffentlichen Wahrnehmung werden Veneers oft ausschließlich mit ästhetischen Korrekturen in Verbindung gebracht. In der modernen Zahnmedizin hat sich das Einsatzspektrum der hauchdünnen Keramikverblendungen jedoch deutlich erweitert. Dr. Mariana Mintcheva, Gründerin der Praxis Discover White im Düsseldorfer Medienhafen, erläutert, warum diese Technik auch bei komplexen funktionellen Problemen ein wichtiges Instrument der Rekonstruktion sein kann.

Schutz für beanspruchte Zahnsubstanz

Besonders bei Patienten, die unter Bruxismus (Zähneknirschen) leiden, ist die dauerhafte Erhaltung der Zahnhartsubstanz eine Herausforderung. Durch das jahrelange Reiben und Pressen verlieren die Zähne oft massiv an Höhe, was nicht nur optische Folgen hat, sondern auch die Bissfunktion beeinträchtigen kann. Hier kommen Veneers als Teil eines umfassenden Behandlungskonzepts zum Einsatz. Sie dienen dazu, die ursprüngliche Zahnlänge wiederherzustellen und die verloren gegangene Substanz langfristig zu schützen.

Biss-Rekonstruktion und Kiefergelenksentlastung

Eine gestörte Kaufunktion kann weitreichende Folgen haben – von Kopfschmerzen bis hin zu Nackenverspannungen (CMD). Die moderne Zahnheilkunde nutzt Veneers und Teilkronen, um eine präzise Biss-Situation neu zu definieren. _“Es geht darum, die Eck- und Frontzahnführung so zu gestalten, dass die Kaukräfte wieder optimal verteilt werden“_, erklärt Dr. Mintcheva. Durch diese funktionelle Optimierung kann oft eine spürbare Entlastung der Kiefermuskulatur erreicht werden.

Minimalinvasive Wege für Angstpatienten

Ein wesentlicher Vorteil moderner Verfahren ist die Schonung der gesunden Zahnsubstanz. Mit Techniken wie den „Non-Prep-Veneers“ ist es heute möglich, ästhetische und funktionelle Korrekturen vorzunehmen, ohne die Zähne beschleifen zu müssen. Dies macht die Behandlung besonders attraktiv für Patienten, die dem Zahnarztbesuch mit Sorge entgegensehen. Bei Discover White wird dieser Ansatz durch die Möglichkeit ergänzt, Eingriffe unter Vollnarkose durchzuführen, begleitet von einem spezialisierten Anästhesie-Team. So wird der Weg zu gesunden und ästhetisch ansprechenden Zähnen so stressfrei wie möglich gestaltet.

Über Discover White

Discover White ist der Zahnarzt in Düsseldorf für modernste Zahnmedizin und Zahnästhetik mit Veneers, Bleaching, Zahnfleischkorrektur und Aligner Behandlung. Veneers-Ikone und Inhaberin der Düsseldorfer Zahnarztpraxis ist Dr. Mintcheva. Sie und ihr Team stehen für erstklassiges Smile Design, dentale Verjüngung und europaweit gefragte Veneers-Expertise.

Alles über Veneers – der große Ratgeber von Dr. Mariana Mintcheva: https://www.discover-white.de/veneers-ratgeber-von-dr-mintcheva/

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