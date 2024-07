Further Foods, Tochtergesellschaft von CULT Food Science, geht strategische Partnerschaft mit Valet Seller ein

Neue Partnerschaft wird Verbraucherzugang erweitern und Verkauf von Noochies! in USA beschleunigen

Toronto (Ontario), 28. Mai 2024 / IRW-Press / CULT Food Science Corp. (CULT oder das Unternehmen) (CSE: CULT) (OTC: CULTF) (FWB: LN00), eine bahnbrechende Plattform für Lebensmitteltechnologie, die Pionierarbeit bei der Vermarktung von im Labor gezüchtetem Fleisch und zellulärer Landwirtschaft leistet, um die globale Lebensmittelindustrie umzugestalten, freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Further Foods Inc. eine Partnerschaft mit Valet Seller (valetseller.com/) eingegangen ist, um seine Noochies!-Produkte auf großen Online-Marktplätzen wie Amazon, Target, Kroger und Walmart anzubieten.

Wichtigste Eckdaten

– Die Partnerschaft von Further Foods mit Valet Seller stellt eine bedeutsame Expansion in den Online-Handel dar und steht im Einklang mit der Multichannel-Vertriebsstrategie des Unternehmens.

– Der Fokus liegt zunächst auf der Vermarktung von Noochies!, einer revolutionären Tiernahrungsmarke, über unterschiedliche Online-Plattformen mit hohem Handelsverkehr.

– Valet Seller verkauft auf über 35 Marktplätzen.

Noochies! ist das weltweit erste gefriergetrocknete, protein- und nährstoffreiche Leckerli für Haustiere, das ohne Massentierhaltung hergestellt wird, und verdeutlicht das Engagement von CULT für eine nachhaltige Ernährung von Haustieren. Noochies! enthält zum Patent angemeldete Inhaltsstoffe, Bmmune® und Bflora®, die frei von tierischen Zutaten sind und die Verdauung, das Immunsystem und die allgemeine Gesundheit von Haustieren fördern. Mit der Einführung von Noochies! auf Online-Marktplätzen möchte CULT aus der wachsenden Vorliebe der Verbraucher für ethische und umweltbewusste Haustierprodukte Kapital schlagen.

Diese Zusammenarbeit ist Teil des strategischen Ansatzes von CULT, die Verbraucher auf ihren bevorzugten Einkaufsplattformen zu treffen und die Zugänglichkeit und Sichtbarkeit seiner innovativen Produktlinie zu verbessern, insbesondere seiner Tiernahrungsmarke Noochies! Valet Seller, der für die Vereinfachung des Online-Verkaufsprozesses bekannt ist, ermöglicht es Marken, ihre Präsenz auf mehreren digitalen Plattformen effizient zu verwalten. Diese Partnerschaft wird die Expertise von Valet Seller nutzen, um sicherzustellen, dass die Marken von CULT, beginnend mit Noochies!, eine herausragende Sichtbarkeit und Verfügbarkeit auf den wichtigsten E-Commerce-Seiten erhalten.

Es ist davon auszugehen, dass die Einführung von Noochies! auf diesen Plattformen die steigende Nachfrage der Verbraucher nach nachhaltiger und ethisch produzierter Tiernahrung decken wird. Noochies! bietet eine einzigartige Mischung aus protein- und nährstoffreichen Zutaten, die nicht aus Massentierhaltung stammen, und setzt somit einen neuen Standard in der Tiernahrungsbranche.

Kommentar des Managements

Mitchell Scott, CEO von CULT Food Science, brachte seine Begeisterung über das neue Projekt zum Ausdruck: Unsere Partnerschaft mit Valet Seller ist ein weiterer wichtiger Baustein für die Ausweitung unseres Einzelhandelsvertriebs von Noochies! in den USA. Wir verfügen nun über unsere Direktvertriebsplattform, strategische Partnerschaften mit auf Haustiere ausgerichteten Communitys sowie ein wachsendes Netzwerk von Online-Marktplätzen, um Noochies! für die Verbraucher so zugänglich wie möglich zu machen.

Beauftragung von Dienstleistern

Das Unternehmen hat außerdem Longtable Capital Partners Inc. (Longtable), eine vom Unternehmen unabhängige Partei, damit beauftragt, ab 27. Mai 2024 für einen Zeitraum von drei Monaten (die Laufzeit) Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Investor Relations, Kapitalmärkte und Unternehmensentwicklung zu erbringen. Das Unternehmen hat zugestimmt, Longtable während der Laufzeit eine monatliche Gebühr in Höhe von 6.000 $ zzgl. Mehrwertsteuer (GST) zu bezahlen und 200.000 Aktienoptionen (jeweils eine Option) gemäß dem Aktienoptionsplan des Unternehmens zu gewähren. Jede Option kann über einen Zeitraum von zwei Jahren ausgeübt werden, um eine Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine Aktie) zu einem Preis von 0,20 $ pro Aktie zu erwerben, was dem Schlusskurs der Aktien an der Canadian Securities Exchange am 27. Mai 2024 entspricht. Alle Optionen wurden bei der Ausgabe vollständig unverfallbar und unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten.

Über CULT Food Science

CULT Food Science ist eine bahnbrechende Plattform für Lebensmitteltechnologie, die Pionierarbeit bei der Vermarktung von im Labor gezüchtetem Fleisch und zellulärer Landwirtschaft leistet, um die globale Lebensmittelindustrie umzugestalten. Das solide Portfolio von CULT mit Investitionen in innovative, von Risikokapitalgebern unterstützte Unternehmen im Bereich zellulären Landwirtschaft und im Labor gezüchtetes Fleisch verschafft Investoren einen breiten Zugang zur Zukunft der Lebensmittel. Unterstützt von einem Expertenteam mit umfassender Erfahrung in der Lebensmitteltechnologie und der Markteinführung von Konsumgütern ist CULT bestrebt, sich an der Spitze der Lebensmittelrevolution zu etablieren.

Über Further Foods

Further Foods revolutioniert die Ernährung von Haustieren durch seine innovative Marke Noochies! Noochies! nutzt fortschrittliche Technologien der zellulären Landwirtschaft, um Tiernahrungsprodukte mit hervorragenden Nährwertprofilen und ethischen Standards herzustellen. Noochies! hat kürzlich die weltweit ersten gefriergetrockneten, protein- und nährstoffreichen Leckerbissen für Haustiere eingeführt, die ohne Massentierhaltung hergestellt werden. Die Produkte von Noochies! sind derzeit in den Vereinigten Staaten bei ausgewählten Einzelhändlern und im Internet unter www.noochies.co/ erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Unternehmens unter cultfoodscience.com oder in den behördlichen Berichten unter sedar.com.

Für das Board of Directors des Unternehmens

CULT FOOD SCIENCE CORP.

Mitchell Scott

Mitchell Scott, Chief Executive Officer

Nähere Informationen über CULT Food Science Corp. erhalten Sie über:

Tel: + 1 (888) 733 – 8581

E-Mail: IR@CULTFoodScience.com

Web: CULTFoodScience.com

Twitter: @CULTFoodScience

Zukunftsgerichtete Informationen:

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die sich auf zukünftige, nicht auf vergangene Ereignisse beziehen. In diesem Zusammenhang beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen häufig auf die erwartete künftige Geschäfts- und Finanzleistung eines Unternehmens und enthalten häufig Wörter wie antizipieren, glauben, planen, schätzen, erwarten und beabsichtigen bzw. Aussagen, wonach eine Maßnahme oder ein Ereignis ergriffen werden oder eintreten kann, könnte, dürfte, sollte oder wird, oder andere ähnliche Ausdrücke. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder andere zukünftige Ereignisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem die folgenden Risiken: Risiken im Zusammenhang mit der Vermarktung und dem Verkauf von Wertpapieren, die Notwendigkeit zusätzlicher Finanzierungen, die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal, die Möglichkeit von Interessenkonflikten bestimmter leitender Angestellter oder Board-Mitglieder mit bestimmten anderen Projekten sowie die Volatilität des Preises und des Volumens der Stammaktien. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich diese Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen oder andere Umstände ändern sollten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Die Anleger werden davor gewarnt, sich nicht auf unangemessene Weise auf zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Für weitere Informationen über Risiken wird den Anlegern empfohlen, den Lagebericht (MD&A) und andere öffentliche Bekanntmachungen des Unternehmens bei den Aufsichtsbehörden einzusehen, die unter sedar.com zu finden sind.

QUELLE: CULT Food Science Corp.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

