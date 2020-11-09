Fury beginnt mit Umwelt-Basisuntersuchungen beim Eau Claire- Goldprojekt in Quebec

TORONTO, Kanada – 28. April 2026 / IRW-Press / Fury Gold Mines Limited (TSX und NYSE American: FURY) (Fury oder das Unternehmen) (- www.commodity-tv.com/play/fury-gold-mines-transition-to-the-development-of-eau-claire-and-insight-on-next-milestones-in-2026/ -) freut sich, den Beginn von Umwelt-Baseline-Studien (die Studie) im zu 100 % unternehmenseigenen hochgradigen Goldprojekt Eau Claire (Eau Claire oder das Projekt) bekannt zu geben, das sich im Eeyou Istchee-Gebiet in der Region James Bay im Norden von Quebec befindet. Fury ha t Wassah beauftragt, ein multidisziplinäres Unternehmen, das sich auf Umweltdienstleistungen, Ingenieurwesen und Forstwirtschaft spezialisiert hat. Die Studie, die über die nächsten zwei Jahre durchgeführt wird, umfasst Feldinventare der verschiedenen Komponenten der natürlichen und menschlichen Umwelt und dient der Ermittlung der Ausgangsbedingungen für eine künftige Umweltverträglichkeitsprüfung.

Die Einleitung von Umwelt-Baseline-Studien für Eau Claire ist ein wichtiger Schritt für Fury, während wir die technischen Studien vorantreiben. Die Ergebnisse werden unsere Entwicklungsstrategie leiten und es uns ermöglichen, so zu planen und zu arbeiten, dass die Umweltauswirkungen minimiert und gleichzeitig das wirtschaftliche Potenzial von Eau Claire optimiert werden, kommentierte Tim Clark, CEO von Fury.

Die Hauptziele des Umwelt-Baseline-Programms bestehen darin, vor Beginn der Erschließungsarbeiten ein detailliertes Verständnis der aktuellen Umweltbedingungen zu erlangen, potenzielle Umweltauswirkungen zu ermitteln, Maßnahmen zur Schadensminderung zu konzipieren, Prognosen zu Umweltauswirkungen und die Bergbauplanung zu unterstützen, Daten für die Projektgenehmigung bereitzustellen sowie wirksame Überwachungs- und Sanierungsstrategien zu etablieren. Dieses Programm bildet die Grundlage für die erforderlichen Genehmigungsanträge, indem es eine umfassende Bewertung der Umweltbedingungen, einschließlich Luft, Wasser, Boden und biotischer Ressourcen, liefert. Diese Studien sind ein wichtiger Bestandteil des Genehmigungsverfahrens für den Bergbau von Eau Claire.

Wassah wurde 2024 gegründet und ist ein Unternehmen im Besitz der Cree mit Hauptsitz in Eastmain, im Eeyou Istchee-Gebiet in der Region James Bay in Quebec. Das Unternehmen ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen einem Cree-Partner und Umwelt- und Forstfachleuten mit langjähriger Erfahrung in der privaten Praxis. Das Unternehmen verfügt über eine erstklassige fachliche und technische Infrastruktur mit qualifizierten Mitarbeitern und zeichnet sich durch fundierte Expertise in den Beziehungen zu lokalen Gemeinschaften sowie durch die Einbindung indigener Arbeitskräfte in jedes Projekt aus. Verankert in einer nachhaltigen Vision und dem Respekt vor traditionellem Wissen realisiert Wassah innovative, sozial verantwortliche Projekte, die natürliche Ökosysteme schützen und erhalten.

Über Fury Gold Mines Limited

Fury Gold Mines Limited ist ein finanzstarkes, auf Kanada fokussiertes Explorationsunternehmen, das in zwei ertragreichen Bergbauregionen in Kanada tätig ist und eine Beteiligung von 5,8 % an Contango Silver and Gold Inc. hält. Unter der Führung eines Managementteams und eines Vorstands, die nachweisliche Erfolge bei der Finanzierung und Weiterentwicklung von Explorationsprojekten von vorweisen können, beabsichtigt Fury, seine auf mehrere Millionen Unzen Gold ausgerichtete Plattform durch strenge Projektbewertung und herausragende Explorationsleistungen auszubauen. Fury hat sich verpflichtet, die höchsten Branchenstandards in den Bereichen Unternehmensführung, Umweltschutz, gesellschaftliches Engagement und nachhaltiger Bergbau einzuhalten. Weitere Informationen zu Fury Gold Mines finden Sie unter www.furygoldmines.com.

Für weitere Informationen zu Fury Gold Mines Limited wenden Sie sich bitte an:

Salisha Ilyas, Investor Relations

Tel.:-(844) 601-0841

E-Mail:-info@furygoldmines.com

Website:-www.furygoldmines.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen und zusätzliche Warnhinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze angesehen werden können. Diese Aussagen beziehen sich auf die zukünftigen Explorationsaktivitäten des Unternehmens und können weitere Aussagen enthalten, die keine historischen Fakten darstellen. Zu den spezifischen zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören Informationen über das laufende Explorationsprogramm des Unternehmens im Rahmen des Eau-Claire-Projekts.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Annahmen und Erwartungen zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen angemessen waren, kann keine Gewissheit darüber bestehen, dass sich diese Annahmen und Erwartungen als wesentlich zutreffend erweisen werden. Die Mineralexploration ist ein risikoreiches Unterfangen.

Leser sollten die Risiken beachten, die im Jahresinformationsformular und im MD&A des Unternehmens für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr sowie in den nachfolgenden kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter www.sedarplus.ca und im Jahresbericht des Unternehmens unter www.sec.gov erörtert werden. Leser sollten sich nicht in hohem Maße auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen, da diese von Natur aus unsicher sind.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Fury Gold Mines Limited

Investor Relation

Suite 600 1199 West Hastings Street

V6E 3T5 Vancouver BC

Kanada

email : info@furygoldmines.com

Pressekontakt:

Fury Gold Mines Limited

Investor Relation

Suite 600 1199 West Hastings Street

V6E 3T5 Vancouver BC

email : info@furygoldmines.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Deutsche Planungs- und Baubranche setzt 2026 auf Konsolidierung, Governance und belastbare Prozesse Der Goldpreis ist nervös