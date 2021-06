Fury gibt Ergebnisse der Jahreshaupt- und Sonderversammlung der Aktionäre bekannt

Toronto, Kanada – 25. Juni 2021 – Fury Gold Mines Limited (TSX und NYSE American: FURY) („Fury“ oder das „Unternehmen“ – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fury-gold-mines-ltd/) freut sich, die Abstimmungs-ergebnisse seiner Jahreshaupt- und Sonderversammlung (die „Versammlung“) der Aktionäre bekannt zu geben, die am 24. Juni 2021 stattfand. Fury freut sich, bestätigen zu können, dass alle nominierten Direktoren, die im Management-Informationsrundschreiben des Unternehmens vom 21. Mai 2021 (das „Rundschreiben“) in Verbindung mit der Versammlung aufgelistet und am 28. Mai 2021 auf SEDAR veröffentlicht wurden, als Direktoren des Unternehmens gewählt wurden, um bis zur nächsten Jahreshauptversammlung oder bis ihre Nachfolger anderweitig gewählt oder ernannt werden, zu dienen.

Insgesamt waren 46.092.599 der Stammaktien des Unternehmens („Stammaktien“) bei der Versammlung anwesend oder durch Bevollmächtigte vertreten, was 39,08 % der ausstehenden Stammaktien entspricht.

1. Anzahl der Direktoren

Durch Beschlussfassung wurde die Anzahl der Direktoren der Gesellschaft auf sieben (7) festgelegt. Das Ergebnis der Abstimmung über die Anzahl der Direktoren des Verwaltungsrats war wie folgt:

Anzahl deStimmen DAnzahl der GegeGegenstimmen

r a nstimmen

für (%) (%)

Stimmen D

a

für

Festlegung der 31,183,0099.22 246,120 0.78

Anzahl der 5

Direktoren auf

sieben

(7)

2. Wahl der Direktoren

Durch Beschlussfassung wurde jeder der im Rundschreiben aufgeführten Kandidaten für die Wahl zum Board of Directors zum Director der Gesellschaft gewählt. Die Abstimmungsergebnisse bei der Wahl des Board of Directors waren wie folgt:

Name des NomiAnzahl derStimmen DafAnzahl EntahlEnthaltungen

nierten ür tungen in

Stimmen Da (%) (%)

für

Ivan Bebek 31,151,32499.12 277,568 0.88

Michael 31,168,66999.17 260,223 0.83

Timmins

Jeffrey R. 31,062,31798.83 366,575 1.17

Mason

Steve Cook 31,152,06199.12 276,831 0.88

Michael 31,055,50098.81 373,392 1.19

Hoffman

Alison Sagate30,140,94595.90 1,287,947 4.10

h

(Saga)

Williams

Forrester A. 30,160,65295.96 1,268,240 4.04

Clark

3. Ernennung und Vergütung der Rechnungsprüfer

Durch Beschluss wurde Deloitte LLP, Chartered Professional Accountants, zum Abschlussprüfer der Gesellschaft bestellt und die Direktoren der Gesellschaft wurden ermächtigt, die Vergütung des Abschlussprüfers festzulegen. Das Ergebnis der Abstimmung über die Bestellung und Vergütung des Abschlussprüfers war wie folgt:

Anzahl der Stimmen DafEnthaltungenEntahltungen in (

Stimmen ür %)

Dafür (%)

Deloitte, 45,682,523 99.11 410,075 0.89

Chartered

Professio

nal

Accountan

ts

4. Sonderbeschluss zur Genehmigung bestimmter Änderungen der Satzung der Gesellschaft

Durch Sonderbeschluss wurde die Änderung der Satzung der Gesellschaft genehmigt, um die Kommunikation mit den Aktionären unter Verwendung der „Notice-and-Access“-Bestimmungen der geltenden Wertpapiergesetze, wie im Rundschreiben genauer dargelegt, zu ermöglichen. Das Ergebnis der Abstimmung über den Sonderbeschluss zur Änderung der Satzung der Gesellschaft war wie folgt:

Anzahl StStimmen Anzahl der Gegenstimmen

immen Da Gegenstimme (%)

Dafür für (%) n

Änderungen der 31,045,9498.78 383,177 1.22

Satzung der 7

Gesellschaft

Die Abstimmungsergebnisse wurden gemeldet und auf www.sedar.com veröffentlicht.

