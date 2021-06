Gold Terra gibt die Ergebnisse der Jahreshauptversammlung und der Sonderversammlung bekannt

16. Juni 2021, Vancouver, B.C. – Gold Terra Resource Corp. (TSX-V: YGT; Frankfurt: TX0; OTC QX: YGTFF) (Gold Terra oder das Unternehmen – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/gold-terra-resource-corp/) gibt bekannt, dass alle den Aktionären vorgelegten Angelegenheiten, die in der den Aktionären zugeschicktem Einladung zur Versammlung und dem Informationsrundschreiben aufgeführt wurden, auf der Haupt-und Sonderversammlung des Unternehmens am 15. Juni 2021 in Vancouver, British Columbia, genehmigt wurden.

Die Aktionäre wählten für das kommende Jahr Gerald Panneton (Executive Chair), David Suda, Laurie Gaborit, Elif Lévesque, Stuart Rogers, Louis Dionne und Hellen Siwanowicz zu Directors des Unternehmens.

Die Aktionäre stimmten dem 10%igen rollierenden Aktienoptionsplan des Unternehmens und der Wiederernennung von Dale Matheson Carr-Hilton Labonte LLP, Chartered Professional Accountants, als Wirtschaftsprüfer des Unternehmens für das folgende Jahr zu, wobei ihre Vergütung vom Board of Directors festgelegt wird.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

David Suda, President and CEO

Tel.: 604-928-3101 | gebührenfrei: 1-855-737-2684

dsuda@Goldterracorp.com

Mara Strazdins, Leiterin Abteilung Investor Relations

Tel.: 1-778-897-1590 | 604-689-1749 ext 102

Strazdins@goldterracorp.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

