Fury gibt Ergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung bekannt

TORONTO, Kanada – 26. Juni 2026 – Fury Gold Mines Limited (TSX und NYSE American: FURY) (Fury oder das Unternehmen) – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fury-gold-mines-ltd/ – freut sich, die Abstimmungsergebnisse seiner am 25. Juni 2026 abgehaltenen ordentlichen Hauptversammlung (die Versammlung) bekannt zu geben. Jeder der in der Informationsbroschüre der Unternehmensleitung vom 11. Mai 2026 (die Broschüre) im Zusammenhang mit der Versammlung aufgeführten und bei SEDAR+ eingereichten Kandidaten für das Amt eines Verwaltungsratsmitglieds wurde zum Verwaltungsratsmitglied des Unternehmens gewählt, um dieses Amt bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung oder bis zur Wahl oder Ernennung ihrer Nachfolger auszuüben.

Insgesamt waren 75.644.125 Stammaktien der Gesellschaft (Stammaktien) bei der Versammlung anwesend oder durch Vollmacht vertreten, was 39,79 % der im Umlauf befindlichen Stammaktien entspricht.

1. Festlegung der Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder

Durch Beschluss genehmigten die Aktionäre die Festlegung der Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder auf sechs (6). Das Ergebnis der Abstimmung über die Festlegung der Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder auf sechs lautete wie folgt:

Ja-Stimmen % dafür Stimmen dagegen Prozentualer Anteil der

Gegenstimmen

Festlegung der Anzahl der 72.290.680 95,57 % 3.353.445 4,43 %

Verwaltungsratsmitglieder auf sechs

(6)

2. Wahl der Verwaltungsratsmitglieder

Durch einen gefassten Beschluss wurden alle in der Mitteilung aufgeführten Kandidaten für die Wahl zum Verwaltungsrat zu Mitgliedern des Verwaltungsrats der Gesellschaft gewählt. Das Ergebnis der Abstimmung über die Wahl des Verwaltungsrats lautete wie folgt:

Name des Kandidaten Stimmen dafür Prozent-ualer Enthaltungen Prozentualer Anteil der

Anteil der Enthaltungen

Ja-Stimmen

Forrester A. Clark 58.006.167 99,30 % 406.681 0,70 %

Brian Christie 49.066.487 84,00 % 9.346.361 16,00 %

Steve Cook 42.174.798 72,20 % 16.241.441 27,80 %

Michael Hoffman 43.713.594 74,84 % 14.695.863 25,16 %

Alison Sagateh (Saga) 49.290.745 84,38 % 9.122.103 15,62 %

Williams

Philip S. Baker 57.716.716 98,89 % 650.488 1,11 %

3. Bestellung des Wirtschaftsprüfers

Durch Beschluss wurde die PricewaterhouseCoopers LLP, Wirtschaftsprüfer, zum Abschlussprüfer der Gesellschaft bestellt. Das Ergebnis der Abstimmung über die Bestellung des Abschlussprüfers lautete wie folgt:

Ja-Stimmen % dafür Enthaltungen Prozentualer Anteil

der

Enthaltungen

PricewaterhouseCoopers LLP, 74.293.940 98,22 % 1.350.186 1,78

Wirtschaftsprüfer

4. Langfristiger Anreizplan (LTI-Plan)

Die Aktionäre haben durch Beschluss die Verlängerung des langfristigen Anreizplans der Gesellschaft um drei Jahre genehmigt. Das Ergebnis der Abstimmung über die Verlängerung des langfristigen Anreizplans um drei Jahre lautete wie folgt:

Ja-Stimmen % dafür Stimmen dagegen Prozentualer Anteil

der

Gegenstimmen

Verlängerung des langfristigen 51.695.320 88,50 % 6.717.527 11,50 %

Anreizplans des Unternehmens um

drei

Jahre

Die Abstimmungsergebnisse wurden gemeldet und auf www.sedarplus.ca veröffentlicht. Die Versammlung wurde aufgezeichnet und wird in Kürze auf der Website des Unternehmens zur Ansicht verfügbar sein.

Über Fury Gold Mines Limited

Fury Gold Mines Limited ist ein kapitalstarkes, auf Kanada fokussiertes Explorationsunternehmen, das das Goldprojekt Eau Claire in Richtung Erschließung vorantreibt und eine Beteiligung von 5,8 % an Contango Silver and Gold Inc. hält. Unter der Führung eines Managementteams und eines Vorstands, die nachweisliche Erfolge bei der Finanzierung und Weiterentwicklung von Explorationsprojekten vorweisen können, beabsichtigt Fury, sein Goldportfolio durch strenge Projektbewertung und herausragende Explorationsleistungen auszubauen. Fury hat sich verpflichtet, die höchsten Branchenstandards in den Bereichen Unternehmensführung, Umweltschutz, Engagement für die Gemeinschaft und nachhaltiger Bergbau einzuhalten.

Weitere Informationen zu Fury Gold Mines finden Sie unter www.furygoldmines.com.

Für weitere Informationen zu Fury Gold Mines Limited wenden Sie sich bitte an:

Salisha Ilyas, Investor Relations

Tel.:-(844) 601-0841

E-Mail:-info@furygoldmines.com

Website:-www.furygoldmines.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen und zusätzliche Warnhinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze angesehen werden können. Diese Aussagen beziehen sich auf die zukünftigen Explorationsaktivitäten des Unternehmens und können weitere Aussagen enthalten, die keine historischen Fakten darstellen. Zu den spezifischen zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören Informationen zum laufenden Explorationsprogramm des Unternehmens im Projekt Elmer East.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Annahmen und Erwartungen zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen angemessen waren, kann keine Gewissheit darüber bestehen, dass sich diese Annahmen und Erwartungen als wesentlich zutreffend erweisen werden. Die Mineralexploration ist ein mit hohem Risiko behaftetes Unterfangen.

Leser sollten die Risiken beachten, die im Jahresinformationsformular und im MD&A des Unternehmens für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr sowie in den nachfolgenden, bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen zur laufenden Offenlegung unter www.sedarplus.ca und im Jahresbericht des Unternehmens unter www.sec.gov erörtert werden. Leser sollten sich nicht in hohem Maße auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen, da diese von Natur aus mit Unsicherheiten behaftet sind.

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Fury Gold Mines Limited

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