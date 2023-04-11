Fury beauftragt führende Unternehmen mit der Weiterentwicklung von Eau Claire Arbeiten zur Vor-Machbarkeitsstudie

TORONTO, Kanada – 9. Juni 2026 – Fury Gold Mines Limited (TSX und NYSE American: FURY) (Fury oder das Unternehmen) – www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fury-gold-mines-ltd/ – gibt bekannt, dass es ein Team von technischen Beratern beauftragt hat, die nächste Entwicklungsphase seines Goldprojekts Eau Claire (Eau Claire oder das Projekt) in der Region Eeyou-Istchee/James Bay im Norden von Quebec zu leiten. Dieser Auftrag markiert den Beginn der Arbeiten an der Vor-Machbarkeitsstudie (PFS) des Unternehmens, die gemäß den Standards von National Instrument 43-101 durchgeführt werden soll. Die PFS ist die Fortsetzung der im Jahr 2025 veröffentlichten vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (siehe Pressemitteilung vom 2. September 2025).

Das Unternehmen hat die Dienste von SGS Geological Services (SGS), das für seine weltweite Expertise in den Bereichen geologische Modellierung und Ressourcenschätzung bekannt ist, sowie von BBA Consultants (BBA), einem führenden kanadischen Ingenieurbüro, in Anspruch genommen, um alle technischen Untersuchungsbereiche, einschließlich Bergbau, Aufbereitung, Infrastruktur und wirtschaftliche Bewertung, zu leiten.

Der Beginn des PFS-Prozesses markiert einen bedeutenden Meilenstein auf dem Weg zur Produktion für das Eau-Claire-Projekt, sagte Tim Clark, CEO von Fury. Wir arbeiten offiziell mit SGS und BBA zusammen, beides führende geologische und Ingenieurbüros, mit dem Ziel, die Entwicklungspläne voranzutreiben und Investoren ein klareres Verständnis des Potenzials des Projekts zu vermitteln.

Über SGS

SGS ist das weltweit führende Unternehmen für Prüfung, Inspektion und Zertifizierung. SGS betreibt ein Netzwerk von über 2.500 Laboren und Geschäftsstandorten in 115 Ländern, unterstützt von einem Team aus über 100.000 engagierten Fachleuten. Die umfassenden Dienstleistungen von SGS tragen dazu bei, Risiken zu minimieren, die Entscheidungsfindung zu verbessern und die Einbindung von Stakeholdern entlang der gesamten Wertschöpfungskette im Bergbau zu fördern. Dazu gehören kommerzielle und vor Ort erbrachte analytische Lösungen, Metallurgie und Beratung, Prozessdesign und Engineering, Handelsunterstützung sowie Nachhaltigkeitsdienstleistungen.

Über BBA

BBA ist ein vertrauenswürdiger Partner im Energie- und Rohstoffsektor, in dem das Unternehmen seit mehr als 45 Jahren tätig ist. Mit über 1.800 Fachleuten in mehr als 25 Niederlassungen in Kanada, den USA und Lateinamerika bietet das Unternehmen Ingenieurdienstleistungen, strategische Beratung sowie Umwelt- und Außendienstleistungen an. BBA ist für seine hochkarätige Expertise und seinen kooperativen Ansatz bekannt und verbindet technische Exzellenz mit einer starken Präsenz vor Ort, um die richtigen Experten schnell dort zu mobilisieren, wo sie benötigt werden.

Über Fury Gold Mines Limited

Fury Gold Mines Limited ist ein finanzstarkes, auf Kanada ausgerichtetes Explorationsunternehmen, das das Goldprojekt Eau Claire in Richtung Erschließung vorantreibt und eine Beteiligung von 5,8 % an Contango Silver and Gold Inc. hält. Unter der Führung eines Managementteams und eines Vorstands, die sich bei der Finanzierung und Weiterentwicklung von Explorationsprojekten bereits bewährt haben, beabsichtigt Fury, seine auf mehrere Millionen Unzen Gold ausgerichtete Plattform durch strenge Projektbewertung und herausragende Explorationsleistungen auszubauen. Fury hat sich verpflichtet, die höchsten Branchenstandards in den Bereichen Unternehmensführung, Umweltschutz, gesellschaftliches Engagement und nachhaltiger Bergbau einzuhalten.

Weitere Informationen zu Fury Gold Mines finden Sie unter www.furygoldmines.com.

Für weitere Informationen zu Fury Gold Mines Limited wenden Sie sich bitte an:

Salisha Ilyas, Investor Relations

Tel.:-(844) 601-0841

E-Mail:-info@furygoldmines.com

Website:-www.furygoldmines.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen und zusätzliche Warnhinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze angesehen werden können. Diese Aussagen beziehen sich auf die künftigen Explorationsaktivitäten des Unternehmens und können weitere Aussagen enthalten, die keine historischen Fakten darstellen. Zu den spezifischen zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören Informationen über das laufende Explorationsprogramm des Unternehmens im Rahmen des Projekts Eau Claire.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Annahmen und Erwartungen zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen angemessen waren, kann keine Gewissheit darüber bestehen, dass sich diese Annahmen und Erwartungen als wesentlich zutreffend erweisen werden. Die Mineralexploration ist ein risikoreiches Unterfangen.

Leser sollten die Risiken beachten, die im Jahresinformationsformular und im MD&A des Unternehmens für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr sowie in den nachfolgenden fortlaufenden Offenlegungsunterlagen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter www.sedarplus.ca und im Jahresbericht des Unternehmens unter www.sec.gov erörtert werden. Leser sollten sich nicht in hohem Maße auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen, da diese von Natur aus unsicher sind.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Fury Gold Mines Limited

Investor Relation

Suite 600 1199 West Hastings Street

V6E 3T5 Vancouver BC

Kanada

email : info@furygoldmines.com

Pressekontakt:

Fury Gold Mines Limited

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