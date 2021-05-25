Fury meldet einen Abschnitt mit 7,0 g/t Gold auf 21,0 Metern bei Eau Claire und setzt eine dritte Bohranlage ein

Bislang wurde bei Eau Claire kein anderer Abschnitt mit vergleichbarer tatsächlicher Mächtigkeit mit einem so hohen Gehalt gemeldet

TORONTO, Kanada – 13. Juli 2026 / IRW-Press / Fury Gold Mines Limited (TSX und NYSE American: FURY) (Fury oder das Unternehmen) – www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fury-gold-mines-ltd/ – freut sich, die zweite Reihe von Untersuchungsergebnissen (8 Bohrlöcher, 5.064 Meter (m)) aus seinem laufenden Bohrprogramm der Phase 2 (15.000-25.000 Meter) im Goldprojekt Eau Claire (Eau Claire oder das Projekt) bekannt zu geben und mitzuteilen, dass eine dritte Diamantbohranlage zum Standort verlegt wurde. Das Projekt befindet sich im Eeyou-Istchee-Territorium in der Region James Bay im Norden von Québec.

Das bedeutendste Ergebnis dieser Bohrserie ist die Konversionsbohrung 26EC-115, mit der ein abgeleiteter Teil der Mineralressource etwa 52 m in Streichrichtung der Bohrung 26EC-102 und 32 Meter westlich der Bohrung 23EC-110 untersucht wurde. Die Bohrung durchteufte 7,01 g/t Gold auf 21,0 m, einschließlich 10,27 g/t Gold auf 11,0 m (Abbildung 2), was die Kontinuität des hochgradigen Mineralisierungsabschnitts innerhalb der modellierten Zone bestätigt. Bislang hat kein anderer Abschnitt mit vergleichbarer tatsächlicher Mächtigkeit in Eau Claire einen so hohen Gehalt ergeben, was sowohl den Umfang als auch die Qualität der in dieser Bohrung angetroffenen Mineralisierung unterstreicht.

Wir freuen uns außerordentlich, unseren bislang besten Abschnitt bei Eau Claire melden zu können, kommentierte Tim Clark, CEO von Fury. Diese neuesten Ergebnisse bestätigen weiterhin die Kontinuität und Qualität der Mineralisierung, während wir die abgeleiteten Ressourcen in Kategorien mit höherer Zuverlässigkeit umwandeln. Dies rechtfertigt den Einsatz einer dritten Bohranlage im selben Sektor, wodurch wir diese Zonen weiter untersuchen können, ohne das Tempo unseres Phase-2-Programms zu verlangsamen, und unsere laufenden Arbeiten an der Vor-Machbarkeitsstudie unterstützen.

Darüber hinaus lieferte das Bohrloch 26EC-110, das ebenfalls auf eine Mineralisierung innerhalb eines abgeleiteten Teils der Mineralressource Eau Claire abzielte, mehrere Abschnitte entlang seiner gesamten Länge, darunter 5,68 g/t Gold auf 2,97 m und 2,53 g/t Gold auf 4,95 m (Abbildung 3).

Die Bohrlöcher 26EC-104, 26EC-105 und 26EC-113 lieferten eine Reihe von Abschnitten mit geringerem Gehalt innerhalb der Zone 450, darunter 6,81 g/t Gold auf 0,98 m und 5,00 g/t Gold auf 1,96 m in 26EC-104, 5,07 g/t Gold auf 0,98 m in Bohrloch 26EC-105 sowie 7,31 g/t Gold auf 0,97 m in Bohrloch 26EC-113, was die Kontinuität der Mineralisierung in der gesamten Zone weiter untermauert.

Im Scharnierbereich wurden vier Bohrlöcher gebohrt, wobei derzeit die Untersuchungsergebnisse für drei dieser Bohrlöcher vorliegen. Das Bohrloch 26EC-111 durchteufte 20,60 g/t Gold auf 0,85 m, wobei die Bohrlöcher 26EC-112 und 26EC-114 ebenfalls eine Goldmineralisierung ergaben (Abbildung 3).

Tabelle 1: Aktuelle Bohr-Highlights

Bohrloch-ID Von Bis Bohr-mächtig- Tatsäch-liche Au (g/t) Zone

keit Mächtig-keit

(m) (m)

26EC-104 577,0 578,0 1,0 0,98 4,42 450

582,5 583,5 1,0 0,98 2,24

586,5 587,5 1,0 0,98 6,81

601,0 602,0 1,0 0,98 3,31

607,5 608,5 1,0 0,98 3,50

639,0 641,0 2,0 1,96 5,00

700,0 701,0 1,0 0,98 3,06

26EC-105 48,0 49,5 1,5 1,46 2,01 450

372,5 373,5 1,0 0,98 5,07

391,0 392,0 1,0 0,98 2,50

401,5 407,0 5,5 5,41 1,46

440,0 441,5 1,5 1,48 1,72

25EC-110 571,5 574,5 3,0 2,97 5,68 450

645,0 648,0 3,0 2,97 1,81

652,5 653,0 0,5 0,49 4,32

657,5 660,0 2,5 2,47 2,73

699,0 704,0 5,0 4,95 2,53

26EC-113 619,0 620,0 1,0 0,97 7,31 450

775,0 776,0 1,0 0,97 4,26

26EC-115* 558,0 560,0 2,0 2,00 7,25 450

572,0 573,0 1,0 1,00 3,19

583,0 590,0 7,0 7,00 1,11

593,0 614,0 21,0 21,00 7,01

Einschließlich 593,0 604,0 11,0 11,00 10,27

26EC-111 189,5 191,0 1,5 0,85 20,60 Scharnier

252,0 253,5 1,5 0,86 2,45

26EC-112 138,0 141,0 3,0 1,61 1,93 Scharnier

163,5 165,0 1,5 0,81 3,36

26EC-114 119,0 122,0 3,0 0,85 3,09 Scharnier

* Teilergebnisse

Die Bohrungen der Phase 2 zielen darauf ab, die abgeleiteten Mineralressourcen in Kategorien mit höherer Zuverlässigkeit umzuwandeln und die angezeigte Mineralressource zu erweitern. Bislang wurden 23 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von ca.

11.650 m fertiggestellt, von denen drei Bohrlöcher aufgegeben wurden. Derzeit liegen Untersuchungsergebnisse für 8 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 5.064 m vor, wobei für ein weiteres Bohrloch Teilergebnisse vorliegen, die etwa 17 % dieses Bohrlochs abdecken.

Mit der Hinzunahme der dritten Bohranlage verfügt Fury nun über drei aktive Bohrgeräte in Eau Claire, die alle in demselben Sektor im Einsatz sind, der im Rahmen des Phase-2-Programms untersucht wird. Die zusätzliche Kapazität wird es dem Unternehmen ermöglichen, bestimmte Zonen, die bereits bedeutende Bohrergebnisse geliefert haben, erneut zu untersuchen und weiter zu erproben, während gleichzeitig die Ressourcenumwandlung und die Erweiterungsbohrungen an anderen Stellen innerhalb der modellierten Lagerstätte vorangetrieben werden. Das Unternehmen plant außerdem, nach Erweiterungen des in Bohrloch 26EC-115 durchschlagenen hochgradigen Erzkörpers sowohl in Aufwärts- als auch in Abwärtsrichtung zu suchen.

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Abbildung 1: Längsschnitt der Lagerstätte Eau Claire in Richtung Norden, der die Standorte der abgeschlossenen und aktuellen Bohrlöcher im Verhältnis zum Blockmodell zeigt.

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Abbildung 2: Längsschnitt der Lagerstätte Eau Claire in Richtung Norden mit den Standorten der hochgradigen Erzkörper und den Analyseergebnissen der hochgradigen Proben.

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Abbildung 3: Eau Claire – Bohrloch 26EC-115 (Teilergebnis) und 26EC-110

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Abbildung 4: Eau Claire – Abschnitt 26EC-097 und 26EC-102

Valérie Doyon, P.Geo., leitende Projektgeologin bei Fury, ist eine qualifizierte Person im Sinne der kanadischen Offenlegungsvorschriften für Mineralprojekte (Instrument 43-101) und hat die technischen Angaben in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Offenlegung zu Probenahme und Analyse

Die Analyseproben für das Bohrprogramm wurden entnommen, indem HQ-Kernproben mit einem Durchmesser von HQ vor Ort in zwei gleiche Hälften gesägt wurden; eine Hälfte wurde zur Aufbereitung und Analyse an ALS Chemex in Val Dor, Quebec, Kanada, geschickt. Alle Proben wurden mittels eines Feuerprobenverfahrens mit einem Nenngewicht von 50 g und atomabsorptionsspektrometrischem Abschluss (Au-AA24) sowie mittels einer Vier-Säuren-Aufschluss-ICP-AES/ICP-MS-Methode zur Mehrfachelementanalyse (ME-MS61) untersucht. In Fällen, in denen die Au-AA24-Ergebnisse über 10 ppm lagen, wurden die Proben erneut mittels eines Feuerprobenverfahrens mit einem Nenngewicht von 50 g und gravimetrischem Abschluss (Au-GRA22) analysiert. QA/QC-Programme unter Verwendung von internen Standardproben und Leerproben, Feld- und Laborduplikaten sowie Laborstandards und Leerproben weisen auf eine insgesamt gute Genauigkeit und Präzision hin.

Über Fury Gold Mines Limited

Fury Gold Mines Limited ist ein gut finanziertes, auf Kanada fokussiertes Explorationsunternehmen, das das Goldprojekt Eau Claire in Richtung Erschließung vorantreibt und eine Beteiligung von 5,8 % an Contango Silver and Gold Inc. hält. Unter der Führung eines Managementteams und eines Vorstands, die nachweisliche Erfolge bei der Finanzierung und Weiterentwicklung von Explorationsprojekten vorweisen können, beabsichtigt Fury, sein Goldportfolio durch strenge Projektbewertung und herausragende Explorationsleistungen auszubauen. Fury hat sich verpflichtet, die höchsten Branchenstandards in den Bereichen Unternehmensführung, Umweltschutz, Engagement für die Gemeinschaft und nachhaltiger Bergbau einzuhalten. Weitere Informationen zu Fury Gold Mines finden Sie unter www.furygoldmines.com.

Für weitere Informationen zu Fury Gold Mines Limited wenden Sie sich bitte an:

Salisha Ilyas, Investor Relations

Tel.: (844) 601-0841

E-Mail: info@furygoldmines.com

Website: www.furygoldmines.com

In Europa

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Zukunftsgerichtete Aussagen und zusätzliche Warnhinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze angesehen werden können. Diese Aussagen beziehen sich auf die zukünftigen Explorationsaktivitäten des Unternehmens und können weitere Aussagen enthalten, die keine historischen Fakten darstellen. Zu den spezifischen zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören Informationen zum laufenden Explorationsprogramm des Unternehmens im Rahmen des Eau-Claire-Projekts.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Annahmen und Erwartungen zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen angemessen waren, kann keine Gewissheit darüber bestehen, dass sich diese Annahmen und Erwartungen als wesentlich zutreffend erweisen werden. Die Mineralexploration ist ein mit hohem Risiko behaftetes Unterfangen.

Leser sollten die Risiken beachten, die im Jahresinformationsformular und im Lagebericht des Unternehmens für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr sowie in den nachfolgenden fortlaufenden Offenlegungsunterlagen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter www.sedarplus.ca und im Jahresbericht des Unternehmens unter www.sec.gov erläutert werden. Leser sollten sich nicht in großem Maße auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen, da diese naturgemäß mit Unsicherheiten behaftet sind.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Fury Gold Mines Limited

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