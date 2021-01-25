Fury nimmt Aktivitäten in Eau Claire wieder auf

TORONTO, Kanada – 27. Juli 2026 / IRW-Press / Fury Gold Mines Limited (TSX und NYSE American: FURY) (Fury oder das Unternehmen) – www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fury-gold-mines-ltd/ – freut sich bekannt zu geben, dass die Explorations- und Bohrarbeiten in Eau Claire, das im Eeyou-Istchee-Territorium in der Region James Bay im Norden von Québec liegt, nach einer vorsorglichen Unterbrechung aufgrund eines nahegelegenen Waldbrands (siehe Pressemitteilung vom 15. Juli 2026) wieder aufgenommen wurden.

Das gesamte Personal ist sicher zum Standort zurückgekehrt, und das Unternehmen hat die Feldaktivitäten wieder aufgenommen, nachdem bestätigt wurde, dass die Bedingungen für eine sichere Wiederaufnahme des Betriebs gegeben sind. Das Unternehmen beobachtet die Lage weiterhin und steht in ständigem Kontakt mit den lokalen Behörden.

Wir freuen uns, die Aktivitäten in Eau Claire unter sicheren Betriebsbedingungen wieder aufgenommen zu haben. Die Sicherheit unserer Mitarbeiter und Auftragnehmer hat für uns weiterhin höchste Priorität, kommentierte Tim Clark, CEO von Fury. Wir danken den lokalen Behörden und der Feuerwehr für ihr Engagement, ihren Einsatz und ihre Bemühungen zur Gewährleistung der Sicherheit im Lager und in unseren Gemeinden.

Diese vorübergehende Aussetzung hatte keine wesentlichen Auswirkungen auf das zuvor bekannt gegebene Bohrprogramm der Phase 2 bei Eau Claire.

Über Fury Gold Mines Limited

Fury Gold Mines Limited ist ein gut finanziertes, auf Kanada fokussiertes Explorationsunternehmen, das das Goldprojekt Eau Claire in Richtung Erschließung vorantreibt und eine Beteiligung von 5,8 % an Contango Silver and Gold Inc. hält. Unter der Führung eines Managementteams und eines Vorstands, die nachweisliche Erfolge bei der Finanzierung und Weiterentwicklung von Explorationsprojekten vorweisen können, beabsichtigt Fury, sein Goldportfolio durch strenge Projektbewertung und herausragende Explorationsleistungen auszubauen. Fury hat sich verpflichtet, die höchsten Branchenstandards in den Bereichen Unternehmensführung, Umweltschutz, Engagement für die Gemeinschaft und nachhaltiger Bergbau einzuhalten. Weitere Informationen zu Fury Gold Mines finden Sie unter www.furygoldmines.com.

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Tel.: (844) 601-0841

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