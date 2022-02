Fury wird auf der bevorstehenden BMO Global Metals & Mining Conference vortragen

TORONTO, Kanada – 24. Februar 2022 – Fury Gold Mines Limited (TSX: FURY, NYSE American: FURY) (Fury oder das Unternehmen – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fury-gold-mines-ltd/) freut sich, bekannt zu geben, dass Fury an der bevorstehenden BMO Global Metals & Mining Conference teilnehmen wird, die vom 27. Februar bis 2. März 2022 stattfindet. Tim Clark, CEO und Director, wird am Mittwoch, dem 2. März um 8:45 Uhr ET (14:45 Uhr MEZ) einen Vortrag halten, der sich auf die Weiterentwicklung des hochgradigen Goldprojekts Eau Claire in Quebec konzentrieren wird. Die Konferenzpräsentation wird auf der Website von Fury unter www.furygoldmines.com verfügbar sein.

Die BMO Capital Markets Global Metals & Mining Conference bringt Bergbauunternehmen mit institutionellen Fonds, Private-Equity-Gruppen, Family-Offices und Branchenanalysten zusammen. Für weitere Informationen zu dieser Konferenz besuchen Sie capitalmarkets.bmo.com/en/industries/global-metals-mining/.

Über Fury Gold Mines

Fury Gold Mines Limited ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das in zwei produktiven Bergbauregionen des Landes tätig ist. Unter der Leitung eines Managementteams und eines Board of Directors mit nachgewiesenen Erfolgen bei der Finanzierung und Entwicklung von Explorationsprojekten wird Fury seine mehreren Millionen Unzen umfassende Goldplattform durch rigorose Projektbewertung und ausgezeichnete Explorationsarbeiten weiter ausbauen. Fury hat sich verpflichtet, die höchsten Industriestandards für Unternehmensführung, Umweltverantwortung, Engagement in der Gemeinde und nachhaltigen Bergbau einzuhalten. Für weitere Informationen über Fury Gold Mines besuchen Sie www.furygoldmines.com.

