fuseo & heavytones veröffentlichen gemeinsame EP – handgespielte Musik zwischen Studioästhetik u

Ein besonderes musikalisches Projekt

Köln, Mai 2025 – Was passiert, wenn moderne R&B-Produktionen auf eine der bekanntesten Livebands Deutschlands treffen?

fuseo und die heavytones präsentieren mit heavytonized eine gemeinsame EP, die Songs jenseits gängiger Popmuster neu erfahrbar macht: live eingespielt, mit echter Band, Bläsern und einer musikalischen Handschrift, die Präzision mit Spielfreude verbindet.

Die Veröffentlichung am 16. Mai 2025 fällt bewusst mit dem ESC-Finalwochenende zusammen. Denn einer der zentralen Titel der EP, Save Me (live edit), war ursprünglich fuseos Einreichung zur ESC-Vorauswahl bei Stefan Raab. Die nun veröffentlichte Version – interpretiert durch die heavytones – ist weniger Wettbewerbstitel als musikalisches Statement. Gesungen wird der Titel von Jon Klaasen, der als Künstler auf TikTok und Instagram eine starke internationale Community aufgebaut hat.

Studio trifft Bühne – und verändert alles

fuseo ist ein internationales Projekt mit kreativen Wurzeln in München, Nashville, Los Angeles und Straßburg. Gegründet von den Produzenten Robert Kiesel und Christian Gobbel gemeinsam mit Songwriter Benjamin Baruteaud, hat fuseo in kurzer Zeit eine internationale Hörerschaft aufgebaut – mit Millionen Streams und monatlich fast einer Million Hörer:innen, ganz ohne klassische Promotion. Der Fokus liegt auf emotionalen Songs mit Tiefe, moderner Produktion und einem Sound, der sich zwischen Soul, Funk und elektronischem Understatement bewegt.

Die heavytones, bekannt als langjährige Hausband von TV total, stehen seit über 20 Jahren für musikalische Livequalität auf höchstem Niveau. Ob mit Lionel Richie, Phil Collins, Eminem oder Kylie Minogue – die Band hat in unzähligen TV-Produktionen und Live-Formaten mit internationalen Stars gearbeitet. Auch heute ist sie regelmäßig mit Stefan Raab im Studio – und parallel im Aufbau eines neuen Konzertprogramms aktiv.

Für heavytonized haben die heavytones ausgewählte fuseo-Kompositionen neu interpretiert – basierend auf den originalen Vocal Spuren aus dem Studio. Die Band spielte ihre Parts live ein und ergänzte eigene Arrangements sowie charakteristische Bläsersätze. So entstand eine Neuinterpretation, die Studioästhetik und Live-Energie miteinander verbindet.

Ein Projekt gegen die Schablone

Bereits erschienen und Teil der EP sind Miss Anonymous (live edit) und All The Feels (live edit) – beide zeigen, wie sich musikalisches Material verändert, wenn es nicht nachgespielt, sondern neu erlebt wird. Die heavytones öffnen den Songs Raum für Dynamik, für Bläser-Arrangements, für Präsenz. Keine Show, sondern musikalische Aussage.

„Uns geht es nicht um Retro, sondern um Echtheit“, sagt Labelbetreiber und Verleger Benjamin Bailer.

„Diese Songs wurden nicht einfach geremixt – sie wurden gespürt und gespielt.“

heavytonized: fuseo und die heavytones denken Pop neu – kommerzielle Songs, live gespielt.

Die Songs stammen von fuseo – einem Studio-Projekt mit klarem Klangbild, emotionaler Tiefe und internationalem Songwriting. Aufgenommen mit echten Musikern, fernab von Algorithmen oder Sample-Bibliotheken.

Und dann kamen die heavytones. Eine Band, die seit Jahren im deutschen Fernsehen steht – nicht wegen der Kameras, sondern wegen der Musik. Sie haben die Songs genommen, umgedreht, auseinandergenommen – und live neu zusammengesetzt.

Keine Show, kein Effekt. Stattdessen Bläser, Groove, offene Mitten, Energie im Raum. So klingt es, wenn man Musik nicht nur macht, sondern fühlt.

Fünf Songs – darunter Save Me, fuseos ESC-Beitrag bei Stefan Raab, und Miss Anonymous, ein Fan-Favorit – bekommen hier ein neues Leben. Für heavytonized haben die heavytones ausgewählte fuseo-Kompositionen neu interpretiert – basierend auf den originalen Vocal Spuren aus dem Studio. Die Band spielte ihre Parts live ein und ergänzte eigene Arrangements sowie charakteristische Bläsersätze. So entstand eine Neuinterpretation, die Studioästhetik und Live-Energie miteinander verbindet.

Artist: fuseo x heavytones

VÖ: 16. Mai 2025 (digital)

Label: Soundtopeople GmbH

Vertrieb: The Orchard

UPC: 199350311932

Genre: R&B, Funk / Soul, Pop

Quelle: Soundtopeople

Trackliste:

1. Miss Anonymous (live edit)

Vocals: Jon Klaasen feat. Thorsten Skringer

ISRC: DEHE82500004 – 03:07

2. Save Me (live edit)

Vocals: Jon Klaasen

ISRC: DEHE82500006 – tba

3. All The Feels (live edit)

Vocals: Sean Michael Murray

ISRC: DEHE82500005 – 03:04

4. Miss Anonymous (Originalversion)

Vocals: Jon Klaasen

ISRC: DEHE82400044 – 03:08

5. Save Me (Originalversion)

Vocals: Jon Klaasen

ISRC: DEHE82400048 – 02:53

Kontakt: promotion@fuseo.music (Mina Kiesel)

Productlink: https://orcd.co/heavytep

o Instagram: www.instagram.com/heavytones

o Instagram: www.instagram.com/thorstenskringer

o Instagram: www.instagram.com/jonklaasen

o Instagram: www.instagram.com/fuseo.music

o Website: www.soundtopeople.com/fuseo

o Facebook: www.facebook.com/fuseo.music

o TikTok: www.tiktok.com/@jonklaasen

o YouTube: www.youtube.com/@fuseo.official

