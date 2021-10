Fusionen bei großen Bergbaugesellschaften

Zwei Goldbergbau-Schwergewichte, Agnico Eagle Mines und Kirkland Lake Gold haben fusioniert

Spätestens im ersten Quartal 2022 soll die Fusion über die Bühne gegangen sein. Dann wird das kombinierte Unternehmen das hochwertigste Goldunternehmen sein. Das neue Unternehmen wird den Namen Agnico Eagle Mines Limited tragen. Diese Fusion könnte zu weiteren Aktionen im Goldsektor führen. Auch durch die gelockerten Reisebeschränkungen erwarten Experten steigende Fusionsaktivitäten. Dem Zusammenschluss der beiden Branchenriesen gingen Investments beider in Explorationen und Akquisitionen voraus. Bereits seit 1957 produziert Agnico Eagle Mines Edelmetalle, aktiv ist das Unternehmen in Kanada, Mexiko und Finnland. Kirkland Gold ist in Australien und Kanada tätig.

Dieser große Deal könnte, so die Experten der Credit Suisse, für neue Bewegungen im Goldbereich sorgen. Es gibt noch weitere Branchengrößen, die für ähnliche Deals vielleicht in Frage kämen, etwa Barrick Gold, AngloGod Ashanti, Gold Fields, Kinross Gold oder Newcrest Mining. Dabei könnten diese, ähnlich wie Kirkland Lake Gold und Agnico Eagle Mines, sich vorher noch kleinere oder mittelgroße Unternehmen zukaufen, um zu wachsen. Analystin Jackie Przybylowski von der Investmentbank BMO Capital Markets nannte als Kandidaten beispielsweise Victoria Gold.

Im letzten Jahr konnte Victoria Gold – https://www.youtube.com/watch?v=P_dfsGnSrQY – trotz Pandemie bei seiner Eagle-Goldmine im Yukon erfolgreich mit der kommerziellen Goldproduktion beginnen. Der August 2021 brachte eine erfreuliche Produktion von 21.000 Unzen Gold.

Auch in einer guten Jurisdiktion befindet sich Maple Gold Mines – https://www.youtube.com/watch?v=omfWMIUV0lQ -, nämlich in Quebec. Mit dem Partner Agnico Eagle werden dort die Goldprojekte Douay und Joutel vorangetrieben.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Victoria Gold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/victoria-gold-corp/ -) und Maple Gold Mines (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/maple-gold-mines-ltd/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Silber – Investmentmetall und Industriemetall