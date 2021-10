Silber – Investmentmetall und Industriemetall

Silber ist für Investoren neben dem großen Bruder Gold immer ein interessantes Investment. Als Industriemetall ist Silber allgegenwärtig.

Beispielsweise in der Flugindustrie ist Silber ein wichtiger Bestandteil, etwa in elektrischen Schaltungen und Kontakten, für Kommunikationsgeräte, Kameras oder Sensoren. So steigt in jedem neu gebauten Flugzeug der Anteil des verbauten Silbers. Ein schnell wachsender Sektor der Luftfahrtindustrie ist in unbemannten Flugsystemen, sogenannten Drohnen. In den USA sind rund 900.000 Drohnen registriert, entweder als Freizeit- oder kommerzielle Fluggeräte. Drohnen können vermessen, kartieren, überwachen. Eine Zukunftsanwendung sind Lieferungen.

Die Nachfrage nach Silber aus der Elektro- und Elektronikbranche ist im Zunehmen, da immer mehr Anwendungen Silber brauchen, nicht nur die Unterhaltungsindustrie. Auch wenn Silber teurer ist als Kupfer oder andere leitende Metalle, so wiegen die besonderen Eigenschaften von Silber, es ist das leitfähigste Metall, dies leicht auf. Auch in der Stromversorgung in Hochspannungsanwendungen ist Silber verbaut. Ein wichtiger Bereich, der immer mehr Silber verschlingen wird, ist die grüne Revolution. Man denke nur an Energiespeicher, Solarenergie oder Ladestationen für Elektrofahrzeuge.

Silber wird auch bei den Tinten, die bei der Herstellung gedruckter Halbleiter verwendet werden, gebraucht. Gedruckte Leiterplatten sind in vielen elektronischen Geräten reichlich vorhanden. Diese gedruckte Elektronik ist eine wichtige Anwendung in Sensoren, etwa im Bereich Medizin, Verpackung oder in der Luft- und Raumfahrt. Silber besitzen Bergbaugesellschaften im Boden, etwa Endeavour Silver oder MAG Silver.

Endeavour Silver – https://www.youtube.com/watch?v=omfWMIUV0lQ – produziert seit Jahren erfolgreich in seinen Silber-Gold-Minen in Mexiko. Für das dritte Projekt, Terronera, liegt eine vielversprechende Vormachbarkeitsstudie vor.

Auch in Mexiko ist MAG Silver – https://www.youtube.com/watch?v=XE9N8m0ff50 – zugange. Zusammen mit Fresnillo holt das Unternehmen seit Ende 2020 Material aus dem Juanicipio-Projekt.

