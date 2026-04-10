FUTR meldet Rekord bei Neuabschlüssen mit Autohändlern im ersten Quartal 2026, getrieben durch die vollständige Kommerzialisierung von FUTR Payments 2.0

22 neue Händlerverträge sollen zu einer Rekordnutzung von FUTR Payments durch Verbraucher führen und gleichzeitig das Wachstum der Nutzerzahlen der FUTR-Agent-App vorantreiben

Zusammenfassung

FUTR hat im ersten Quartal 2026 22 neue Verträge mit Autohändlern abgeschlossen – die bisher höchste Zahl in einem einzelnen Quartal, was auf die vollständige Kommerzialisierung von FUTR Payments 2.0 zu Beginn des Quartals zurückzuführen ist

Die neuen Verträge konnten durch direkte Vertriebsmaßnahmen abgeschlossen werden.

Die 22 neuen Autohändler ergänzen einen Bestand von etwa 160 aktiven Händlern; dieser Bestand hat in der Vergangenheit einen Jahresumsatz von etwa 5 bis 6 Millionen CAD $ erwirtschaftet. Die Aktivierung von FUTR Payments-Kunden durch Händler erfolgt in der Regel acht bis zehn Wochen nach Vertragsunterzeichnung

Die bereits angekündigten exklusiven Vertriebspartnervereinbarungen mit der New York State Auto Dealers Association und Tax Max werden voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 zusätzliche Neuabschlüsse mit Autohändlern generieren, ergänzend zum weiteren Direktvertrieb

FUTR Payments-Kunden interagieren über die FUTR Agent App und die webbasierte Plattform, die das Wachstum der Benutzerbasis unterstützt

Toronto, Ontario, 10. April 2026 / IRW-Press / The FUTR Corporation (TSXV: FTRC)(OTCQB: FTRCF)(FWB: QA20)(WKN: A4165Y)(ISIN: CA3609521057), (FUTR oder das Unternehmen) Entwickler der FUTR Agent App, mit der Benutzer ihre personenbezogenen Daten speichern, verwalten, abrufen und monetarisieren sowie Echtzeitzahlungen tätigen können, gab heute bekannt, dass das Unternehmen im ersten Quartal 2026 22 neue Autohändler unter Vertrag genommen hat, damit diese ihren Kunden FUTR Payments anbieten können – die höchste Zahl an neuen Händlerverträgen in einem einzigen Quartal in der Unternehmensgeschichte.

Autohändler, deren Kunden ihre Fahrzeuge auf Kredit erwerben, haben die Möglichkeit, ihre Zahlungen über FUTR Payments abzuwickeln. Dank dieser Zahlungsmethode sparen die Kunden über die gesamte Laufzeit ihres Autokredits Zinskosten. Die 22 neuen Verträge wurden im Rahmen des Direktvertriebs im Einklang mit der geografischen Expansionsstrategie des Unternehmens abgeschlossen. Die neuen Verträge ergänzen einen Bestand von rund 160 aktiven Händlern, die alle bisher im Bundesstaat New York ansässig waren und in der Vergangenheit einen Jahresumsatz von etwa 5 bis 6 Millionen CAD $ erwirtschaftet haben.

Die kürzlich angekündigten Channel-Partnerschaften des Unternehmens mit der New York State Auto Dealers Association, die rund 1.000 New Yorker Händler betreut, und Tax Max, das ein Portfolio von über 3.000 Autohäusern im ganzen Land hat, werden als wichtige Vertriebspartner das Wachstum der Autohändler vorantreiben, sobald deren Markteinführungsstrategien – größtenteils ab dem dritten Quartal – umgesetzt werden.

Mindy Bruns, Chief Business Officer von FUTR Payments, sagte: Wir freuen uns über die frühzeitige Unterstützung von FUTR Payments 2.0 durch die Autohändler. Wir sind derzeit dabei, Autohändler in Texas, New Jersey und Pennsylvania direkt anzusprechen. Unsere Lösung ist Win-Win. Der Verbraucher ist ein großer Gewinner, da er Zinskosten spart, und der Händler gewinnt, indem er seinen Kunden hilft, Geld zu sparen, was ihm oft den Kauf verlängerter Garantien und anderer Zusatzprodukte ermöglicht.

Alex McDougall, CEO von FUTR, sagte: FUTR Payments 2.0 ist eine spannende Wachstumschance für FUTR und gleichzeitig von großer strategischer Bedeutung für unseren Plan, die FUTR Agent App sowie die Nutzerbasis der Plattform weiter auszubauen. Angesichts unseres allgemeinen Schwerpunkts auf Finanzdienstleistungen sind Kunden von FUTR Payments die ideale Zielgruppe, um von der FUTR Agent App und Plattform zu profitieren.

FUTR Payments 2.0: Der operative Katalysator

Die aktualisierte FUTR Payments 2.0-Plattform bietet ein erheblich verbessertes Autohändlerportal, das den End-to-End-Onboarding-Prozess optimiert und die Zeit von der Händlerunterzeichnung bis zur ersten Kundentransaktion verkürzt. Die Beschleunigung des Aktivierungszyklus für Autohändler ist im zweiten Quartal 2026 ein vorrangiges operatives Ziel des Unternehmens.

FUTR Payments 2.0 verbessert auch das Kundenerlebnis im Autohaus erheblich. Durch die Verbesserung der Geschwindigkeit, Übersichtlichkeit und des Ablaufs des Zahlungsprozesses für die Kunden rechnet das Unternehmen mit einem höheren Kundendurchsatz pro Händler. Es wird erwartet, dass Kunden, die über einen Händler, der Payments 2.0 einsetzt, mit FUTR in Kontakt kommen, mit einer deutlich höheren Rate von der anfänglichen Registrierung im Autohaus zur vollständigen Zahlungsaktivierung konvertieren als Kunden, die über die Infrastruktur der vorherigen Generation gewonnen wurden.

Basierend auf aktuellen Durchschnittswerten schätzt das Management, dass FUTR Payments pro Kunde und Monat ca. 9 US$ abzüglich der Kundenakquisitionskosten generiert. Dieser Betrag versteht sich abzüglich der an den Händler und dessen Finanzierungsberater gezahlten Provisionen und setzt sich aus einer offen gelegten Vorabgebühr sowie laufenden Transaktionsgebühren zusammen, über die der Finanzierungsberater während des Verkaufsprozesses im Autohaus umfassend informiert.

Bruns fügte hinzu: Payments 2.0 ist nicht nur ein Produkt-Upgrade, sondern eine strukturelle Veränderung in der Effizienz unseres Wachstums. Eine schnellere Händlereingliederung bedeutet, dass wir schneller nach jeder Unterzeichnung Umsätze generieren, und eine bessere Erfahrung im Händlerbetrieb bedeutet, dass mehr Kunden von der Einführung zur aktiven Nutzung wechseln. Beide Hebel sind wichtig, wenn wir skalieren.

Auf dem Weg zu einer intelligenten Finanzplattform

Das Geschäft von FUTR Payments 2.0 läuft auf einer separaten Systemarchitektur als das kürzlich angekündigte globale Joint Venture EQI im Bereich Digital Banking, doch beide verfolgen dasselbe strategische Ziel: den Nutzern der FUTR Agent App und Plattform Zugang zu einer umfassenden Finanzinfrastruktur sowie zu den entsprechenden Informationen zu verschaffen, damit sie diese besser nutzen können.

Die längerfristige Roadmap von FUTR basiert auf der Prämisse, dass die Kundenbeziehungen, die im Händlerbetrieb entstanden sind, die Grundlage für ein viel umfassenderes finanzielles Engagement sind. Mit wachsendem Kundenstamm von Payments 2.0 beabsichtigt FUTR, agentenorientierte Fähigkeiten zu entwickeln, die im Laufe der Zeit den Wert dieser Beziehungen steigern. Ein Händler, der einen Kunden anmeldet, führt nicht einfach eine Zahlungsaktivierung durch – er initiiert eine langfristige finanzielle Beziehung, an der beide Parteien beteiligt sind.

Alex McDougall, CEO von FUTR, sagte: Wir sind davon überzeugt, dass die agentengestützte Intelligenz die Kundenabwanderung von der Zahlungsplattform reduziert, die Wiedereinbindung unterstützt und dazu beitragen wird, den Lifetime Value für FUTR und unsere Partner im Autohandel zu steigern.

Über The FUTR Corporation

Die FUTR Agent App nutzt fortschrittliche KI und intelligente Dokumentenverarbeitung, um Kunden dabei zu unterstützen, den finanziellen Wert ihrer persönlichen Daten zu erschließen. Durch die Möglichkeit, ihre Daten zu monetarisieren und sofort auf wichtige Dokumente und Erkenntnisse zuzugreifen, spart die App wertvolle Zeit und vereinfacht alltägliche Finanzaufgaben.

Weitere Informationen finden Sie unter www.thefutrcorp.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen (im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze) enthalten, die die aktuellen Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen sind durch Wörter wie glauben, voraussehen, prognostizieren, erwarten, beabsichtigen, planen, werden, können, schätzen und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Diese Aussagen basieren auf den Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Vorhersagen des Unternehmens und umfassen unter anderem Aussagen zum künftigen Geschäftserfolg des Unternehmens, zu den erwarteten Kundenkonversionsraten, zu den erwarteten Verbesserungen bei den Zeitplänen für die Händler-Onboarding-Prozesse, zu den erwarteten künftigen Funktionen der FUTR-Agent-Plattform sowie zur prognostizierten Verringerung der Kundenabwanderung. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf bestimmten Annahmen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen und beinhalten Risiken und Unsicherheiten, die schwer zu kontrollieren oder vorherzusagen sind. Eine Reihe von Faktoren könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ergebnissen abweichen. Leser sollten sich daher nicht vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Darüber hinaus gelten diese zukunftsgerichteten Aussagen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und sofern nicht ausdrücklich durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

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Quelle: The FUTR Corporation

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