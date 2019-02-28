GA-ASI schließt „Flight Into Known Icing“-Flugtests der MQ-9B ab

Weltweit führender RPA-Anbieter lässt MQ-9B für FIKI zertifizieren

SAN DIEGO, CA / ACCESS Newswire / 20. April 2026 / General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) hat eine Reihe von Flugtests durchgeführt, um das unbemannte Luftfahrzeug (RPA) MQ-9B für den Flug unter bekannten Vereisungsbedingungen (FIKI) zu zertifizieren. Die Flugtests begannen im vergangenen Jahr, und alle geplanten Tests wurden Anfang April im Flight Test & Training Center (FTTC) von GA-ASI in der Nähe von Grand Forks, North Dakota, unter Verwendung einer firmeneigenen MQ-9B erfolgreich abgeschlossen.

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Die FIKI-Flüge bauen auf früheren erfolgreichen Flugtests auf, bei denen die Flugeigenschaften mit simulierten, am Flugzeug haftenden Eisformen bewertet wurden, sowie auf der erfolgreichen Kaltwettervalidierung des Flugzeugs und Flügen in der Arktis. Die FIKI-Zertifizierung wird die Fähigkeiten der MQ-9B erweitern, um Allwetter-Überwachungsfähigkeiten für die vielen Nationen bereitzustellen, die das System für ihre militärischen und zivilen Unterstützungsmissionen erworben haben.

Die Tests wurden mit Mitteln aus dem internen Forschungs- und Entwicklungsbudget von GA-ASI durchgeführt.

Wir sind diese Flugtests mit großer Sorgfalt angegangen, sagte David R. Alexander, President von GA-ASI. GA-ASI war im vergangenen Jahr der erste RPA-Entwickler, der ein Military Type Certificate (militärisches Musterzulassungszertifikat) für die MQ-9B (RAF Protector) erhielt, und nun unternehmen wir Schritte zur Zertifizierung der Plattform für FIKI. Es erfordert die Entschlossenheit von GA-ASI, dies für unsere Anwender zu erreichen.

Die Kunden von GA-ASI erwarten, dass die MQ-9B unter den unterschiedlichsten Umgebungsbedingungen eingesetzt werden kann, von sehr heißen bis zu sehr kalten Temperaturen sowie unter vereisten Bedingungen. Ein solcher Kunde ist die kanadische Regierung, die 11 MQ-9B SkyGuardians® bestellt hat. Die Canadian Directorate of Technical Airworthiness and Engineering Support, Kanadas nationale militärische Zertifizierungsbehörde, war während Teilen der Flugtestphase vor Ort und wird Datenaufzeichnungen aus den Flügen nutzen, um die MQ-9B für den Einsatz unter FIKI-Bedingungen zu zertifizieren.

Die MQ-9B SkyGuardian und ihre maritime Variante SeaGuardian® sind unbemannte Luftfahrzeuge (RPA) für mehrere Missionen und Einsatzbereiche, die auch unter kalten Wetterbedingungen eingesetzt werden können. MQ-9B-Flugzeuge werden von der Royal Air Force des Vereinigten Königreichs, der Belgian Defence und der Japan Coast Guard geflogen. Neben Kanada wurde die MQ-9B von Dänemark, Polen, Deutschland, Taiwan, Indien und der US-Luftwaffe zur Unterstützung des Special Operations Command ausgewählt. Die MQ-9B kam zudem bei verschiedenen Übungen der US-Marine zum Einsatz, darunter Northern Edge, Integrated Battle Problem, RIMPAC und Group Sail.

Über GA-ASI

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. ist der weltweit führende Hersteller von unbemannten Luftfahrtsystemen (UAS). Mit mehr als 9 Millionen Flugstunden fliegt die UAS-Reihe Predator® seit über 30 Jahren und umfasst MQ-9A Reaper®, MQ-1C Gray Eagle®, MQ-20 Avenger® und MQ-9B SkyGuardian®/SeaGuardian. Das Unternehmen hat sich der Bereitstellung langlebiger Multimissionslösungen verschrieben, die dauerhaftes Situationsbewusstsein und schnelle Reaktionsfähigkeit ermöglichen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.ga-asi.com.

Avenger, EagleEye, Gray Eagle, Lynx, Predator, Reaper, SeaGuardian und SkyGuardian sind eingetragene Markenzeichen von General Atomics Aeronautical Systems, Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

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QUELLE: General Atomics Aeronautical Systems, Inc.

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