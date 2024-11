Garda Foodie – das Paradies für unwiderstehliche Backwaren am Gardasee

Eine verführerische Pasticceria am nördlichen Gardasee entwickelt die köstliche Eigenkreation „Penettone Garda“. Das italienische Weihnachtsgebäck hat so noch nie gegeben: mit kandierten Oliven!

Die Entstehung der wahrscheinlich verführerischsten Pasticceria am nördlichen Gardasee war, wie so oft im Leben, einem Zufall zu verdanken. Dort wo jetzt diese köstlichen süßen und herzhaften Köstlichkeiten entstehen und im hübschen Laden verkauft werden, war einst die Rezeption des Hotels Astoria, in dem bereits im 19. Jahrhundert internationale Gäste empfangen wurden. Im Rahmen der Umbauarbeiten des Resorts Astoria wurde die Rezeption verlegt und somit Räume frei. Der Besitzer Christian Miorelli und sein Hotelmanager Stefan Vogler überlegten nicht lange, denn, was ihrer Meinung nach in Riva fehlte, war eine außergewöhnliche Pasticceria. Da ihr Konditor Mario Piol seit 2016 die Hotelgäste mit erlesenen, süßen und salzigen Leckerbissen verwöhnte, war es naheliegend, diesen frei gewordenen Platz für eine Konditorei mit dazugehörendem Geschäft und einem Mini-Café zu nutzen.

Der leidenschaftliche Pasticciere Mario brachte bereits bei der Einstellung im Astoria Resort seine Mutterhefe mit, die er seit her wie seinen Augapfel hegt und pflegt. Diese ganz besondere Hefe und das hochwertige, nachhaltig produzierte Mehl sind die Grundlagen nicht nur für das zarte Frühstücksgebäck, sondern auch für seinen lockeren und duftenden Panettone, den es in den Wintermonaten in verschiedenen Geschmacksrichtungen gibt.

Besonders spannend ist die herkunftsgeschützte Eigenkreation „Panettone Garda“, dessen Geheimnis in nachhaltig produziertem Mehl der Type 00, Mutterhefe, die in mehreren Schritten vorbereitet wird, und, viel Geduld liegt. Nach einer langen Gärzeit kommen die weiteren Zutaten, alle von allerbester Qualität hinzu, wie kandierte Zitronen und kandierte Oliven vom Gardasee und natürliche feinste Vanille. Es folgt eine weitere Ruhezeit, bevor die Masse in Formen gefüllt wird. Danach muss der Teig noch mindestens 6 Stunden aufgehen, bevor der Panettone im Ofen fertig gebacken wird.

Die Backstube ist vom Laden aus einsehbar und wer möchte kann zusehen wie die unglaublich deliziösen Dolce entstehen. Im einladenden Verkaufsraum haben bis zu 6 Personen Platz, um einen Caffè zu den frisch zubereiteten Backwaren zu genießen, die seitlich gelegene Terrasse bietet Platz für weitere 16 Personen. Sensationell schmeckt die etwas andere, raffinierte Version eines Tiramisus und unglaublich köstlich sind die Matcha-, Erdbeer- oder Sachertörtchen. Ein besonderes Genusserlebnis ist eine Torte mit einer Creme aus besten sizilianischen Pistazien und Erdbeerconfit, überzogen mit weißer Schokolade und bestreut mit allerbesten Pistazien. Mittlerweile hat sich die Backkunst der Konditoren von Garda Foodie herumgesprochen und die Einheimischen – wie es in Italien üblich ist – bestellen zu Geburtstagen und Familienfeste einzigartige Torten, die je nach Wunsch, aber immer aus frischen, nachhaltig hergestellten Zutaten, zubereitet werden. Ein perfektes Mitbringsel sind die süßen und salzigen, sehr ansprechend verpackten knusprigen Kekse, die mal mit Schokolade, mal mit Oliven, mal mit würzigem Käse abgeschmeckt sind. Ein Traum die stets frisch gebackenen Macarons oder die typisch Trentiner Torta Fregolotta.

Alles was aus der Pasticcieria Garda Foodie kommt wird handwerklich aus nachhaltig produzierten Zutaten und mit Kreativität und großer Leidenschaft hergestellt.

Garda Foodie befindet sich im historischen Eingangsbereich des Astoria Resort in Riva del Garda.

www.gardafoodie.it

Text von Monika Kellermann

