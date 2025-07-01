Gartenbau-Versicherung stärkt Position als internationaler Partner.

Mit neuem Erscheinungsbild und internationalem Claim macht der Spezialversicherer sichtbar, was er längst ist: europäischer Partner für Gartenbaubetriebe – kompetent, innovativ, nah an der Branche.

Veränderungen werden sichtbar

Die grüne Branche verändert sich: Strukturwandel, steigende Klimarisiken, Fachkräftemangel. Betriebe werden größer, internationaler, technologisierter. Die Gartenbau-Versicherung hat sich mitentwickelt. Sie ist gewachsen, denkt voraus und agiert europaweit. „Angesichts der tiefgreifenden Veränderungen in der Branche war es unser Ziel, unsere Sichtbarkeit als gefragter Dienstleister rund um die Absicherung des europäischen Gartenbaus weiter zu erhöhen und uns international als ebenso erfahrener wie innovativer Partner zu positionieren“, betont Vorstandsvorsitzender Christian Senft. „Der neue Markenauftritt schafft dafür die Grundlage – visuell einheitlich über alle europäischen Märkte hinweg und zeitgemäß in der digitalen Kommunikation.“

Evolution statt Revolution

Kernstück des neuen Auftritts sind das neue Logo und der neue Claim „For the love of green“. Das Logo interpretiert die bewährten Designelemente Keimling und Kreis in einer zeitgemäßen Form. Es steht zugleich für die Branche und für den Gedanken des Schutzes. Der englische Claim verbindet alle europäischen Märkte und bringt die Verbundenheit mit der grünen Branche auf den Punkt.

Darüber hinaus umfasst der neue Auftritt moderne Schriften, die sowohl Standfestigkeit als auch Emotionalität vermitteln. Frische, vom Gartenbau inspirierte Farben setzen zusätzliche Akzente. Auch die Tonalität der Kommunikation entwickelt sich weiter: Die Unternehmenssprache wird zeitgemäßer, klarer und noch stärker auf Augenhöhe mit den Mitgliedern.

„Das ist nicht einfach nur ein neues Kleid, das wir uns überziehen. Der neue Auftritt macht unsere Realität als europäischer Player sichtbar. Dabei bleiben wir selbstverständlich nah an unseren Mitgliedern und zeigen, dass wir als starke Gemeinschaft bereit sind für die Zukunft“, betont Christian Senft.

Schrittweise Umstellung ab April

Bereits im April werden die Webauftritte des Spezialversicherers auf das neue Corporate Design umgestellt. Die Social-Media-Kanäle folgen. Schritt für Schritt werden anschließend auch alle Dokumente, Printpublikationen, der Messeauftritt und die Werbemittel neu aufgelegt. Der Spezialversicherer will mit der Umstellung zügig voranschreiten, achtet dabei aber auf Wirtschaftlichkeit: Bestehende Materialien werden aufgebraucht, bevor Neues produziert wird.

Finanzvorstand Dr. Dietmar Kohlruss bekräftigt: „Der neue Auftritt ist eine strategische Investition in unsere Zukunft. Er macht uns sichtbarer bei neuen Zielgruppen, stärkt unsere Position in Europa und hilft uns, die besten Talente zu gewinnen.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Gartenbau-Versicherung

Frau Ulla Ruths

Von Frerichs Straße 8

65191 Wiesbaden

Deutschland

fon ..: 06115694257

web ..: https://gartenbau-versicherung.de

email : uruths@gevau.de

Die 1847 gegründete Gartenbau-Versicherung ist der grüne Spezialversicherer des europäischen Gartenbaus. Über 14.000 Mitgliedsbetriebe aus 9 Ländern Europas vertrauen ihr die Absicherung ihrer Sachwerte und Erträge an. Als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit ist für die Gartenbau-Versicherung oberste Priorität, ihre Mitglieder zuverlässig und zu fairen Konditionen gegen branchenspezifische Gefahren aus Natur und Technik abzusichern und sie mit ihrer gartenbaulichen Expertise zu unterstützen.

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Frau Ulla Ruths

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