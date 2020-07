Gartenlauben von Toni Rief: Genießen Sie Ihren Garten das ganze Jahr bei Wind und Wetter!

Verbringen Sie romantische und gemütliche Abende in der Laube vom Laubenspezialisten Toni Rief!

Gartenlauben – Wo fühlen Sie sich Zuhause? Für die einen ist es ein gemütlicher Ort zum Entspannen, für die anderen ein sicherer und gemütlicher Ort für die ganze Familie. Der eigene Garten bietet Spiel und Spaß für die Kleinen, Entspannung für die Großen, und so manch ein Besitzer verwirklicht sich den Traum vom eigenen Beet. Und da darf natürlich ein passender Ort zum Unterkommen und Verweilen nicht fehlen. Eine Gartenlaube soll es für viele sein. Und Gartenlauben gibt es dabei in den unterschiedlichsten Formen und Ausführungen.

Egal ob Hitze, Kälte, Regen, Sturm oder Schnee: Toni Rief – Ihr Laubenspezialist für handgefertigte Gartenlauben berät Sie, wenn Sie über den Kauf einer eigenen Laube nachdenken und bietet die für Sie passende Lösung um einfach mehr aus Ihrem Garten zu machen. Aus eigener Produktion erfüllen unsere Produkte nicht nur unterschiedlichste technische und optische Anforderungen, nein, sie sind echte Garten(t)räume. Sie bieten Raum zum Träumen für kleine und große Anlässe und Platz für bis zu 20 Personen ist auf der 8-10-eckigen Grundfläche. Die Ausstattung kann individuell gewählt werden.

Ihre Vorteile bei unseren individuellen Gartenlauben

o Ganz jährige Nutzung bei jedem Wetter

o Sehr lange Standzeit durch höchste Qualität und durchdachte Laubenkonstruktion

o Optische Aufwertung Ihres Gartens

o Qualität aus Meisterhand – Toni Rief ist Ihr Laubenspezialist

o Individuelle Planung und kompletter Aufbau Ihrer Gartenlaube

o Umfangreiche Zubehörauswahl, Sonderwünsche – kein Problem!

o Schnelle Lieferung durch eigene Herstellung in Deutschland

o Beratungsgespräch bei Ihnen vor Ort

Das sind wir – Toni Rief

o Planung, Bau und Montage von Gartenlauben seit über 25 Jahren

o Echtes Fachwissen von erfahrenen Handwerkern, kompetentes Team

o Kunden im Inland und Ausland – die passende Lösung für jeden

o Zuverlässig in der Serie und stark bei individuellen Anforderungen

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann lassen Sie sich von uns beraten.

Besuchen Sie unsere Homepage www.toni-rief.de und senden Sie gleich eine Anfrage über das Kontaktformular!

Nur für kurze Zeit: Mit dem Code: MwSt.20 sichern Sie sich 3% EXTRA zur Mehrwertsteuersenkung!

Unser Credo:

Wohlfühlräume für Ihre Ansprüche schaffen.

Und das in meisterhafter Qualität.

Seit über 25 Jahren planen, bauen und montieren wir Gartenlauben nach den Wünschen unserer Kunden. Mit unserem Fachwissen und zunehmender Bekanntheit ist im Laufe der Zeit auch unser Team gewachsen, so dass wir inzwischen zu den Premium-Anbietern in Sachen Laubenbau zählen.

Unsere Kunden im In- und Ausland schätzen vor allem die herausragende Qualität und Verarbeitung unserer Gartenlauben und deren Ausstattung sowie unseren exzellenten Service. Während der eingehenden Beratung und auch für Ihre späteren Belange haben wir stets ein offenes Ohr und finden mit Ihnen gemeinsam die passende Lösung.

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen unsere vier Laubentypen vor und geben Ihnen Einblicke in unsere Produktion und Firmenphilosophie.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Schön, dann freuen wir uns auf Ihren Anruf und beraten Sie gern, damit auch Sie schon bald in Ihrer ganz persönlichen Wohlfühloase Platz nehmen können. Wir kommen auch gerne zu Ihnen, um Sie vor Ort zu beraten – vereinbaren Sie einfach einen Termin.

Herzlichst,

Toni, Barbara und Dennis Rief

