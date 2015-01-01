Gartenscheren für präzise Schnitte auch bei weichem Schnittgut: GardenPRO Amboss-Scheren von Original LÖWE

Empfindliche Pflanzen und junges Holz benötigen präzise Schnitte. Saubere Schnittführungen und perfekte Klingengeometrien reduzieren Quetschungen. Ein Fachartikel vom Profi.

Einfach stark!

Weiches Holz, junge Triebe und empfindliche Pflanzen verzeihen keine unsaubere Schnittführung: Schon kleine Quetschungen können das Schnittbild beeinträchtigen. Die GardenPRO Amboss-Scheren von Original LÖWE sind auf genau dieses Einsatzspektrum ausgelegt – mit abgestimmter Klingengeometrie, präzisem Schliff und korrosionsschützender Beschichtung für kontrollierte, saubere Schnitte.

Praxis & Anwendung

Für Profis im Garten- und Landschaftsbau zählt jeder Schnitt – ob beim Formieren, Einkürzen oder Verjüngen. Gerade bei empfindlichem Schnittgut entscheidet die Klinge über die Schnittqualität. In der Praxis zielen die GardenPRO Amboss-Scheren darauf, das Schnittgut sauber zu trennen und Beschädigungen deutlich zu reduzieren – ideal für junge Triebe, weiches Holz und empfindliche Pflanzen.

Eine ruhige Schnittführung unterstützt dabei ermüdungsfreies Arbeiten auch über längere Zeit. Durchdachte Griffformen sorgen für sicheren Halt, während die Kraftübertragung gleichmäßig und kontrolliert bleibt – ein Vorteil bei wiederholten Schnitten im professionellen Alltag.

Technik & Konstruktion

Die Auslegung auf weiches Schnittgut basiert auf einer speziell abgestimmten Klingengeometrie in Kombination mit präzisem Schliff sowie einer korrosionsschützenden Beschichtung. Das Werkzeugkonzept ist zudem auf Langlebigkeit und Instandhaltbarkeit ausgelegt: Verschleißteile wie Klinge oder Amboss lassen sich einfach austauschen, Ersatzteile sind verfügbar – so bleibt die Schere dauerhaft einsatzfähig und rechnet sich langfristig im täglichen Gebrauch.

Zielgruppen & Mehrwert

* GaLaBau-Betriebe & Profiteams (B2B): konstante Schnittqualität, kontrollierte Kraftübertragung, servicefähiges System (Verschleißteile tauschbar).

* Kommunen/Grünpflege (B2B): ruhige Schnittführung und Auslegung auf Dauerbetrieb, Fokus auf Instandhaltung/Verfügbarkeit.

* Ambitionierte Gartenbesitzer (B2C): saubere Schnitte an jungen Trieben und empfindlichen Pflanzen, langlebiges Werkzeugkonzept.

„Im professionellen Einsatz geht es um konstante Schnittqualität über Monate und Jahre. Die GardenPRO Amboss-Scheren sind darauf ausgelegt, präzise und kraftvoll zu schneiden – aber auch schonend bei empfindlichen Gehölzen“, erläutert Jürgen Usinger, Produktmanager von Original LÖWE.

Werkzeugpraxis trifft auf Branchenaustausch

Im Januar 2026 bietet sich zudem Gelegenheit zum direkten Austausch: Die GardenPRO Amboss-Scheren werden auf der IPM ESSEN vom 27. bis 30. Januar 2026 präsentiert. Original LÖWE ist während der gesamten Messezeit gemeinsam mit Krumpholz Werkzeuge von 1799 in Halle 3, Stand 3A33 vertreten. Der Messeauftritt schafft Raum für fachliche Gespräche, konkrete Einblicke in Konstruktion und Anwendung sowie den Austausch mit Anwendern aus professioneller Praxis und ambitioniertem Gartenbau.

Begleitend zur Messe werden während der Veranstaltung regelmäßig aktuelle Eindrücke und Hinweise über die Social-Media-Kanäle des Unternehmens veröffentlicht – von Instagram bis LinkedIn – für alle, die den Messeverlauf auch digital verfolgen möchten.

_Mehr erfahren:__ _www.original-loewe.de

*Original LÖWE – Der Erfinder der Amboss-Schere*

Seit 1923 steht Original LÖWE, eine Marke der Gebr. Schröder GmbH, für Qualität, Innovation und Tradition im Bereich professioneller Schneidwerkzeuge. Als Erfinder der Amboss-Schere prägen wir seit mehr als einem Jahrhundert den Markt mit unseren einzigartigen und langlebigen Produkten. Unsere Scheren sind weltweit bei Profis aus Gartenbau, Weinbau, Obstbau sowie in Industrie und Handwerk im Einsatz.

*Made in Germany – Seit 1923*

Unsere Produkte entstehen in eigener Fertigung in Deutschland. Wir setzen auf hochpräzise Fertigungstechniken, hochwertige Materialien und jahrzehntelange Erfahrung, um langlebige und präzise Schneidwerkzeuge zu schaffen. Original LÖWE steht für nachhaltige Qualität und robuste Werkzeuge, die selbst höchsten Ansprüchen gerecht werden.

Heute beschäftigen wir rund 60 Mitarbeitende sowie zusätzliche Partner aus sozialen Einrichtungen und produzieren über 100 verschiedene Modellvarianten – vom Allrounder bis zur Spezialschere. Unsere Werkzeuge werden weltweit in über 100 Ländern eingesetzt und geschätzt.

*Innovation trifft Tradition*

Von der ersten Amboss-Schere bis hin zu innovativen Hybrid-Modellen vereinen unsere Produkte bewährte Technik mit modernster Ingenieurskunst. Durch enge Zusammenarbeit mit Anwendern und kontinuierliche Produktoptimierung bieten wir immer wieder neue Lösungen, die effizientes und ermüdungsfreies Arbeiten ermöglichen.

*Perfektion bis ins Detail*

Ob professionelle Scheren für den Dauereinsatz oder unsere neuen hochwertigen Holzgriffe – jedes Detail unserer Werkzeuge ist durchdacht. Unsere Kunden schätzen nicht nur die präzise Schnittleistung, sondern auch die Ergonomie, Langlebigkeit und Wertigkeit unserer Produkte. Wer einmal mit einer Original LÖWE-Schere gearbeitet hat, merkt den Unterschied.

*Nachhaltigkeit und Verantwortung*

Als Familienunternehmen in dritter Generation legen wir Wert auf Nachhaltigkeit und Verantwortung. Unsere Produktion ist ressourcenschonend, unsere Materialien langlebig und unsere Werkzeuge reparierbar. So tragen wir aktiv dazu bei, hochwertige Alternativen zu kurzlebigen Wegwerfprodukten zu bieten.

*Original LÖWE – Präzision, die begeistert*

Unsere Schneidwerkzeuge stehen für Qualität, Leistung und Tradition. Entdecken Sie die Welt von Original LÖWE und erleben Sie Schneidtechnologie auf höchstem Niveau.

*Weil Natur uns verbindet.*

Mit der Submarke Original LÖWE-natural bekennen wir uns sichtbar zur Nachhaltigkeit: Werkzeuge mit ergonomischen Holzgriffen, plastikfreier Verpackung und bewusst gewählten natürlichen Materialien stehen für verantwortungsvolles Handeln – im Einklang mit Mensch und Natur.

Weitere Informationen unter: www.original-loewe.de

