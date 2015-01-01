Jagdscheren von Original LÖWE: kontrolliertes Aufbrechen, splitterarmes Zerwirken, präzise Schnittführung

Kontrolle statt Knochenfragmente: Original LÖWE präsentiert Jagdscheren für präzises Aufbrechen und splitterarmes Zerwirken – live auf der IWA OutdoorClassics 2026.

Beim Aufbrechen und Zerwirken zählen hohe Klingenstabilität, definierte Schneidengeometrie und eine sichere Schnittlinienführung im Wildkörper. Die Jagdscheren von Original LÖWE sind für diese Anforderungen konstruiert: robust ausgelegte Gelenkkinematik, optimierte Hebelübersetzung und scharfe, belastbare Schneiden sorgen für saubere, gleichbleibende Schnittergebnisse.

Praxis im Revier – Schloss, Rippen, Sehnen

Ob Schlossöffnung, Durchtrennen der Achillessehnen oder das möglichst splitterarme Durchtrennen der Rippenbögen im Brustkorb: Im jagdlichen Aufbruch- und Zerwirkprozess braucht es Werkzeuge mit hoher Torsionsfestigkeit und kontrollierbarer Schnittführung. Die spezifisch abgestimmte Schneidengeometrie der Original LÖWE-Jagdscheren unterstützt kraftvolle, saubere Schnitte und reduziert unerwünschte Splitterbildung sowie Knochenfragmente im Wildbret.

Im Vergleich zur Säge, die im knöchernen Gewebe eher zum Aufrauen und Splittern neigt, lässt sich die Jagdschere punktgenau ansetzen und entlang der gewünschten Schnittlinie führen. Das verbessert die Hygiene des Wildbrets, reduziert Nacharbeit am Fleisch und trägt zu einer gleichbleibenden Prozessqualität vom Aufbrechen bis zur Grobzerlegung bei.

Konstruktion – Langlebigkeit, Servicefreundlichkeit, Korrosionsschutz

Die Konstruktion der Jagdscheren zielt auf eine langfristige Einsatzfähigkeit bei hoher mechanischer Belastung. Korrosionsgeschützte Oberflächen, hochbelastbare Gelenkbolzen und austauschbare Verschleißteile tragen zu einer verlängerten Lebensdauer und stabilen Schneidperformance über viele Saisons bei.

Die gute Zugänglichkeit von Klingen, Feder und Gelenk ermöglicht eine praxisgerechte Reinigung auch unter Feldbedingungen. Ersatzteile und Verschleißkomponenten sind austauschbar verfügbar, sodass Instandhaltung und Wartung klar von Gewährleistungs- oder Garantiefragen getrennt erfolgen können.

Anwendergruppen – vom Berufsjäger bis zum Fleischverarbeiter

* Anspruchsvolle Jägerinnen und Jäger: Leises, kontrolliertes Aufbrechen und Zerwirken, insbesondere bei beengten Platzverhältnissen und in hygienisch sensiblen Bereichen wie Brustkorb und Schloss.

* Fleischverarbeiter und Wildzerleger: Präzise, splitterarme Schnitte mit geringerer Kontamination des Wildbrets, weniger Nacharbeit und gleichbleibender Schnittqualität im Zerwirkprozess.

* Outdoor- und Bushcraft-Anwender: Robustes, korrosionsgeschütztes Schneidwerkzeug mit verlässlicher Mechanik für wiederkehrende Einsätze bei wechselnden Witterungs- und Umgebungsbedingungen.

„Beim Aufbrechen und Zerwirken ist die Jagdschere gegenüber der Säge in vielen Anwendungen überlegen – kraftvoll und mit deutlich weniger Splittern“, so Jürgen Usinger, Produktmanager bei Original LÖWE. „Unsere Jagdscheren liefern saubere Ergebnisse, lassen sich leicht warten und bleiben damit über Jahre hinweg ein verlässliches Werkzeug im jagdlichen Arbeitsablauf.“

IWA OutdoorClassics 2026 – Die Weltleitmesse für die Jagd- und Schießsportindustrie.

Vom 26.2. – 1.3.2026 ist die Gebr. Schröder GmbH mit Ihrer Marke „Original LÖWE Hunting shears“ mit einem eigenen Messestand auf der IWA OutdoorClassics in Nürnberg, Halle 4 Stand 4-259, vertreten. Dort stehen Produktexperten für Fachgespräche, individuelle Beratung und konkrete Fragen zu Jagdscheren und Einsatzszenarien im Revier zur Verfügung.

Weitere Informationen zu Modellen, technischen Spezifikationen und Anwendungsempfehlungen finden sich unter www.original-loewe.de.

Der Markenclaim als Versprechen: Dein Werkzeug. Deine Kontrolle.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Gebr. Schröder GmbH, Original LÖWE

Herr Artur Hirzel

Konrad-Zuse-Ring 3

24220 Flintbek

Deutschland

fon ..: +494347711700

web ..: https://www.original-loewe.de

email : presse@original-loewe.de

*Original LÖWE – Der Erfinder der Amboss-Schere*

Seit 1923 steht Original LÖWE, eine Marke der Gebr. Schröder GmbH, für Qualität, Innovation und Tradition im Bereich professioneller Schneidwerkzeuge. Als Erfinder der Amboss-Schere prägen wir seit mehr als einem Jahrhundert den Markt mit unseren einzigartigen und langlebigen Produkten. Unsere Scheren sind weltweit bei Profis aus Gartenbau, Weinbau, Obstbau sowie in Industrie und Handwerk im Einsatz.

*Made in Germany – Seit 1923*

Unsere Produkte entstehen in eigener Fertigung in Deutschland. Wir setzen auf hochpräzise Fertigungstechniken, hochwertige Materialien und jahrzehntelange Erfahrung, um langlebige und präzise Schneidwerkzeuge zu schaffen. Original LÖWE steht für nachhaltige Qualität und robuste Werkzeuge, die selbst höchsten Ansprüchen gerecht werden.

Heute beschäftigen wir rund 60 Mitarbeitende sowie zusätzliche Partner aus sozialen Einrichtungen und produzieren über 100 verschiedene Modellvarianten – vom Allrounder bis zur Spezialschere. Unsere Werkzeuge werden weltweit in über 100 Ländern eingesetzt und geschätzt.

*Innovation trifft Tradition*

Von der ersten Amboss-Schere bis hin zu innovativen Hybrid-Modellen vereinen unsere Produkte bewährte Technik mit modernster Ingenieurskunst. Durch enge Zusammenarbeit mit Anwendern und kontinuierliche Produktoptimierung bieten wir immer wieder neue Lösungen, die effizientes und ermüdungsfreies Arbeiten ermöglichen.

*Perfektion bis ins Detail*

Ob professionelle Scheren für den Dauereinsatz oder unsere neuen hochwertigen Holzgriffe – jedes Detail unserer Werkzeuge ist durchdacht. Unsere Kunden schätzen nicht nur die präzise Schnittleistung, sondern auch die Ergonomie, Langlebigkeit und Wertigkeit unserer Produkte. Wer einmal mit einer Original LÖWE-Schere gearbeitet hat, merkt den Unterschied.

*Nachhaltigkeit und Verantwortung*

Als Familienunternehmen in dritter Generation legen wir Wert auf Nachhaltigkeit und Verantwortung. Unsere Produktion ist ressourcenschonend, unsere Materialien langlebig und unsere Werkzeuge reparierbar. So tragen wir aktiv dazu bei, hochwertige Alternativen zu kurzlebigen Wegwerfprodukten zu bieten.

*Original LÖWE – Präzision, die begeistert*

Unsere Schneidwerkzeuge stehen für Qualität, Leistung und Tradition. Entdecken Sie die Welt von Original LÖWE und erleben Sie Schneidtechnologie auf höchstem Niveau.

*Weil Natur uns verbindet.*

Mit der Submarke Original LÖWE-natural bekennen wir uns sichtbar zur Nachhaltigkeit: Werkzeuge mit ergonomischen Holzgriffen, plastikfreier Verpackung und bewusst gewählten natürlichen Materialien stehen für verantwortungsvolles Handeln – im Einklang mit Mensch und Natur.

Weitere Informationen unter: www.original-loewe.de

