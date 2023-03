Datensilos aufbrechen – eStrategy-Frühlingsausgabe erschienen

Die Frühlingsausgabe des eStrategy-Magazins von TechDivision beschäftigt sich schwerpunktmäßig damit, Datensilos aufzubrechen und steht ab sofort zum kostenlosen Download bereit.

Kolbermoor, 22. März 2023: Ab sofort steht die Frühlingsausgabe des eStrategy-Magazins unter www.estrategy-magazin.de zum kostenlosen Download bereit. Der Schwerpunkt des aktuellen Online-Magazins liegt darauf, Datensilos aufzubrechen.

Viele Firmen behaupten, dass die Basis für ihre Geschäftsentscheidungen auf Daten beruht – aber entspricht das auch der Wahrheit?

Leider zeigt sich in der Praxis ein anderes Bild. In den meisten Unternehmen sind große Datenmengen zwar vorhanden, aber die Unternehmen setzen die Daten und die entsprechenden Analysen noch immer zu wenig und oft isoliert ein, was das Potenzial zur Steigerung der Leistung und Effizienz einschränkt.

Daher sollte jedes Unternehmen bestrebt sein, eine IT-Infrastruktur zu schaffen, die vorhandene Datensilos aufbricht, Daten übergreifend nutzbar macht und den Aufbau neuer Datensilos verhindert. Zugleich muss die Anbindung neuer Tools und Technologien vereinfacht und beschleunigt werden. In der Frühlingsausgabe 2023 liefert das eStrategy-Magazin dazu eine Vielzahl von Denkanstößen und Ansätzen.

Außerdem erwartet Sie wieder spannende Lektüre über E-Commerce und Digital Business. Sie erfahren u. a., was mit Digital Enablement gemeint ist, wie Unternehmen mit zentraler Datenstruktur und KI effizienter arbeiten, warum Retail Media nicht nur ein Trend ist, was im Alltag bei der Auswertung der Daten in Google Analytics 4 auf Sie zukommt, wie Unternehmenserfolg durch die Unternehmenskultur zustande kommt, welche möglichen Risiken ChatGPT und Co. in Bezug auf Datenschutz und Urheberrecht bergen können und erhalten einen Ausblick auf die Trends Künstlicher Intelligenz im Jahr 2023.

Weitere Informationen und den kostenlosen Download des Magazins finden Sie hier: https://www.estrategy-magazin.de/aktuelle-ausgabe.html

Das eStrategy-Magazin ist eine quartalsweise erscheinende, kostenlose Publikation des IT-Dienstleisters TechDivision mit Fokus auf E-Commerce und Digitalisierung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

TechDivision GmbH

Herr Josef Willkommer

An der Alten Spinnerei 2 a

83059 Kolbermoor

Deutschland

fon ..: 08031 22105-50

fax ..: 08031 22105-522

web ..: http://www.techdivision.com

email : marketing@techdivision.com

Der Digital Enabler unterstützt und begleitet seit 2006 nationale und internationale Unternehmen auf ihrem digitalen Weg. Inhabergeführt, nachhaltig und werteorientiert. Mit mehr als 160 Mitarbeiter*innen und an sechs Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Kunden bekommen vom zertifizierten Adobe, Magento Enterprise, Google und Akeneo Partner digitale Business-Lösungen aus einer Hand: von der strategischen Beratung über die Entwicklung und Implementierung webbasierter Anwendungen bis hin zur crossmedialen Vermarktung. So unterstützt der bayerische Digital-Dienstleister seine Kunden dabei, ihre digitale Wertschöpfungskette optimal zu definieren und langfristig erfolgreich zu gestalten.

TechDivision baut auf eine enge, ehrliche und offene Zusammenarbeit und konnte dank dieser Philosophie schon viele langjährige Kundenbeziehungen etablieren. Neben vielen mittelständischen Kunden vertrauen auch große, international agierende Unternehmen wie Volkswagen, Adobe, CASIO oder HYDAC auf das Know-how und die Erfahrung der TechDivision.

Ein gesundes und selbstfinanziertes Wachstum ist für das Unternehmen ebenso wichtig, wie eine wertschätzende und faire Unternehmenskultur. Mit regelmäßigen, offenen Feedbackgesprächen und flachen Hierarchien. So wurde die TechDivision in den letzten Jahren wiederholt von Kununu und Focus Business als Top-Arbeitgeber im Mittelstand ausgezeichnet.

Pressekontakt:

TechDivision GmbH

Herr Josef Willkommer

An der Alten Spinnerei 2 a

83059 Kolbermoor

fon ..: 08031 22105-50

web ..: http://www.techdivision.com

email : marketing@techdivision.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

HanseWerk: ElbEnergie arbeitet am Gasnetz an der Kreisstraße 9 zwischen Seevetal-Ramelsloh und Harmstorf