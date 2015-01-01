  • Holotropes Atmen im Fokus: Zwischen Selbsterfahrung, Bewusstseinsarbeit und professioneller Verantwortung

    Breathwork erlebt einen Boom, doch seriöse Orientierung fehlt oft. „Wege zum Wesentlichen“ beleuchtet holotropes Atmen: Selbsterfahrung, Bewusstseinsarbeit und professionelle Verantwortung im Zentrum.

    BildAtemtechniken und Breathwork erleben derzeit einen deutlichen Aufschwung – von Social Media über Workshops bis hin zu Retreat-Angeboten. Mit dem wachsenden Interesse stellt sich jedoch zunehmend die Frage, wie fundiert, verantwortungsvoll und professionell solche Methoden angewendet werden. Orientierung in einem unübersichtlichen Markt wird für viele Interessierte immer wichtiger.

    In diesem Kontext bietet das Buch „Wege zum Wesentlichen“ von Dr. Sylvester Walch eine differenzierte, verständliche und praxisnahe Auseinandersetzung mit dem Holotropen Atmen. Der Autor verbindet psychotherapeutische Fachkompetenz mit langjähriger Erfahrung in transpersonaler Bewusstseinsarbeit und Selbsterfahrung.

    Holotropes Atmen als bewusster Erfahrungsweg

    Das Holotrope Atmen wurde von Stanislav und Christina Grof als Methode zur vertieften Selbsterfahrung entwickelt. In „Wege zum Wesentlichen“ beschreibt Sylvester Walch diesen Ansatz nicht als isolierte Technik, sondern als bewusstseinsorientierten Erfahrungsweg, der körperliche, emotionale und psychische Prozesse einbezieht.

    Das Buch vermittelt sowohl theoretische Grundlagen als auch konkrete Praxisbeispiele und reflektiert Erfahrungen aus der langjährigen therapeutischen Arbeit des Autors. Dabei geht es weniger um schnelle Effekte als um nachhaltige innere Entwicklungsprozesse, Selbsterkenntnis und die bewusste Integration gemachter Erfahrungen.

    Verantwortung und Einbettung statt Technikfokus

    Ein zentrales Anliegen des Buches ist die Frage, wie Holotropes Atmen sinnvoll und verantwortungsvoll in persönliche Entwicklungs- oder therapeutische Prozesse eingebettet werden kann. Themen wie Vorbereitung, Nachbereitung, Integration und innere Orientierung nehmen dabei einen wichtigen Stellenwert ein.

    Anders als viele aktuelle Breathwork-Angebote, die häufig stark verkürzt oder kontextlos vermittelt werden, ordnet „Wege zum Wesentlichen“ Atemarbeit in einen psychotherapeutischen und transpersonalen Bezugsrahmen ein. Dabei wird deutlich, dass Erfahrung, professionelle Begleitung und reflektierte Praxis entscheidend für einen verantwortungsvollen Umgang mit veränderten Bewusstseinszuständen sind.

    Orientierung in einem wachsenden Markt

    Mit der zunehmenden Popularität von Atemarbeit wächst auch die Vielfalt an Ausbildungswegen, Methoden und Versprechungen. Für viele Interessierte ist es nicht leicht, Unterschiede in Qualität, Erfahrung und fachlichem Hintergrund zu erkennen. Das Buch versteht sich daher als Beitrag zur sachlichen Information und zur kritischen Einordnung von Atemarbeit jenseits von Trends und vereinfachenden Heilsversprechen.

    „Wege zum Wesentlichen“ richtet sich sowohl an Leserinnen und Leser, die sich erstmals mit Atemarbeit beschäftigen, als auch an Fachpersonen aus Psychotherapie, Coaching und Selbsterfahrungsarbeit, die an einer vertieften Auseinandersetzung interessiert sind.

    Leseprobe und Inhaltsangabe >
    Flyer zum Buch als PDF zum herunterladen >

    Gebundene Ausgabe: 240 Seiten
    Autor: Sylvester Walch
    Verlag: Patmos Verlag
    Maße: 22/14 cm
    Sprache: Deutsch
    ISBN: 978-3-8436-1354-5
    Preis: 26,00 EUR

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Internationales Institut für Holotropes Atmen, Transpersonale Psychotherapie & Spiritual Care
    Herr Sylvester Walch
    Bachstraße 3
    87561 Oberstdorf
    Deutschland

    fon ..: +49 8322 6611
    web ..: https://www.walchnet.de/
    email : sylvester@walchnet.de

    Über den Autor

    Sylvester Walch, Dr. phil. ist Ausbilder für Psychotherapie, Transpersonale Psychologie und Holotropes Atmen, Lehrbeauftragter an verschiedenen Universitäten im deutschsprachigen Raum und Buchautor. Seit mehr als über 40 Jahren verbindet er in seiner Arbeit Psychotherapie und Spiritualität. Sylvester Walch wurde von Stanislav Grof ausgebildet und entwickelte einen eigenen kulturübergreifenden psychospirituellen Weg, der seelische Heilung, Arbeit mit veränderten Bewusstseinszuständen und geistige Praxis integriert.

    Mehr Infos über Dr. Sylvester Walch auf > www.walchnet.de

    Pressekontakt:

    Patmos-Verlag
    Frau Ruxranda Veres
    Senefelderstraße 12
    73760 Ostfildern

    fon ..: +49 (711) 44 06-192
    email : ruxandra.veres@verlagsgruppe-patmos.de


