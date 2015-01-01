-
Holotropes Atmen im Fokus: Zwischen Selbsterfahrung, Bewusstseinsarbeit und professioneller Verantwortung
Breathwork erlebt einen Boom, doch seriöse Orientierung fehlt oft. „Wege zum Wesentlichen“ beleuchtet holotropes Atmen: Selbsterfahrung, Bewusstseinsarbeit und professionelle Verantwortung im Zentrum.
Atemtechniken und Breathwork erleben derzeit einen deutlichen Aufschwung – von Social Media über Workshops bis hin zu Retreat-Angeboten. Mit dem wachsenden Interesse stellt sich jedoch zunehmend die Frage, wie fundiert, verantwortungsvoll und professionell solche Methoden angewendet werden. Orientierung in einem unübersichtlichen Markt wird für viele Interessierte immer wichtiger.
In diesem Kontext bietet das Buch „Wege zum Wesentlichen“ von Dr. Sylvester Walch eine differenzierte, verständliche und praxisnahe Auseinandersetzung mit dem Holotropen Atmen. Der Autor verbindet psychotherapeutische Fachkompetenz mit langjähriger Erfahrung in transpersonaler Bewusstseinsarbeit und Selbsterfahrung.
Holotropes Atmen als bewusster Erfahrungsweg
Das Holotrope Atmen wurde von Stanislav und Christina Grof als Methode zur vertieften Selbsterfahrung entwickelt. In „Wege zum Wesentlichen“ beschreibt Sylvester Walch diesen Ansatz nicht als isolierte Technik, sondern als bewusstseinsorientierten Erfahrungsweg, der körperliche, emotionale und psychische Prozesse einbezieht.
Das Buch vermittelt sowohl theoretische Grundlagen als auch konkrete Praxisbeispiele und reflektiert Erfahrungen aus der langjährigen therapeutischen Arbeit des Autors. Dabei geht es weniger um schnelle Effekte als um nachhaltige innere Entwicklungsprozesse, Selbsterkenntnis und die bewusste Integration gemachter Erfahrungen.
Verantwortung und Einbettung statt Technikfokus
Ein zentrales Anliegen des Buches ist die Frage, wie Holotropes Atmen sinnvoll und verantwortungsvoll in persönliche Entwicklungs- oder therapeutische Prozesse eingebettet werden kann. Themen wie Vorbereitung, Nachbereitung, Integration und innere Orientierung nehmen dabei einen wichtigen Stellenwert ein.
Anders als viele aktuelle Breathwork-Angebote, die häufig stark verkürzt oder kontextlos vermittelt werden, ordnet „Wege zum Wesentlichen“ Atemarbeit in einen psychotherapeutischen und transpersonalen Bezugsrahmen ein. Dabei wird deutlich, dass Erfahrung, professionelle Begleitung und reflektierte Praxis entscheidend für einen verantwortungsvollen Umgang mit veränderten Bewusstseinszuständen sind.
Orientierung in einem wachsenden Markt
Mit der zunehmenden Popularität von Atemarbeit wächst auch die Vielfalt an Ausbildungswegen, Methoden und Versprechungen. Für viele Interessierte ist es nicht leicht, Unterschiede in Qualität, Erfahrung und fachlichem Hintergrund zu erkennen. Das Buch versteht sich daher als Beitrag zur sachlichen Information und zur kritischen Einordnung von Atemarbeit jenseits von Trends und vereinfachenden Heilsversprechen.
„Wege zum Wesentlichen“ richtet sich sowohl an Leserinnen und Leser, die sich erstmals mit Atemarbeit beschäftigen, als auch an Fachpersonen aus Psychotherapie, Coaching und Selbsterfahrungsarbeit, die an einer vertieften Auseinandersetzung interessiert sind.
Leseprobe und Inhaltsangabe >
Flyer zum Buch als PDF zum herunterladen >
Gebundene Ausgabe: 240 Seiten
Autor: Sylvester Walch
Verlag: Patmos Verlag
Maße: 22/14 cm
Sprache: Deutsch
ISBN: 978-3-8436-1354-5
Preis: 26,00 EUR
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Internationales Institut für Holotropes Atmen, Transpersonale Psychotherapie & Spiritual Care
Herr Sylvester Walch
Bachstraße 3
87561 Oberstdorf
Deutschland
fon ..: +49 8322 6611
web ..: https://www.walchnet.de/
email : sylvester@walchnet.de
Über den Autor
Sylvester Walch, Dr. phil. ist Ausbilder für Psychotherapie, Transpersonale Psychologie und Holotropes Atmen, Lehrbeauftragter an verschiedenen Universitäten im deutschsprachigen Raum und Buchautor. Seit mehr als über 40 Jahren verbindet er in seiner Arbeit Psychotherapie und Spiritualität. Sylvester Walch wurde von Stanislav Grof ausgebildet und entwickelte einen eigenen kulturübergreifenden psychospirituellen Weg, der seelische Heilung, Arbeit mit veränderten Bewusstseinszuständen und geistige Praxis integriert.
Mehr Infos über Dr. Sylvester Walch auf > www.walchnet.de
Pressekontakt:
Patmos-Verlag
Frau Ruxranda Veres
Senefelderstraße 12
73760 Ostfildern
fon ..: +49 (711) 44 06-192
email : ruxandra.veres@verlagsgruppe-patmos.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
0 Euro Tragfähigkeitsprüfung: Ein Investment in den Erfolg – TONNIKUM® startet den Unternehmerführerschein Jagdscheren von Original LÖWE: kontrolliertes Aufbrechen, splitterarmes Zerwirken, präzise Schnittführung
Holotropes Atmen im Fokus: Zwischen Selbsterfahrung, Bewusstseinsarbeit und professioneller Verantwortung
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- Weil sichere Arbeit mit zuverlässiger Instandhaltung beginnt: Ihre Software für Wartungsplanung
- Never Enough – Der neue Discosong von MrGeorge
- Der neue flotte Schlager von Andy – Heute Nacht will ich dich lächeln seh’n
- Interhome Umfrage: Gerne nachhaltig – aber ohne Verzicht auf Qualität und Komfort
- Abschlussbericht: Ucore dokumentiert RapidSX-Erfolg – jetzt zählt die Kommerzialisierung
- Der neue BAW 212 ist da – und REDUST macht ihn sofort zum Offroad-Benchmark
- Jagdscheren von Original LÖWE: kontrolliertes Aufbrechen, splitterarmes Zerwirken, präzise Schnittführung
- Holotropes Atmen im Fokus: Zwischen Selbsterfahrung, Bewusstseinsarbeit und professioneller Verantwortung
- 0 Euro Tragfähigkeitsprüfung: Ein Investment in den Erfolg – TONNIKUM® startet den Unternehmerführerschein
- Warum lokale Anzeigenmärkte in Bonn Nähe und Übersicht digital verbinden
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.