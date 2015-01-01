GastroRadar: Neue Plattform für Gastronomie, Hotellerie und Tourismus in Sachsen

Mit dem neuen GastroRadar liefert „Lust auf Dresden“ fundierte Nachrichten, Analysen und Hintergründe zu Gastronomie, Hotellerie und Tourismus in Dresden und Sachsen.

Die Dresdner Online-Plattform „Lust auf Dresden“ baut ihr redaktionelles Angebot weiter aus und positioniert sich mit dem neuen GastroRadar als unabhängiges Nachrichten- und Informationsformat für die Gastronomie-, Hotel- und Tourismusbranche in Dresden und der Region. Ziel ist es, aktuelle Entwicklungen nicht nur zu melden, sondern einzuordnen und ihre Auswirkungen auf Betriebe, Gäste und die regionale Wirtschaft sichtbar zu machen.

Dresden, 20.07.2026 – Während sich viele Portale auf Veranstaltungstipps oder Restaurantempfehlungen konzentrieren, verfolgt „Lust auf Dresden“ einen anderen Ansatz: Mit dem neuen GastroRadar entsteht ein journalistisches Informationsangebot, das wirtschaftliche Entwicklungen, politische Entscheidungen, Branchentrends und regionale Veränderungen speziell für Gastronomie, Hotellerie und Tourismus aufbereitet.

Im Mittelpunkt stehen Themen, die Gastronomen, Hoteliers, Produzenten, Händler und touristische Betriebe unmittelbar betreffen – von Steueränderungen über Fachkräftemangel und Digitalisierung bis hin zu Neueröffnungen, Investitionen, Stadtentwicklung oder touristischen Großprojekten.

Brancheninformationen mit regionalem Fokus

Der GastroRadar versteht sich als regionale Branchenredaktion. Berichtet wird über Entwicklungen in Dresden und Sachsen ebenso wie über bundesweite Entscheidungen, sofern sie Auswirkungen auf die Region haben.

Regelmäßig erscheinen Beiträge zu:

* Gastronomie und Hotellerie

* Tourismus und Freizeitwirtschaft

* Stadtentwicklung

* Handel und Genuss

* Digitalisierung und KI

* Rechtliche Änderungen

* Förderprogramme

* Nachhaltigkeit

* Veranstaltungen mit wirtschaftlicher Bedeutung

Dabei kombiniert die Redaktion klassische Nachrichten mit Hintergrundberichten, Analysen, Interviews und Einschätzungen.

Redaktion statt Werbung

Anders als klassische Unternehmensblogs oder reine Veranstaltungsportale setzt „Lust auf Dresden“ bewusst auf journalistische Inhalte.

Der GastroRadar soll Entwicklungen verständlich erklären und ihre Bedeutung für Unternehmer, Beschäftigte und Gäste einordnen.

Die Redaktion begleitet seit Jahren die Gastronomie- und Tourismusszene in Dresden und steht regelmäßig im Austausch mit Betrieben, Verbänden, Veranstaltern und politischen Akteuren.

Plattform wächst kontinuierlich

In den vergangenen Monaten hat „Lust auf Dresden“ seine digitale Reichweite deutlich ausgebaut.

Nach Angaben der Redaktion erreicht das Portal inzwischen:

* über 1 Million Google-Impressionen

* rund 18.000 organische Klicks

* über 40.000 Leserinnen und Leser pro Monat

* eine kontinuierlich wachsende Präsenz in den Google-Suchergebnissen

Mit dem GastroRadar soll diese Entwicklung weiter ausgebaut werden.

Informationen für Unternehmer und Gäste

Das Angebot richtet sich nicht ausschließlich an Fachpublikum.

Auch Gäste, Touristen und Verbraucher erhalten Einblicke in Entwicklungen, die den Restaurantbesuch, den Tourismus oder das Freizeitangebot in Dresden und Sachsen beeinflussen.

Dazu gehören beispielsweise:

* Restaurant-Neueröffnungen

* Betreiberwechsel

* kulinarische Trends

* Hotelentwicklungen

* touristische Großveranstaltungen

* neue Freizeitangebote

* wirtschaftspolitische Entscheidungen mit Auswirkungen auf die Branche

Neue Möglichkeiten für Unternehmen

Neben der redaktionellen Berichterstattung bietet „Lust auf Dresden“ Unternehmen die Möglichkeit, eigene Themen sichtbar zu machen.

Dazu gehören unter anderem:

* Unternehmensvorstellungen

* Neueröffnungen

* Events

* Produktneuheiten

* Branchennews

* Interviews

* Reportagen

* Werbepartnerschaften

Alle Inhalte werden dabei redaktionell aufbereitet und an die journalistische Ausrichtung der Plattform angepasst.

Blick nach vorn

Mit dem GastroRadar möchte „Lust auf Dresden“ langfristig eine der wichtigsten regionalen Informationsquellen für Gastronomie, Hotellerie und Tourismus werden.

Geplant sind unter anderem weitere Branchenanalysen, exklusive Interviews, Marktübersichten sowie regelmäßige News-Ticker zu aktuellen Entwicklungen.

Weitere Informationen gibt es direkt auf der GastroRadar-Seite:

https://www.lust-auf-dresden.com/dresden-radar

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Lust auf Dresden

Herr Dirk Andersch

Graf-von-Bünau-Ring 35

01728 Bannewitz

Deutschland

fon ..: 0171 342 10 23

web ..: https://www.lust-auf-dresden.com/

email : redaktion@lust-auf-dresden.de

„Lust auf Dresden“ ist ein unabhängiges Online-Magazin für Gastronomie, Hotellerie, Tourismus, Genuss, Freizeit und Stadtentwicklung in Dresden und der Region. Mit dem GastroRadar erweitert die Redaktion ihr Angebot um ein journalistisches Nachrichtenformat für die Tourismus- und Gastgewerbebranche und begleitet wirtschaftliche sowie gesellschaftliche Entwicklungen mit regionalem Fokus.

Pressekontakt:

Lust auf Dresden

Herr Dirk Andersch

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