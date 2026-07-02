Provokante Leadership-These sichert Wiener Business Coach internationalen Speaker Award

Gregor Seebachers Auftritt über die verborgenen Gefahren unternehmerischer Denkmuster überzeugte Jury und Publikum beim Internationalen Speaker Slam.

Der Wiener Business Coach Gregor Seebacher, MSc, wurde am 2. Juli 2026 beim Internationalen Speaker Slam in Mastershausen mit einem internationalen Speaker Award ausgezeichnet. Beim Rednerwettbewerb mit mehr als 160 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus über 21 Nationen zählte er mit seiner Keynote „Unternehmerisches Denken ist gefährlich“ zu den ausgezeichneten Finalisten.

Der Internationale Speaker Slam zählt zu den größten Rednerveranstaltungen Europas. Innerhalb weniger Minuten gilt es, Publikum und Jury mit einer klaren Botschaft, persönlicher Präsenz und hoher Überzeugungskraft zu erreichen. Seebacher gelang dies mit einem Vortrag, der eine weit verbreitete Management-Annahme hinterfragte.

Im Mittelpunkt seines Vortrags stand die These, dass festgefahrene Denkmuster und unreflektierte unternehmerische Glaubenssätze häufig die eigentliche Ursache für stagnierende Ergebnisse sind. Anstatt neue Strategien in den Vordergrund zu stellen, sprach Seebacher über die Bedeutung von Klarheit im Denken und über unbewusste Muster, die Entscheidungen beeinflussen können. Dabei schlug er die Brücke von seiner langjährigen Tätigkeit als CFO zu den Prinzipien der De-Hypnose.

Mit seiner provokanten Aussage „Unternehmerisches Denken ist gefährlich“ setzte Seebacher einen bewussten Kontrapunkt zu klassischen Leadership-Ansätzen. Sein Vortrag regte dazu an, bestehende Denk- und Handlungsmuster zu hinterfragen und Entscheidungen bewusster zu treffen.

Die Auszeichnung beim Internationalen Speaker Slam ist für den gebürtigen Klagenfurter eine Bestätigung seines Ansatzes, betriebswirtschaftliche Erfahrung mit modernen Coaching-Methoden zu verbinden. Der Wettbewerb bringt Rednerinnen und Redner aus unterschiedlichsten Fachbereichen zusammen und gilt als internationale Bühne für Persönlichkeiten mit außergewöhnlichen Botschaften.

Über Gregor Seebacher

Gregor Seebacher, MSc, ist Speaker, Business Coach und De-Hypnose Coach aus Wien. Als ehemaliger CFO verbindet er langjährige Erfahrung in Finanz- und Unternehmensführung mit Coaching-Methoden, die unbewusste Denk- und Verhaltensmuster sichtbar machen. Im Mittelpunkt seiner Arbeit steht die Überzeugung, dass Klarheit bessere Entscheidungen ermöglicht und bessere Entscheidungen langfristig bessere Ergebnisse schaffen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Gregor Seebacher

Herr Gregor Seebacher

Braunhuberstraße 28/32

1110 Wien

Österreich

fon ..: 06764346286

web ..: https://www.gregor-seebacher.com/

email : tracking@gregor-seebacher.com

Über Gregor Seebacher

Gregor Seebacher, MSc, ist Speaker, Business Coach und De-Hypnose Coach aus Wien. Als ehemaliger CFO verbindet er langjährige Erfahrung in Finanz- und Unternehmensführung mit Coaching-Methoden, die unbewusste Denk- und Verhaltensmuster sichtbar machen. Im Mittelpunkt seiner Arbeit steht die Überzeugung, dass Klarheit bessere Entscheidungen ermöglicht und bessere Entscheidungen langfristig bessere Ergebnisse schaffen.

Pressekontakt:

Gregor Seebacher

Herr Gregor Seebacher

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1110 Wien

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