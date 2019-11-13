  • GAUDIKASTL Fotobox: Ampfings neuer Star für unvergessliche Erlebnisse und qualitativ hochwertige Fotos

    Mit der Neueröffnung der GaudiKastl Fotobox gibt es im Raum Landkreis Mühldorf am Inn nun eine ganz besondere Attraktion, die unvergessliche Momente auf eine besondere Art und Weise festhält.

    BildAmpfing, [28.10.2025]

    Die GaudiKastl Fotobox ist die neue Unterhaltungssensation in Mühldorf am Inn und darüber hinaus. Mit einer Benutzerfreundlichkeit, die durch den modernen 15-Zoll-Touchscreen gewährleistet wird, ist der Fotospaß garantiert und für alle Altersklassen zugänglich. Die Kombination aus hoher Bildqualität, ähnlich der einer Spiegelreflexkamera, und der Möglichkeit der individuellen Layout-Gestaltung, ermöglicht eine maßgeschneiderte Foto-Erlebniswelt für jede Art von Veranstaltung. Ob Firmen- oder Vereinsfeier, Hochzeit oder Geburtstag – die Fotobox erfreut sich großer Beliebtheit und wertet jede Feierlichkeit auf.

    „Neben dem Hauptfokus, hochwertige Fotos zu erstellen, sorgt die Fotobox auch für eine ausgezeichnete Unterhaltung der Gäste“, erklärt Inhaber Sergej Gerber. „Zusätzlich zu den erstklassigen Fotos, die vor Ort ausgedruckt und direkt als Erinnerung an unser Event mitgenommen werden können, bieten wir auch eine Online-Galerie an. Damit haben Veranstalter und Gäste die Möglichkeit, alle Fotos digital zu downloaden und immer wieder auf die fantastischen Momente zurück zu blicken.“

    Die GaudiKastl Fotobox wurde am 1. Mai 2025 in Ampfing, in der Schickinger Straße 3, eröffnet. „Wir sahen eine Möglichkeit, unser Geschäft zu erweitern und wollten den Bewohnern und Firmen im Landkreis Mühldorf am Inn, sowie in den angrenzenden Regionen Altötting, Erding, Rosenheim und Traunstein, eine einzigartige und qualitativ hochwertige Unterhaltungsmöglichkeit bieten“, so Gerber weiter.

    Die Resonanz auf die Neueröffnung der GaudiKastl Fotobox war durchweg positiv. „Hochzeitspaare reservieren bereits jetzt die Fotobox für die kommende Hochzeitssaison und auch Unternehmen haben Interesse für Firmenfeiern gezeigt“, freut sich Gerber. Kundenzufriedenheit und Servicequalität sind ihm besonders wichtig. Daher umfasst das Angebot der GaudiKastl Fotobox nicht nur die Nutzung der Fotobox an sich, sondern auch Lieferung, Aufbau und Betreuung vor Ort.

    Des Weiteren ist die Verfügbarkeit der GaudiKastl Fotobox äußerst kundenfreundlich gestaltet. „Wir sind Montag bis Sonntag durchgehend für unsere Kunden da“, erklärt Gerber. Dies ermöglicht es Kunden, die erstklassige Fotobox jederzeit zu buchen und dabei eine ganz neue Dimension der Fotounterhaltung zu entdecken.

    Ob es nun darum geht unvergessliche Momente festzuhalten, fantastische Erinnerungsstücke zu schaffen oder einfach nur den Spaßfaktor auf jeder Veranstaltung zu erhöhen, die GaudiKastl Fotobox ist die perfekte Lösung dafür. Ein rundum Servicepaket, das wirklich keine Wünsche offen lässt und die firmeneigenen Kernwerte – Spaß, Service und Qualität – widerspiegelt.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    GAUDIKASTL Fotbox
    Herr Sergej Gerber
    Schickinger Straße 3
    84539 Ampfing
    Deutschland

    fon ..: 004917682035104
    web ..: https://www.gaudikastl.de
    email : info@gaudikastl.de

