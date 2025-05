Stimmungsvolle Fotobox-Erlebnisse für Stollberg und das Erzgebirge

Fotobbox.de ist ein lokaler Anbieter für die Vermietung von Fotoboxen und richtet sich an Kunden die ihre Veranstaltung mit einem interaktiven Fotoerlebnis bereichern möchten.

Stollberg, 27.05.2025 – Für alle, die ihre privaten Feiern, Firmenevents oder Hochzeiten im Raum Stollberg und dem Erzgebirge mit einem besonderen Highlight versehen möchten, gibt es gute Nachrichten: Die neue Webseite Fotobbox.de ist online und bietet ab sofort die unkomplizierte Miete hochwertiger Fotoboxen. Betrieben von dem lokalen Unternehmer Benjamin Bisanz, zielt Fotobbox.de darauf ab, unvergessliche Momente und jede Menge Spaß auf Veranstaltungen in der Region zu bringen.

Fotobbox.de hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Anmietung einer Fotobox so einfach und kundenfreundlich wie möglich zu gestalten. Mit nur wenigen Klicks können Interessierte auf der übersichtlich gestalteten Webseite das passende Paket für ihre Veranstaltung finden und buchen. Ob Geburtstag, Hochzeit, Jubiläum oder Firmenevent – eine Fotobox von Fotobbox.de sorgt für interaktive Unterhaltung und bleibende Erinnerungen in Form von lustigen Schnappschüssen.

„Ich freue mich sehr, mit Fotobbox.de nun eine spezialisierte Plattform für die Fotobox-Vermietung hier in Stollberg und für das gesamte Erzgebirge anbieten zu können“, sagt Benjamin Bisanz, Inhaber von Fotobbox.de. „Mein Ziel ist es, den Menschen in meiner Heimatregion eine hochwertige und zugleich erschwingliche Möglichkeit zu bieten, ihre Feste noch unvergesslicher zu machen. Der lokale Bezug und ein persönlicher Service stehen dabei für mich an erster Stelle.“

Die Fotoboxen von Fotobbox.de sind mit moderner Technik ausgestattet und garantieren qualitativ hochwertige Bilder. Eine Auswahl an lustigen Requisiten ist selbstverständlich ebenfalls im Angebot enthalten, um der Kreativität der Gäste freien Lauf zu lassen.

Neben der Vermietung von Fotoboxen ist Benjamin Bisanz auch als professioneller Hochzeitsfotograf tätig. Seine Expertise und Leidenschaft für das Festhalten besonderer Augenblicke bringt er auch in sein Angebot von Fotobbox.de ein. Wer mehr über seine Arbeit als Hochzeitsfotograf erfahren möchte, findet Informationen auf seiner Webseite Benjaminbisanz.de.

Mit dem Start von Fotobbox.de wird das lokale Angebot für Eventdienstleistungen im Erzgebirge um eine attraktive Option reicher. Das Unternehmen lädt alle Interessierten herzlich ein, die neue Webseite zu besuchen und sich von den Möglichkeiten einer Fotobox für die nächste Feier inspirieren zu lassen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Fotobox

Herr Benjamin Bisanz

Zwickauer Strasse 15

09366 Stollberg

Deutschland

fon ..: 01522 3420554

web ..: https://www.fotobbox.de

email : info@fotobbox.de

Pressekontakt:

Fotobox

Herr Benjamin Bisanz

Zwickauer Strasse 15

09366 Stollberg

fon ..: 01522 3420554

web ..: https://www.fotobbox.de

email : info@fotobbox.de

