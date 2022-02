SelfieShow ist die Fotobox Alternative für jede Veranstaltung

Simple Elements hat mit ihrem neuen Produkt „SelfieShow“ einen Service vorgestellt, mit dem Fotos bei einer Veranstaltung live auf eine Foto-Wand übertragen werden. Ein Highlight bei jedem Event!

Bei Hochzeiten oder anderen Feiern, gibt es oft eine Fotobox. Diese erlaubt es Gästen Fotos mit verschiedenen Motiven zu machen, welche dann einmalige Erinnerungen an einen geselligen Abend sind. Mit SelfieShow ist es jetzt möglich genau dies den Gästen zur Verfügung zu stellen. Allerdings ohne kostspieliges Anmieten einer Fotobox.

Das innovative Konzept von SelfieShow ist zu 100% digital und ist dadurch zusätzlich auch nachhaltiger. Gäste können über das Smartphone Bilder machen und direkt an die Leinwand schicken. Dabei benötigen sie keine zusätzliche App. Das Versenden der Bilder kann u.a. über bekannte Messenger Dienste wie WhatsApp oder Facebook Messenger erfolgen. So können außerdem auch beliebte Filter ohne Probleme genutzt werden. Fotos können überall in der Veranstaltungslokalität gemacht werden – die Gäste sind nicht auf eine bestimmte „Fotobox Ecke“ beschränkt. Dadurch sind die Fotos authentischer und bilden das Event in allen seinen Facetten ab.

SelfieShow ist die kostengünstige Alternative zur klassischen Fotobox. Der komplizierte Aufbau einer traditionellen Fotobox entfällt. Einzig ein Beamer, oder TV muss aufgestellt werden. Für kleine Feiern mit bis zu 15 Gästen und 100 Fotos ist SelfieShow kostenfrei nutzbar. Bei professionellen Veranstaltungen sind die Kosten bis zu 50% geringer als bei einer vergleichbaren Fotobox.

SelfieShow kann bei Hochzeiten und Weihnachtsfeiern, in Clubs und Diskotheken, sowie insbesondere als Fotobox Alternative eingesetzt werden.

Mehr Informationen über SelfieShow: https://www.selfieshow.app

Simple Elements wurde von Arne Brachhold gegründet, um hochwertige mobile Apps und Services zu schaffen, die das Leben einfacher machen. Mit über 100.000 Kunden weltweit haben unsere Apps bereits vielen Menschen geholfen, ihren Alltag angenehmer und produktiver zu gestalten.

