repecon: Sonderpreise für herausragende Mitarbeiter- und Azubiprojekte während des Lockdowns

Ungewöhnliche Zeiten erfordern neue Ideen: Erstmals in der Geschichte des Projekts „TOP 250 beste Tagungshotels in Deutschland“ wurden auch zwei Sonderpreise vergeben.

„Mit Blick auf die Probleme und Herausforderungen der Hotellerie speziell während der Lockdown-Monate im letzten Jahr haben wir uns dazu entschieden, außergewöhnliche Ideen und großes Engagement im HR-Bereich zu würdigen“, erklärt dazu Reinhard Peter, Gründer und Geschäftsführer von repecon, der Agentur, die auch das Buch „TOP 250 Germany – Die besten Tagungshotels in Deutschland“ veröffentlicht und den dazugehörigen Branchen-Award initiiert und organisiert. „Umsatzeinbrüche in bisher ungekanntem Ausmaß, Kurzarbeit, Homeoffice, Auszubildende, denen die praktische Arbeit wegen nicht vorhandener Gäste unmöglich gemacht wurde – keine Frage, dass hier Kreativität gefragt war und ist, um Demotivation, Angst vor dem Arbeitsplatzverlust und sogar Kündigung zu vermeiden.“

Ausgezeichnet: Hotel Esplanade und Seminar- und Eventzentrum Gut Thansen

Beim TOP 250-Branchentreff wurden nun zwei solche Projekte aus vielen tollen Ideen und Maßnahmen mit einem Sonderpreis gewürdigt: So das Dortmunder Hotel Esplanade, dessen Direktorin Katja Kortmann den Familienbetrieb erst Anfang 2020 übernahm und sofort als Krisenmanagerin agieren musste. Sie gewährte ihren Mitarbeitenden nicht nur finanzielle Unterstützung, forcierte Online-Seminare und vermittelte Aushilfsjobs, sondern organisierte unter anderem auch Schulungen, Prüfungsunterricht für Azubis, anonyme Mitarbeiterbefragungen zu deren Wohlbefinden oder einen Strategieworkshop zur Neuausrichtung. Auch in Sachen Azubi-Betreuung taten sich einige TOP 250-Hotels mit originellen Aktionen hervor: Ausgezeichnet wurde das Seminar- und Eventzentrum Gut Thansen, dessen Azubis unter anderem ein Caravan-Dinner organisierten und 250 Wohnmobile bewirteten, einen Filmwettbewerb zum Thema „Service in Corona-Zeiten“ auf die Beine stellten oder alleinverantwortlich einen Recruiting-Film zur Steigerung der Arbeitgeber-Attraktivität drehten.

Mut machen in schwierigen Zeiten – auch durch einen Award

„Die Jury – bestehend aus Vertretern der TOP 250-Zentrale sowie einigen TOP-Tagungshoteliers – hat eine wirklich gute Wahl getroffen“, freut sich Reinhard Peter. „Ich denke, es war und ist wichtig, Hotels und Event-Locations, die sich in diesen schwierigen Zeiten mit pfiffigen Ideen hervortun, Mut zu machen und auch mit Auszeichnungen wie diesen zu unterstützen.“ Neben der Ehre, dem Titel und einer Urkunde dürfen sich die beiden Preisträger über einen Mitarbeiter-Workshop mit einem GABAL-Experten beziehungsweise einen Erlebnistag im Eventhotel Schönbuch freuen.

repecon ist eine der führenden Dienstleistungsagenturen für die Tagungshotellerie und Eventlocations im D-A-CH-Raum. Das 2002 von Reinhard Peter gegründete Unternehmen stellt über Printmedien, Online-Kanäle, bei Messeauftritten und eigenen Veranstaltungen den direkten Kontakt zwischen Hotels und Locations sowie MICE-Planern und Tagungsentscheidern her.

