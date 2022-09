Olaf Feuerstein zum Top-Tagungshotelier 2022 gewählt

Der Top-Tagungshotelier 2022 steht fest: Die Auszeichnung von repecon, die auch als der „Oscar der deutschen Tagungsindustrie“ gilt, geht in diesem Jahr nach Göttingen.

TOP 250 Germany – Die besten Tagungshotels in Deutschland – der Top-Tagungshotelier 2022 steht fest: Die Auszeichnung, die auch als der „Oscar der deutschen Tagungsindustrie“ gilt, geht in diesem Jahr nach Göttingen – in die Hände von Olaf Feuerstein, Geschäftsführer des Hotels Freizeit In. Bereits zum elften Mal wurde der Branchen-Award traditionell im Rahmen der Preisverleihungsveranstaltung der „TOP 250 Germany – Die besten Tagungshotels in Deutschland“ verliehen, die diesmal im ARCADEON in Hagen mit rund 100 Gästen und Hoteliers aus ganz Deutschland stattfand. Ebenfalls traditionell wurde die Laudatio vom Vorjahres-Preisträger gehalten: Markus Göbel, Geschäftsführer der Göbel Hotelgruppe. Bei der Wahl zum „Top-Tagungshotelier“ geht es um die Auszeichnung einer Hoteliers-Persönlichkeit mit Vorbildfunktion, die sich in besonderer Weise um den deutschen Tagungsmarkt verdient gemacht, eine besonders innovative, kreative Marketingarbeit geleistet oder auch ein herausragendes Vertriebskonzept entwickelt hat. „Olaf Feuerstein ist in der Tagungshotellerie und darüber hinaus eine be- und anerkannte Größe. Es war an der Zeit, sein bisheriges Lebenswerk zu würdigen“, sagt Reinhard Peter, Gründer und Geschäftsführer von repecon, der Agentur, die auch das Buch „TOP 250 Germany – Die besten Tagungshotels in Deutschland“ veröffentlicht.

Über den Preisträger Olaf Feuerstein

Olaf Feuerstein (59), gelernter Koch und Hotelbetriebswirt, ist seit über 30 Jahren „Kopf“ und „Macher“ des Göttinger Hotels Freizeit In (209 Zimmer, 46 Tagungsräume, 330 Mitarbeitende), wo er mit Ende 20 zunächst als Wirtschaftsdirektor einstieg. Mit 29.500 qm Veranstaltungsfläche und 90.000 qm Grundstücksfläche gehört es inzwischen zu den größten privat geführten Tagungshotels in Deutschland. In den letzten drei Jahrzehnten entwickelte er das Vier-Sterne-Haus nicht nur zu einem der bundesweit größten Convention-Ausrichter, sondern schuf zugleich einen Ort der auswahlstarken Erlebnishotellerie mit Schwerpunkten auf Event und Wellness. Damit gehört Olaf Feuerstein zu den ersten Hoteliers, die ein nahtloses, bausteinartiges Ineinandergreifen von Tagung, Event, Wellness und Gesundheit konzeptionell und in großem Maßstab verwirklichten und so auch wichtige Impulse für die Tagungskultur gaben. Ein Zitat von ihm lautet: „Ein Unternehmen hat mindestens einmal in jeder Dekade die Aufgabe, sich neu zu definieren oder zu überprüfen.“ Nach diesem Credo wandelte sich das Freizeit In unter seiner Leitung vom ursprünglichen Sporthotel zunächst zum sportlichen Tagungshotel, später zum herausragenden Eventhotel. Innovationskraft bewies Feuerstein 2010 auch mit der Einführung einer Medienwerkstatt speziell für Trainer und 2015 mit der Errichtung der hoteleigenen Schulungswerkstatt „Meisterwerk“ für handwerkliche Berufe.

Die Auszeichnung „Top-Tagungshotelier“

Die im Projekt „TOP 250 Germany – Die besten Tagungshotels in Deutschland„, dem größten Qualitätsverbund deutscher Tagungshotels, zusammengeschlossenen Hoteliers sind jährlich aufgerufen, auszeichnungswürdige Vorbilder aus ihrer Branche vorzuschlagen. Aus den eingereichten Vorschlägen wählt eine Jury, bestehend aus dem Autorenteam des Buches „TOP 250 Germany“, Projektleiter Reinhard Peter sowie dem Vorjahrespreisträger, den neuen Top-Tagungshotelier.

repecon

repecon ist eine der führenden Dienstleistungsagenturen für die Tagungshotellerie und Eventlocations im D-A-CH-Raum. Das 2002 von Reinhard Peter gegründete und breit aufgestellte Unternehmen stellt über Printmedien, Online-Kanäle, bei Messeauftritten und eigenen Veranstaltungen den direkten Kontakt zwischen Hotels und Locations sowie MICE-Planern und Tagungsentscheidern her. repecon vereint Marken wie „TOP 250 Germany“ – Deutschlands größte Qualitätskooperation individuell geführter Tagungshotels, „Exzellente Lernorte“ oder „Besondere Tagungs- und Eventlocations“ unter seinem Dach. Von diesen Kooperationen wird unter anderem auch der „TOP-Tagungshotelier“ gekürt. Mit dem Magazin für die Tagungshotellerie „TOP 250 inside“ wird die Branche mit einem eigenen Titel versorgt, für den Tagungsplaner-Markt erscheint zudem das Magazin „MICE Start“. Inzwischen hat das repecon-Team zusammen mit externen Experten das Angebot auch auf Beratung, Weiterbildung und Austauschplattformen für Hoteliers ausgebaut. Fast 400 individuell geführte Tagungshotels (drei bis fünf Sterne) sowie Tagungs- und Eventlocations zählen aktuell zum Kundenstamm. Sie werden nachhaltig darin unterstützt, die Qualität ihrer Angebote zu steigern und sich durch Professionalisierung sowie Individualisierung eine optimierte Marktpositionierung zu verschaffen. Unter dem Label „Hotel-Helden“ entwickelt repecon mit kreativen Köpfen der Tagungshotellerie Lösungen zur Steigerung der Attraktivität der Hospitality-Branche als Arbeitgeber.

