Hausverwaltung für Chemnitz, Erzgebirge und Mittelsachsen mit viveto VERWALTUNG GmbH

viveto VERWALTUNG – zuverlässige Hausverwaltung für Chemnitz, Erzgebirge, Zwickau und Mittelsachsen.

Sie suchen für Ihre Immobilie eine zuverlässige Hausverwaltung in Chemnitz und Umgebung (z.B. Zwickau)? Gerne unterstützen wir Sie mit unseren individuellen Lösungen bei der Mietverwaltung, Sondereigentumsverwaltung und WEG-Verwaltung. Für den Bereich Immobilienverwaltung in Chemnitz sind Sie bei viveto Verwaltung genau richtig.

Mietverwaltung, Sondereigentumsverwaltung und WEG-Verwaltung mit viveto VERWALTUNG

Als Immobilienverwaltung am Standort Chemnitz Kaßberg bieten wir Eigentümern diese Vorteile. Unsere Philosophie: Wir steigern den Wert Ihrer Immobile, statt sie einfach nur zu erhalten. Das spiegelt sich in fast jedem unserer Leistungspunkte wider.

Umfassende Verwaltungslösungen: Wir bieten Ihnen individuelle Lösungen rund um die Immobilienverwaltung in Chemnitz und Umgebung – von der Mietverwaltung und Verwaltung von Gemeinschaftseigentum bis hin zur Sondereigentumsverwaltung.

Ein starkes Netzwerk: Wir pflegen seit Jahren enge Kontakte zu regionalen Dienstleister. Gemeinsam sind wir ein starkes Team, das kurze Wege und direkt Kommunikation schätzt – vom Handwerker bis zum Fachanwalt.

Immobilienverwaltung in Chemnitz und Umgebung vom Profi

Expertise auf Augenhöhe: Wenn Sie allgemeine oder spezifische Fragen zu unseren Verwaltungsleistungen haben, können Sie sich an Ihren persönlichen Ansprechpartner wenden. Unsere Mitarbeiter sind top ausgebildet, sodass sie Ihre Fragen fachkundig, aber verständlich beantworten können, ohne zu sehr ins Fachchinesisch abzudriften.

Notfallhilfe: Auch in dringenden Notfällen sind wir für Sie da. Dazu stehen Ihnen zum einen unsere sorgfältig ausgewählten Notfallkontakte zur Verfügung, andererseits können Sie uns natürlich auch direkt kontaktieren. Falls notwendig, sind wir oder unsere Notfallkontakte schnell für Sie vor Ort und Stelle.

Wohnungsvermittlung auf Abruf: Wir wissen, wie schwierig es heutzutage auf dem umkämpften Wohnungsmarkt ist, eine passende Wohnung zu finden. Idealerweise sollte Ihr neues Zuhause gleichzeitig den eigenen Wunschvorstellungen entsprechen und im Budget liegen. Mit unserem Wohnungsbestand und Vermittlungsservice helfen wir Ihnen dabei, das passende Mietobjekt ausfinding zu machen.

Professionelle Sondereigentumsverwaltung Chemnitz

Mit Mietvertragsabschluss begründen Sie eine Rechtsbeziehung, in der Sie als Vermieter Rechte, aber auch Pflichten haben. Damit Sie diese Pflichten erfüllen können, verlangt es nicht nur spezifische Kenntnisse sondern auch Zeit. Leider ist es auch nicht einfach, die richtige Unterscheidung zwischen Ihren Belangen als Vermieter und denen als Mitglied der Eigentümergemeinschaft zu treffen. Da kommt der WEG – Verwalter ins Spiel. Er wird in der Regel alle Angelegenheiten bezüglich Ihres Mietverhältnisses zurückweisen. Warum? Er ist nur für die Verwaltung des Gemeinschaftseigentums zuständig.

WEG Verwaltung in Chemnitz und Umgebung

Als engagierte technische und kaufmännische Verwaltung für Ihre WEG in Chemnitz oder Umgebung legen wir das Hauptaugenmerk unter anderem auf Ortsansässigkeit. So sind wir neben unserer Niederlassung in Chemnitz auch vermehrt im Erzgebirge und in Mittelsachsen sowie in Leipzig / Schkeuditz und Dresden für Sie tätig. Noch dazu bauen wir unseren Tätigkeitsbereich in Sachsen kontinuierlich aus, um noch näher an Ihrer Immobilie dran zu sein.

Bei all unseren Verwaltungstätigkeiten steht der Werterhalt, die Wirtschaftlichkeit und die Wertsteigerung von Immobilien im Fokus, um damit zur Entlastung der Eigentümer beizutragen. Weiterhin betreiben wir die Verwaltung mit großem Verantwortungs­bewusstsein. Wir verpflichten uns, den zur Verwaltung anvertrauten Haus- und Grundbesitz nachhaltig mit Sachverstand, Seriosität und Sorgfalt unter Beachtung gesetzlicher Verordnungen – wie dem Wohnungseigentumsgesetz – zu betreuen.

Engaierter Hausmeisterservice für Chemnitz

Im normalen Fall wird der Hausmeister vom Hauseigentümer eingesetzt. Wir können Ihnen die Suche nach einem geeigneten Kandidaten abnehmen, denn wir bieten Ihnen mit unserem Hausmeisterservice eine wichtige Dienstleistung an. In diesem fall fungieren wir als Auftraggeber und stellen Ihnen unser Personal zur Verfügung.

Diese übernehmen wichtige Aufgaben der Hausverwaltung, Objektbetreuung und Überwachung. Gerne übernimmt unser Hausmeisterservice Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten.

Spezialaufgaben übergeben wir an Fachfirmen weiter, welche zusätzlich von uns überwacht werden. Selbstverständlich werden wir uns mit Ihnen zusammensetzen und die Aufgaben in Verträgen oder Leistungsverzeichnissen regeln.

Regionale Kompetenz für Sachsen: Hausverwaltung für Zwickau, Erzgebirge und Mittelsachsen

Unser Einzugsgebiet umfasst Chemnitz, Leipzig und die drei Landkreise Zwickau, Erzgebirge und Mittelsachsen:

* Annaberg-Buchholz

* Augustusburg

* Borna

* Crimmitschau

* Flöha

* Frankenberg

* Freiberg

* Freital

* Gornau

* Grimma

* Großenhain

* Hainichen

* Hohenstein-Ernstthal

* Kamenz

* Leipzig

* Limbach-Oberfrohna

* Marienberg

* Markkleeberg

* Meißen

* Mittweida

* Neukirchen

* Niesky

* Nossen

* Olbernau

* Oschatz

* Pirna

* Plauen

* Radeberg

* Radebeul

* Riesa

* Schkeuditz

* Schneeberg / Erzgebirge

* Schwarzenberg / Erzgebirge

* Stollberg / Erzgebirge

* Torgau

* Werdau

* Zwickau

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

viveto VERWALTUNG GmbH

Herr Mario Busse

Reichsstrasse 41

09112 Chemnitz

Deutschland

fon ..: 0371 24089000

web ..: https://www.viveto-verwaltung.de/

email : info@viveto-verwaltung.de

viveto VERWALTUNG: Mietverwaltung, Sondereigentumsverwaltung und WEG-Verwaltung in Chemnitz, Mittelsachsen, Erzgebirge, Leipzig und Zwickau

Ihre Vorteile bei uns auf einen Blick:

Langjährige Erfahrung

Alle Leistungen aus einer Hand

Ansprechpartner vor Ort

Erstklassiges Dienstleister-Netzwerk

Vermittlung von Immobilien und Mietern

Breites Tätigkeitsgebiet

