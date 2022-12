Gründung des AI Training Institute

Das AI Training Institute bietet verschiedene Online-Kurse an, die von Grundlagen bis hin zu speziellen Anwendungsfällen reichen, wie man KI-Technologien effektiv einsetzt.

Raphael Schaad, Gründer des International Voice Technology Institute (IVTI), hat das AI Training Institute gegründet. Am AI Training Institute zeigen wir Online Unternehmern wie sie AI für ihr Business sinnvoll einsetzen können.

Der Start des AI Training Institutes ist Teil der Bestrebungen von Raphael Schaad, die Auswirkungen von KI auf den modernen Unternehmensalltag zu vergrößern. Seit Beginn seiner Karriere als Berater und Mentor im Bereich Spracherkennungstechnologie vor über zwei Jahren hat er sich dafür eingesetzt, KI Werkzeuge zugänglich und leicht verständlich zu machen. Mit dem AI Training Institute will er nun Online Unternehmern helfen, die Technologie für ihr Business effizienter und effektiver einzusetzen.

Das AI Training Institute bietet verschiedene Online-Kurse an, die von Grundlagen bis hin zu speziellen Anwendungsfällen reichen. Die Kurse werden von erfahrenen Experten geleitet und bieten den Teilnehmern die Möglichkeit, ihr Wissen über AI zu vertiefen und neue Techniken kennenzulernen. Außerdem lernen die Teilnehmer, wie man KI-Technologien effektiv für die Automatisierung von Geschäftsprozessen einsetzt. Ziel ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Arbeitsabläufe zu optimieren und Zeit und Kosten zu sparen.

Das AI Training Institute ist eine direkte Reaktion auf die steigende Nachfrage nach Online-Kursen rund um AI und andere Bereiche der Digitalisierung. Die meisten Unternehmer möchten lernen, wie sie die Chancen der Digitalisierung nutzen können, doch oft fehlt es ihnen an Information und Praxiserfahrung. Mit dem AI Training Institute bieten wir eine praxisorientierte Lösung für dieses Problem.

Mit dem AI Explorer Club, einer Mitgliedsplattform, haben wir bereits ein erstes Produkt geschaffen, welches auf große Begeisterung gestoßen ist. Gemeinsam mit den Mitgliedern erforschen wir spielerisch die Möglichkeiten, die AI Tools zu bieten haben und zeigen, wie diese sinnvoll eingesetzt werden.

Über Raphael Schaad:

Geboren in Hachenburg im Westerwald, Studium der Philosophie, Informatik und BWL an der Johannes Gutenberg Universität Mainz, zog es ihn als Unternehmer nach Zypern, wo er 2017 das International Voice Technology Institute gründete und Menschen in eine Karriere mit Conversational AI verhalf. Seit 2022 hat er nun seinen Fokus geweitet auf alle AI Themen, die Leuten helfen ihr Online Business angenehmer und effizienter zu gestalten. Dazu ist er stolzer Papa, zu leidenschaftlicher Mainz 05 Fan und Musiker an diversesten Instrumenten.

Homepage: https://www.aitraining.institute/

Über den AI Explorer Club: https://www.aitraining.institute/ai-explorer-club/

