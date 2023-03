www.urlaubsbox.com – Kurzurlaube & Erlebnisse

Urlaubsbox® – Eine Marke der INVENT Marketing & Tourismus GmbH

Suchen Sie nach exklusiven Reisegutscheinen in stilvollen Erlebnis-Geschenkboxen für ausgezeichnete Wohlfühlhotels in ganz Europa als Geschenk? Die Trends zeigen, dass wohlfühlorientierte Gutscheinreisen in Erlebnisgeschenkboxen bei Jung und Alt gleichermaßen beliebt sind. Mit den bewährten Hotel-Gutscheinen und Reisegutscheinen von Urlaubsbox.com können Sie zu jeder Jahreszeit einzigartige Urlaubstage und traumhafte Urlaubserlebnisse in ausgesuchten und geprüften Wohlfühlhotels in verschiedenen Ländern Europas verschenken. Paare, Familien, Singles und Alleinreisende schätzen gleichermaßen den stressfreien Reisekomfort, den die hochattraktiven und entspannten Gutschein-Urlaube von Urlaubsbox.com bieten.

Mit den exklusiven Reisegutscheinen für Wanderreisen, Genussurlaube, Senioren-Wellness, Freundinnen-Wellness und den bewährten Hotelgutscheinen für Wellness-Romantik-Kurzurlaube von Urlaubsbox können Sie erholsame Hotelaufenthalte in die beliebtesten Urlaubs- und Ferienregionen Mitteleuropas ermöglichen. Naturnahe Kurz-Urlaube am See, am Meer, in den Bergen oder in der Waldnähe sind perfekt, um die Seele baumeln zu lassen. Mit umfassenden Relaxzonen, Saunalandschaften, Spa- und Wellnessbereichen sowie zahlreichen Freizeit-, Genuss- und Sportangeboten werden Sie entspannt reisen und unvergessliche Erfahrungen machen.

Schenken Sie sich selbst und/oder Ihren Lieblingsmenschen jetzt wahrhafte Glücksmomente in Form von Urlaubsbox-Reisegutscheinen für Kurzurlaube in handverlesenen Wohlfühlhotels in verschiedenen Ländern Europas. Verlassen Sie sich auf Urlaubsbox, um Ihnen und Ihren Lieben unvergessliche Urlaubserlebnisse zu bieten. Ob Sie sich für einen romantischen Kurztrip zu zweit, einen Familienurlaub oder eine erholsame Wellness-Auszeit entscheiden, Urlaubsbox hat für jeden Geschmack das passende Angebot.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, welches Angebot das richtige für Sie ist, können Sie sich von den Experten von Urlaubsbox beraten lassen. Das erfahrene Team hilft Ihnen gerne dabei, das perfekte Urlaubspaket für Ihre Bedürfnisse und Wünsche zusammenzustellen. Dabei können Sie sich auf eine transparente Preisgestaltung und einen ausgezeichneten Kundenservice verlassen. Zögern Sie also nicht länger und gönnen Sie sich und Ihren Lieben eine Auszeit vom Alltag mit den exklusiven Reisegutscheinen von Urlaubsbox.

Ob Sie ein Wochenende am See verbringen möchten, sich in den Bergen erholen oder eine spannende Städtereise unternehmen wollen, Urlaubsbox hat für jeden das passende Angebot. Lassen Sie sich inspirieren und verschenken Sie unvergessliche Urlaubsmomente. Urlaubsbox nimmt nur ausgesuchte und geprüfte Hotels ins Urlaubsbox-Hotelwelt-Portfolio mit auf, die einen hervorragenden Ruf erworben haben und sich durch eine hohe Servicequalität, eine angenehme Atmosphäre und ein attraktives Angebot an Aktivitäten und Erholungsmöglichkeiten auszeichnen.

Als besonderes Highlight bietet Urlaubsbox auch Gutscheine für Themenreisen an, wie beispielsweise Weinreisen, Golfreisen, kulinarische Reisen oder auch Kuschelwochenenden.

So wird der Kurzurlaub zu einem unvergesslichen Erlebnis, das noch lange in Erinnerung bleibt. Ein weiterer Vorteil von Urlaubsbox ist die Flexibilität bei der Buchung. Die Gutscheine sind in der Regel ein Jahr lang gültig und der Reisetermin kann frei gewählt werden, je nach Verfügbarkeit in den jeweiligen Hotels. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Urlaubsbox eine hervorragende Wahl ist, wenn Sie nach einem besonderen Geschenk suchen oder selbst ein paar erholsame Tage in einem Wohlfühlhotel verbringen möchten. Die formschönen Erlebnisgeschenkboxen und die vielfältige Auswahl an Hotels und Themenreisen machen Urlaubsbox zu einer intelligenten Urlaubsreise-Geschenkidee, die bei Jung und Alt gleichermaßen im Trend liegt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Urlaubsbox® – Eine Marke der INVENT Marketing & Tourismus GmbH

Herr Pia Sommer

Hopfengasse 25

4020 Linz

Österreich

fon ..: 06504646498

web ..: https://www.urlaubsbox.com

email : info@urlaubsbox.com

Urlaubsbox® – Eine Marke der

INVENT Marketing & Tourismus GmbH

Hopfengasse 25, A-4020 Linz

Tel.: +43 732 651818-65

Fax: +43 732 651595

Mail: info@urlaubsbox.com

www.urlaubsbox.com

Firmenbuch: FN 98457 s

Firmenbuchgericht: LG Linz

UID-Nr (VAT) ATU23046406

Geschäftsführer: Mag. Christian Klar

Aufsichtsbehörde: Magistrat der Stadt Linz

Mitglied der Wirtschaftskammer OÖ

Sparte Tourismus- & Freizeitwirtschaft

Fachgruppe Reisebüros

Reisebürogewerbe

Berechtigung verliehen in Österreich

Pressekontakt:

Urlaubsbox® – Eine Marke der INVENT Marketing & Tourismus GmbH

Herr Pia Sommer

Hopfengasse 25

4020 Linz

fon ..: 06504646498

web ..: https://www.urlaubsbox.com

email : info@urlaubsbox.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Maibritt singt 1.Schlager mit Whistle Notes!