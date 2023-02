Urlaubsbox.com steht für Urlaube zum Verschenken – die Urlaubsreise-Geschenkidee

www.urlaubsbox.com – Urlaube & Reisen verschenken – Kurzurlaube & Kurzreisen verschenken

Reisegutscheine und Hotelgutscheine für Top-Hotels in Österreich, Deutschland, der Schweiz, Südtirol, Slowenien, Ungarn, Tschechien, der Slowkei, Italien und Frankreich in formschönen Gutschein-Geschenk-Boxen zum Verschenken gesucht?

Die allerbesten Geschenkideen für unterschiedlichste Feierlichkeiten haben meistens einen gewissen Wohlfühl-, Genuss- oder Erlebnischarakter. Krawatten und Socken sind oft keine wirklich prickelnde Geschenkidee für unterschiedliche Feieranlässe wie zum Beisliel Hochzeiten, Geburtstage, Weihnachten, Ostern, Vatertage, Muttertage, Valentinstage und Jahrestage. Urlaubsbox (www.urlaubsbox.com) ist da eindeutig anders.

Urlaubsbox macht mit seinen Gutschein-Reisen in Form von Kurzurlauben und Kurzreisen zum Verschenken sehr viel richtig. Gerade Gutschein-Urlaube erlauben es Paaren, Eltern mit Hunden und Kindern, Verliebten, Alleinreisenden und Singles flexibel zu verreisen, und immer wieder aufs Neue traumhafte Urlaubs-Reisen in Form von unvergesslichen Kurztrips und Kurzaufenthalten in den Bergen, an kristallklaren Seen mit Trinkwasserqualität, inktakten Naturlandschaften oder pulsierenden Städten zu erleben.

Urlaubsbox® – Eine Marke der INVENT Marketing & Tourismus GmbH

Urlaubsbox® – Eine Marke der INVENT Marketing & Tourismus GmbH

Frau Pia Sommer

Hopfengasse 25

4020 Linz

Österreich

fon ..: +43 732 651818-65

web ..: https://www.urlaubsbox.com/

email : pr@urlaubsbox.com

Urlaubsbox® – Eine Marke der

INVENT Marketing & Tourismus GmbH

Hopfengasse 25, A-4020 Linz

Tel.: +43 732 651818-65

Fax: +43 732 651595

Mail: info@urlaubsbox.com

www.urlaubsbox.com

Firmenbuch: FN 98457 s

Firmenbuchgericht: LG Linz

UID-Nr (VAT) ATU23046406

Geschäftsführer: Mag. Christian Klar

Aufsichtsbehörde: Magistrat der Stadt Linz

Mitglied der Wirtschaftskammer OÖ

Sparte Tourismus- & Freizeitwirtschaft

Fachgruppe Reisebüros

Reisebürogewerbe

Berechtigung verliehen in Österreich

Urlaubsbox® – Eine Marke der INVENT Marketing & Tourismus GmbH

Frau Pia Sommer

Hopfengasse 25

4020 Linz

fon ..: +43 732 651818-65

web ..: https://www.urlaubsbox.com/

email : pr@urlaubsbox.com

