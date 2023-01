Kurze Wellness-Urlaube, die perfekte Geschenkidee für 2023

Wellness-Kurzurlaube in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol im Jahr 2023

Wellness als clevere Urlaubsreise-Geschenkidee für Jahr 2023 in Form von Wellness-Hotel-Gutscheinen in formschönen Geschenkboxen gesucht? Egal, ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter – Wellness hat immer Saison. Zu jeder Jahreszeit ist ein kurzer Wellness-Urlaub eine optimale Gelegenheit, um die Seele wieder einmal so richtig baumeln zu lassen. Im Rahmen einer kleinen Wellness-Auszeit in ausgesuchten Wellness-Hotels in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol kann man rasch wieder neue Energien und frische Lebenskräfte sammeln.

Die vielseitige Urlaubsbox-Hotelwelt bietet dafür genau die richtigen Wellnesshotels in der DACH-Region. Abseits der umfassenden Wellness- und SPA-Anwendungen sorgen diverse Freizeit- und Sportangebote dafür, dass mit Sicherheit in keiner Urlaubsphase ein Gefühl von Langeweile aufkommt. Die formschönen Geschenkboxen mit Hotel-Gutscheinen für Wellness-Kurzurlaube im Jahr 2023 von Urlaubsbox.com eignen sich als geniale Urlaubsreise-Geschenkidee mit echtem Erlebnischarakter für unterschiedlichste Feierangelegenheiten wie zum Beispiel Weihnachten, Ostern, Geburtstage, Ostern, Valentinstage, Muttertage, Hochzeiten, Jubiläen Vatertage und Jahrestage.

Alle weiterführenden Informationen zu den Feriengutscheinen, Urlaubsgutscheinen, Wellness-Hotel-Gutscheinen, Reisegutscheinen, Erlebnisgutscheinen, Geschenkengutscheinen und Hotelgutscheinen findet man ab sofort auch auf: www.urlaubsbox.com

Urlaubsbox® – Eine Marke der INVENT Marketing & Tourismus GmbH

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Urlaubsbox

Frau Pia Sommer

Hopfengasse 25

4020 Linz

Österreich

fon ..: +43732 6518180

web ..: https://www.invent-europe.com

email : info@invent-europe.com

INVENT Marketing und Tourismus GmbH

Hopfengasse 25, 4020 Linz, Austria

Tel.: +43 732 651818-0

Fax: +43 732 651595

E-Mail: info@invent-europe.com

www.invent-europe.com

Firmenbuch: FN 98457 s

Firmenbuchgericht: LG Linz

UID-Nr. (VAT): ATU23046406

Geschäftsführer: Mag. Christian Klar

Aufsichtsbehörde: Magistrat der Stadt Linz/Donau

Mitglied der Wirtschaftskammer OÖ

Sparte Tourismus- und Freizeitwirtschaft

Fachgruppe Reisebüros

Reisebürogewerbe

Berechtigung verliehen in Österreich

Pressekontakt:

Urlaubsbox

Frau Pia Sommer

Hopfengasse 25

4020 Linz

fon ..: +43732 6518180

web ..: https://www.invent-europe.com

email : info@invent-europe.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

360-Grad-Rundgang: Interaktive Besichtigungen begeistern Kunden