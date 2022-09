Urlaube zum Verschenken sind eine perfekte Urlaubsreise-Geschenkidee für jeden Feieranlass

www.urlaubsbox.com und www.invent-europe.com – Urlaubsreise-Kurzurlaube zum Verschenken

Kurzfassung: www.urlaubsbox.com und www.invent-europe.com sorgen für unvergessliche Kurzurlaubserlebnisse

Perfekte Urlaubs-Geschenkidee in formschönen Erlebnis-Geschenkboxen für unterschiedliche Feieranlässe wie Hochzeiten, Geburtstage, Vatertage, Muttertage, Valentinstage, Weihnachten oder Ostern gesucht? – www.urlaubsbox.com und www.invent-europe.com sorgen für unvergessliche Urlaubsreiseerlebnisse in Deutschland, Österreich, Südtirol, der Schweiz, Tschechien, Ungarn, Slowenien, der Slowakei, Polen, Frankreich, Luxemburg, Liechenstein, den Niederlanden, Belgien und ganz Europa. Egal, ob Baden und Mountainbiken im Sommer, Romantik und Wandern im Frühling, Wellness und Aktivurlaub im Herbst oder Skifahren und Touren gehen im Winter – mit den Hotelgutscheinen, Urlaubsgutscheinen, Reisegutscheinen, Erlebnisgutscheinen, Geschenkgutscheinen, Wellness-Hotel-Gutscheinen, Erlebnischecks, Hotel-Gutscheinen, Reise-Gutscheinen und Hotelschecks von Invent Europe und Urlaubsbox.com verschenkt man immer wieder aufs Neue unvergessliche Kurztrips, Kurzreisen, Kurzaufenthalte und Kurzurlaube, an die man auch danach noch gerne denkt. Eines ist auf jeden Fall sicher: Unsere formschönen Erlebnis-Geschenkboxen kann man zu jedem Anlass (Valentinstag, Jahrestag, Hochzeit, Geburtstag, Vatertag, Muttertag, Weihnachten oder Ostern) verschenken.

Urlaubsbox® ist eine Marke der INVENT Marketing & Tourismus GmbH. Das Unternehmen bietet Gutscheinreisen zum Verschenken und Selbstverreisen an. Im Online-Shop www.urlaubsbox.com können Reisegutscheine, Erlebnisgutscheine, Wellnessgutscheine, Urlaubsgutscheine und Hotelgutscheine in Gutschein-Geschenk-Boxen erworben werden. Gutschein-Reisen von Urlaubsbox.com sind eine ideale Geschenkidee für jeden Anlass.

Pressekontakt:

Urlaubsbox® – Eine Marke der INVENT Marketing & Tourismus GmbH

Frau Pia Sommer

Hopfengasse 25

4020 Linz

fon ..: +43 732 65181865

web ..: https://www.urlaubsbox.com/

email : pr@urlaubsbox.com

