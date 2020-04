Gebrauchte Luxusuhren online bestellen und mit Bitcoin bezahlen

Eine neue Online Boutique für Luxusuhren verbindet gleich zwei Vorteile: Kunden sparen erheblich Geld durch die Preisnachlässe, die online möglich sind und jeder Besteller kann mit Bitcoin zahlen.

17.04.2020 – Luxusuhren kaufen, sparen und anonym mit Bitcoin bezahlen

Monaco, Cannes, New York, St. Moritz, usw. Die Hotspots der Reichen und Schönen sind zahlreich. Fast immer nutzen die Protagonisten dabei die gleichen Zeichen, um zu zeigen, dass sei dazugehören. Bei Frauen sind das in der Regel, sehr teure und sehr elegante Kleidung und Schmuck, bei Männern meist Autos und Uhren. Das sind gewissermaßen die sichtbaren Beweise, dass man dazugehört.

Auch im Berufsleben und nicht zuletzt bei der Suche nach einem Lebens- und Liebespartner werden solche Symbole genutzt. Die gute Nachricht: Luxusuhren der namhaftesten und bekanntesten Marken sind nun auch günstiger erhältlich, online und gebraucht. Gebraucht meint hier meist neuwertig und oft sogar noch ungetragen. Die Preisersparnis ist zum Teil erheblich und hilft dabei, dass auch normale Gutverdiener sich solche Statussymbole leisten können.

Zahlungsmöglichkeit mit Bitcoins

Der Onlineshop BTC-Watch bietet sowohl Luxus Damen- und Herrenuhren als auch ausgewählten Schmuck an. Des Besondere an dem Shop ist die Zahlungsmöglichkeit mit Bitcoins. Bitcoins sind eine Währung, die es seit gut 10 Jahren gibt, und die sich fundamental von allen anderen Währungen der Welt unterscheidet. Der Hauptunterschied ist wohl, dass es sich um keine Landeswährung handelt und weder eine Regierung noch ein Land diese Währung unterstützt. Das ist eine wichtige Voraussetzung für Stabilität, denn so fallen alle üblichen und bekannten Währungsrisiken weg, die mit politischer oder wirtschaftlicher Stabilität des jeweiligen Landes verknüpft sind.

Vorteile für Kunden

Was sind die wichtigsten Vorteile für Kunden? Von den meisten Kunden werden folgende Kriterien geschätzt und immer wieder lobend erwähnt:

o Schnelligkeit

o Stabilität

o Anonymität

o Inflationssicherheit

o niedrige Gebühren

Edle Uhren, endlich erschwinglich

Schon immer gab es Versuche, sich solche Luxus Accessoires zu günstigeren Preisen zu sichern. Meist endete dies in einem Fiasko, da es sich üblicherweise um Fälschungen handelt, und man Probleme bekommt, mit Zoll und Polizei. Solche Versuche sind sinnlos. Jetzt gibt es die edelsten Rolex-, Breitling-, Hublot-, Patek Philippe- und Cartier-Uhren zu Preisen, die bereits im niedrigen 4-stelligen Bereich beginnen. So gibt es für Herren beispielsweise eine Breitling- für Damen eine Cartier Uhr bereits knapp über 1.200 Euro

Bei den aktuellen Hot-Deals gibt es sogar noch einmal zusätzlich bis zu 10 Prozent Rabatt. Können Sie sich im Geiste schon mit Ihrer neuen Uhr am Handgelenk sehen? Spüren Sie schon die bewundernden und neidischen Blicke? Informieren Sie sich und warten Sie nicht zu lange. Hier gibt es alle Angebote: http://btcwatch.net/de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BTCWatch s.l.

Herr Joachim Bergmaier

PO Box 671

08005 Barcelone

Spanien

fon ..: +34 645771003

web ..: http://btcwatch.net

email : info@btcwatch.net

BTCWATCH ist die erste deutsche Online-Luxusuhren-Boutique zu sein, die ausschließlich Zahlungen mit Bitcoin anbietet und der Crypto-Community originelle und einzigartige Luxusuhren von höchster Qualität bietet. Unsere Vollständige Sammlung von Uhren und Schmuck kann mit Bitcoin erworben werden. Selbstverständlich sind wir auch am Ankauf von gut erhaltenen Uhren wie zB. Rolex Uhren interessiert.

