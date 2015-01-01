-
Gefahr im Verzug
Ein prägnanter Überblick als Vergleichsportal
Erst, wenn Gefahr im Verzug ist, denkt man im DACH-Raum an Einbruchschutz oder Hausüberwachung. Dieser Mindset ist im hiesigen Raum weit verbreitet. Und wenn der Verzugsfall eingetreten ist, dann wird aufgerüstet und sprichwörtlich mit Kanonen auf Spatzen geschossen, völlig überteuerte Lösungen beschafft obwohl die Lösung günstig und simpel sein kann.
Oftmals ist der erste Schritt zum wirksamen Einbruchschutz die gute Tarnung der Abwesenheit, die Vortäuschung von Anwesenheit sowie das Nichtbenutzen von Social Media, um irgendwelche Urlaubsankündigungen zu machen. Der Rest vom Einbruchschutz kann durch eine smarte Lösung realisiert werden, entweder präventiv z.B. durch Tür- oder Fenstersicherungen oder überwachend durch eine effiziente Alarmanage mit den entsprechend notwendigen Aktoren.
Das alles finden Sie auf der Seite sicherheitsportal.org, wo genau nach diesen beiden Prinzipien (präventiv vs. überwachend) unterschieden wurde, um die Lösungssuchenden im Verzugs- aber auch im vorausschauendem Planungsfall zu unterstützen, wenn etwa in der Nachbarschaft eingebrochen wurde.
Die Menüs enthalten alle möglichen Artikale der Sicherheitstechnik eingeordnet durch die beiden Hauptkathegorien, präventiver Einbruchschutz und Hausüberwachung, alphabetisch geordnet.
Gefahr im Verzug
